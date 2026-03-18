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Usuarios piden a Alejandra Baigorria no perdonar a Said Palao tras imágenes con mujeres en Argentina: “Mereces algo mejor”

La empresaria enfrenta una ola de mensajes, donde los internautas le piden que no lo perdone y que busque una relación basada en respeto y valores.

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Usuarios piden a Alejandra Baigorria no perdonar a Said Palao tras imágenes con mujeres en Argentina. TikTok.

La farándula peruana se encuentra en plena efervescencia tras la difusión de imágenes que comprometen a Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, durante un reciente viaje a Argentina.

Las escenas, difundidas en el avance de 'Magaly TV, La Firme’, muestran al chico reality en una fiesta a bordo de un yate junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y varias mujeres; una situación que ha desatado controversia en redes sociales y ha puesto a la empresaria en el centro de la atención pública.

El informe que desató la polémica

Todo comenzó cuando el programa conducido por Magaly Medina lanzó un adelanto de su “bomba mediática” para el martes 17 de marzo. En el avance, con música de suspenso y frases directas como “¡Agárrate Ale! ¡Agárrate Onelia!”, se anticipaba la difusión de imágenes donde se ve a Said Palao e Irivarren compartiendo de manera cercana con varias mujeres en un ambiente de celebración, bikini y tragos en un yate argentino.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Las imágenes, aunque breves y sin audio incriminatorio, bastaron para que miles de usuarios emitieran su opinión sobre el comportamiento de Said y el futuro de su relación con Baigorria.

Mario Irivarren y Said Palao fueron captados disfrutando de una fiesta en yate durante su viaje a Argentina. . ATV: Magaly Tv La Firme

Ola de comentarios: “No lo perdones, te mereces algo mejor”

Las redes sociales se colmaron de mensajes dirigidos a Alejandra Baigorria, en los que predominó un pedido claro: no perdonar a Said Palao. Comentarios como “No lo perdones, te mereces alguien mejor”, “Ale, por más cariño que te brinde Said, no demuestra tener la visión y misión en la vida que tú tienes”, y “Si le perdonas esta, te hará muchas más”, se repitieron en los perfiles de la empresaria y en los foros dedicados a la farándula peruana.

Otros usuarios señalaron que es momento de que Baigorria priorice su bienestar y busque relaciones basadas en respeto, integridad y valores. “Sal de ahí, reina. Merezco respeto así sea una despedida de soltero”, fue otro de los mensajes que se viralizó.

Usuarios en redes sociales manifestaron
Usuarios en redes sociales manifestaron apoyo y pidieron a Baigorria no perdonar a Said Palao tras el polémico informe de Magaly TV La Firme. IG
Alejandra Baigorria recibió numerosos comentarios
Alejandra Baigorria recibió numerosos comentarios de apoyo y advertencias para que no perdone a Said Palao. IG

Matrimonio en peligro de Alejandra y Said

La relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao ha estado bajo el ojo público desde hace años, pero la presión mediática se intensificó tras su boda el 26 de abril de 2025 en la Iglesia San Pedro del Centro Histórico de Lima. La celebración reunió a familiares, amigos y diversas figuras de la televisión, consolidando a la pareja como una de las más mediáticas del espectáculo nacional.

Desde entonces, cada movimiento de ambos ha sido seguido de cerca por la prensa y los usuarios en redes, haciendo que cualquier polémica cobre dimensiones virales, como ocurre tras la última emisión de 'Magaly TV La Firme’.

La reacción masiva de los internautas ha dejado en claro que la opinión pública juega un papel determinante en la vida de los personajes mediáticos. El respaldo hacia Baigorria no solo se ha manifestado en comentarios de apoyo, sino también en advertencias y consejos para que no repita patrones de perdón que, según los usuarios, solo perpetúan la falta de respeto.

“Aquí los que piensan que lo va a perdonar”, “Salga lo que salga, ella no se va a separar y eso es triste”, “Ale en UCI”, fueron parte de la conversación digital, reflejando tanto empatía como escepticismo sobre la capacidad de la empresaria para poner límites en su relación.

¿Qué sigue para Alejandra Baigorria y Said Palao?

Hasta el momento, ni Alejandra Baigorria ni Said Palao han emitido declaraciones públicas sobre el caso. La empresaria ha limitado los comentarios en sus redes sociales, una medida frecuente entre figuras públicas que buscan protegerse del asedio mediático y el acoso digital en situaciones polémicas.

Sin embargo, la expectativa del público y los medios es alta. Se espera un pronunciamiento oficial que aclare la situación sentimental de la pareja y defina los pasos a seguir ante la presión social y mediática.

Usuarios piden a Alejandra Baigorria
Usuarios piden a Alejandra Baigorria no perdonar a Said Palao tras imágenes con mujeres en Argentina. IG

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