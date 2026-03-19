Magaly TV expone quiénes fueron las modelos y el millonario gasto del viaje a Argentina de Mario Irivarren, Francho, Patricio y Said Palao

También se reveló el alto costo del yate, la casa con piscina y la parrillada. ATV/ Magaly TV La Firme.

La historia que comenzó con un ampay en altamar ha ido mutando con el paso de los días en una reconstrucción cada vez más detallada de lo ocurrido durante la polémica escapada a Argentina. Lo que inicialmente fueron imágenes de fiesta, baile y cercanía con otras mujeres, hoy se convierte en un relato más completo, con nombres propios, contextos definidos y hasta cifras concretas.

El programa Magaly TV, La Firme, conducido por Magaly Medina, decidió profundizar en el detrás de escena del viaje protagonizado por Mario Irivarren, Patricio Parodi, Francho Sierralta y Said Palao, revelando información que hasta ahora se mantenía en la especulación.

¿Quiénes eran las acompañantes? Revelan identidad de modelos y costo del “faenón”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quiénes eran las acompañantes?

El reportaje partió de una interrogante que ya circulaba con fuerza en redes sociales: ¿quiénes eran realmente las “amiguitas” que acompañaron a los chicos reality?. Con ese enfoque, el equipo de investigación avanzó en la identificación de algunas de las mujeres que aparecen en las imágenes difundidas, aportando así nuevos elementos a una historia que no deja de generar reacciones.

Una de las figuras más mencionadas fue Pamela Vato, señalada como una de las participantes más constantes durante toda la escapada. Según el informe, su presencia no se limitó a un solo momento, sino que estuvo desde el inicio del viaje, acompañando al grupo en el Airbnb, participando del paseo en el yate y también formando parte de la reunión posterior en la casa con piscina.

¿Quiénes eran las acompañantes? Revelan identidad de modelos y costo del “faenón”. Captura: Magaly TV La Firme.

Las imágenes analizadas muestran a la modelo en distintos escenarios, interactuando con los asistentes y participando activamente en las celebraciones. Este detalle no pasó desapercibido para la audiencia, que rápidamente comenzó a buscar su perfil en redes sociales, generando un nuevo foco de interés dentro del caso.

La segunda mujer identificada fue Ximenina, cuya participación habría sido más puntual. De acuerdo con el reportaje, su presencia se registró principalmente durante la jornada en el denominado country, una casa de campo donde el grupo continuó la celebración tras el episodio del yate. Su aparición también fue confirmada a través de sus propias publicaciones en redes sociales, donde compartió imágenes en bikini y fragmentos del ambiente festivo.

¿Quiénes eran las acompañantes? Revelan identidad de modelos y costo del “faenón”. Captura: Magaly TV La Firme.

Estas identificaciones no solo aportan claridad sobre quiénes estuvieron presentes, sino que también permiten dimensionar el tipo de reunión que se llevó a cabo. El programa hizo énfasis en que varias de las jóvenes compartían contenido en redes que reflejaba un estilo de vida vinculado a eventos, fiestas y exposición constante de su imagen. Incluso, se mencionó que algunos perfiles parecían verdaderos “catálogos”, una observación que generó debate inmediato entre los televidentes.

¿Quiénes eran las acompañantes? Revelan identidad de modelos y costo del “faenón”. Captura: Magaly TV La Firme.

Revelan cuánto costó la fiesta de Mario Irivarren, Patricio y Said Palao

Pero más allá de los nombres y rostros, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el económico. El reportaje decidió ponerle números a la celebración, revelando cuánto habría costado este fin de semana que hoy está en el centro de la polémica. Según lo expuesto, el alquiler del yate de dos niveles —escenario principal del ampay— tendría un valor aproximado de 2,000 dólares por ocho horas, sin incluir consumo de alimentos ni bebidas.

¿Quiénes eran las acompañantes? Revelan identidad de modelos y costo del “faenón”. Captura: Magaly TV La Firme.

A este gasto se suma el alquiler de la casa de campo o country, equipada con piscina y espacios amplios para reuniones privadas. Allí se realizó una parrillada que incluyó cortes de carne, bebidas alcohólicas y todo lo necesario para prolongar la fiesta durante el segundo día.

El informe detalla que estos elementos, en conjunto, formarían parte de un presupuesto que habría alcanzado aproximadamente los 6,000 dólares por los tres días de celebración.

¿Quiénes eran las acompañantes? Revelan identidad de modelos y costo del “faenón”. Captura: Magaly TV La Firme.