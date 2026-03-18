Ampay completo: Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y ‘Frencho’ protagonizan desenfrenada juerga en yate en Argentina

Magaly Medina cuestionó el nivel de compromiso de los chicos reality. ATV/ Magaly TV La Firme.

El reciente ampay difundido por Magaly TV La Firme este 17 de marzo ha colocado nuevamente en el centro de la polémica a Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi, luego de que se revelaran imágenes completas de un fin de semana marcado por excesos, cercanía con otras mujeres y actitudes que han generado cuestionamientos sobre el compromiso en sus relaciones.

El reportaje, emitido con un tono crítico y acompañado de una narrativa irónica, reconstruye minuto a minuto lo que fue descrito como un “faenón” en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo y en un yate en el Delta del Tigre. Todo comenzó el viernes 13, fecha que el informe remarca como el inicio de una serie de episodios que, lejos de pasar desapercibidos, terminaron siendo registrados por el equipo del programa de Magaly Medina.

Según se detalló, los chicos reality llegaron primero al alojamiento alquilado —un Airbnb con piscina— donde, en cuestión de minutos, empezaron a aparecer diversas jóvenes que se integrarían al grupo. La voz en off no dejó espacio para interpretaciones suaves: “Ni una hora pasó y ya comenzaron a desfilar las muchachas que nos acompañarán durante todo este cuento de hadas”.

Juerga en yate: Mario Irivarren y Said Palao en el ojo de la tormenta tras ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona a Said Palao y Mario Irivarren

Antes de dar paso a las imágenes, Magaly Medina introdujo el informe con una reflexión directa sobre la fidelidad y el respeto en pareja. “Mírenlo. Miren si esta es de dos personas enamoradas. Las personas que están enamoradas, involucradas, que tienen respeto por su relación… no son deshonestas, no mienten, no engañan”, expresó. Además, cuestionó el propósito del viaje:

“No tienen que buscarse e inventarse un viajecito con los amigos para irse de juerga con mujeres, porque eso ya de por sí es la falta de respeto más grave”.

Medina sostiene que el viaje no fue improvisado, sino cuidadosamente planificado. “Ellos estaban… alquilaron un departamento, estuvieron en un yate… el yate tenía habitaciones, la casa también… ustedes interpreten”, añadió la conductora, insinuando que lo visto podría ser solo una parte de lo ocurrido.

Magaly TV La Firme inicia con críticas a Mario Irivarren y Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Said Palao se toma foto en el yate, pero sin enfocar a jóvenes acompañantes

En las imágenes se aprecia cómo el grupo se traslada posteriormente hacia el Delta del Tigre, donde abordaron un yate de dos pisos, descrito como el escenario principal de la celebración. “Un yate de dos pisos lleno de alcohol y de flacas que convocaron Said y compañía”, relata el informe, enfatizando el ambiente festivo y desinhibido. Desde ese momento, las escenas muestran a los involucrados compartiendo tragos, bailando y evidenciando una cercanía que rápidamente generó controversia.

Uno de los primeros en destacar fue Said Palao, quien aparece bailando con distintas mujeres. “Empieza la rumba y Said se piró al toque bailando con trago en mano junto a estas dos mamacitas”, se escucha en la narración.

A la par, se evidencian intentos por registrar imágenes sin dejar rastro de las acompañantes. “Said le pide una sesión a Mario… desde un ángulo donde no se vea ni un rastro de mis convocadas”, añade el informe. Sin embargo, el foco también recayó con fuerza sobre Mario Irivarren, quien protagonizó varios momentos que han sido ampliamente comentados.

Juerga en yate: Mario Irivarren y Said Palao en el ojo de la tormenta tras ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Irivarren habría besado a jóven en el yate

En uno de ellos, se le ve en actitud cercana con una joven, lo que derivó en lo que el reportaje describe como un beso. “Se olvida de Onelia y toma un besito caliente, caliente”, señala la voz en off. Más adelante, su comportamiento se torna aún más desinhibido: “Mario estaba arrebatado… se pone al medio de estas dos minitas para lanzarle unos pasos de perreo”.

El informe también incluye la participación de un amigo del grupo, identificado como Francho, quien —según se menciona— estaría casado. “Se dan más de un besito rico”, se indica sobre su interacción con una mujer en el yate, lo que añade otro elemento de controversia al contexto general del viaje.

A lo largo de la jornada, las imágenes muestran una constante: consumo de alcohol, música y un ambiente de confianza creciente entre los asistentes. En ese sentido, el reportaje deja entrever que los involucrados eran conscientes de la situación, aunque sin modificar su conducta. “Al parecer ya se dio cuenta que estábamos… y cuando estamos posando… ambos voltean la cara y parece que se dan un beso”, narran, sugiriendo intentos de disimulo.

Juerga en yate: Mario Irivarren y Said Palao en el ojo de la tormenta tras ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

Said, Mario, Patricio y Frencho terminan fiesta en yate

Conforme avanzan las horas, el grupo regresa a tierra firme. “Llegamos a tierra firme y empiezan a desembarcar del yate”, señala la voz en off, mostrando a los protagonistas en aparente estado de ebriedad. En particular, se describe a Mario Irivarren como desorientado: “Vemos a Mario con cara de huascarán balanceándose”. Posteriormente, todos abordan una camioneta junto a las mujeres para regresar a la casa alquilada, dejando en claro que la jornada no terminaba ahí.

El informe cierra esta primera entrega con una advertencia directa hacia las parejas de los involucrados. “Así que Alejandra Baigorria, Onelia Molina y demás afectadas… esta travesía… recién comienza”, anuncian, adelantando que aún hay más material por difundirse.

Juerga en yate: Mario Irivarren y Said Palao en el ojo de la tormenta tras ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina anuncia nuevas imagenes

Al retomar la conducción, Magaly Medina reforzó la idea de que el viaje fue completamente planificado. “Este viaje se nota que ha sido planificado… ellos iban a esto. No iban a tomar el sol a Buenos Aires”, afirmó. También destacó el trabajo de su equipo: “Cuando queremos algo, lo hacemos… nos tardamos, pero lo conseguimos”.

La conductora no evitó referirse al impacto que estas imágenes podrían tener en las relaciones de los protagonistas. Sobre Alejandra Baigorria, fue especialmente crítica: “Él ha puesto en ridículo público a Alejandra Baigorria… ella debería de realmente aquilatar estas imágenes”. Además, recordó que la empresaria ha manifestado su deseo de formar una familia: “Tengo treinta y siete años y quiero embarazarme”, citó, cuestionando si este contexto es compatible con ese proyecto de vida.

En su análisis, Magaly insistió en un punto central: la falta de vínculo emocional. “Cuando un hombre no está comprometido emocionalmente… hace esto y más”, sostuvo. Y cerró con una advertencia que deja abierta la expectativa: “Mañana tenemos muchas más imágenes… ya creo que se hicieron una idea de las personas en quienes ustedes pusieron su confianza”.

Magaly TV La Firme inicia con críticas a Mario Irivarren y Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.