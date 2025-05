Tarjetas para el Día de la Madre: con dedicatorias, frases y poemas para enviarle a mamá en esta fecha

No sé en qué momento dejaste de ser solo mi mamá y te convertiste en mi brújula, mi hogar y mi calma.

Tu fuerza no hace ruido, pero mueve montañas todos los días. Hoy quiero celebrar ese poder que llevas en el alma.

Eres el tipo de amor que no se olvida, aunque uno no lo diga todos los días. Hoy quiero recordártelo.

Tú no diste todo por mí. Tú me diste todo conmigo. Gracias por caminar a mi lado, no delante.