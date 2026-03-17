“Existen videos”: César Acuña estuvo dos veces en el SIN con Vladimiro Montesinos y pidió ser ministro, insiste Pinchi Pinchi

Un reportaje de investigación que destapa los presuntos vínculos de César Acuña con Vladimiro Montesinos, basado en el revelador testimonio de la colaboradora eficaz Matilde Pinchi Pinchi. Descubra cómo el político habría sido parte de la red de congresistas tránsfugas.

La colaboradora eficaz y exasistente del otrora número dos del régimen fujimorista, Matilde Pinchi Pinchi, reiteró este lunes que César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso, acudió en dos ocasiones al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuya jefatura estaba en manos de Vladimiro Montesinos.

“Yo le he visto a él en dos oportunidades sentado en la salita del SIN, donde se grababan y filmaban las personas que iban ahí”, declaró en una entrevista con el programa Contrarriente de Willax.

Pinchi Pinchi, acusada de actuar como testaferro de Montesinos, narró que Acuña, entonces congresista, se presentó en el SIN junto a su cuñado, el coronel Agustín Núñez Campos. Según su testimonio, el político “no solicitó dinero”, sino que mostró interés en ocupar el Ministerio de Educación.

De acuerdo con la exasistente, tras las fraudulentas elecciones de 2000, el régimen del fallecido dictador diseñó un plan para captar parlamentarios opositores y así obtener la mayoría en el Congreso, algo que no consiguió en los comicios.

APP rechazó las acusaciones y consideró que se trata de un ataque político recurrente que aparece en cada campaña electoral

Montesinos fue el responsable de ejecutar esa estrategia, y admitió haber convencido a los conocidos como ‘tránsfugas’ mediante pagos mensuales que iban de 10 mil a 20 mil dólares. Entre los legisladores que Pinchi Pinchi identificó en el SIN figura el actual aspirante presidencial de APP.

“Ahí estaba el señor Acuña. Estaba sentado, esperando. Eso nunca me lo voy a olvidar”, expresó. Seguidamente, rememoró lo que el otrora todopoderoso asesor le comentó sobre esa visita: “Te voy a contar, el cholo no quiere plata, (...) va a pasar a ser tránsfuga, pero él quiere ser ministro; él quiere un ministro de Educación (...) ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a dar el Ministerio de Educación a un iletrado? ¿Tú le ves cómo es?“, continuó.

Pinchi Pinchi añadió que “existen videos” que respaldan sus afirmaciones, consideradas por el partido de Acuña como un ataque político.

Acuña negó vínculos con redes de corrupción y, años atrás, había desestimado las declaraciones de Pinchi Pinchi

La televisora recordó que, aunque la exasistente, dos secretarios de Montesinos y un exfuncionario del SIN afirmaron que Acuña negoció con Montesinos su pase al oficialismo, nunca fue sancionado penalmente ni por la comisión que investigó a los ‘tránsfugas’.

Rechazo

Por medio de un comunicado, APP afirmó que la difusión de estas declaraciones “no es casualidad”, y argumentó que “cada cinco años aparece el mismo libreto y el mismo personaje, como un disco rayado utilizado en cada campaña para intentar desprestigiar sin pruebas”.

“Acuña no tiene absolutamente nada que ver con actos de corrupción, ni ha formado parte de redes que la justicia ya condenó. Pretender insinuarlo es una manipulación burda”, señala el pronunciamiento, que también acusa a la televisora de operar en favor de Rafael López Aliaga, opositor directo y aspirante de Renovación Popular.

Matilde Pinchi Pinchi, la colaboradora eficaz de Vladimiro Montesinos, revela en una entrevista exclusiva los detalles de las visitas de César Acuña al SIN. Descubre por qué el líder de APP no buscaba dinero, sino un ministerio en el gobierno de Alberto Fujimori | Willax TV / Contra Corriente

Durante la dictadura de Fujimori (1990-2000), Montesinos dirigió una red de corrupción que quedó expuesta en septiembre del 2000, cuando se divulgó un video en el que entregaba fajos de billetes a un congresista opositor para que se sumara al oficialismo.

Pinchi Pinchi, empresaria dedicada a la bisutería, alcanzó notoriedad tras la caída del régimen fujimorista, cuando se reveló que fue secretaria y pareja sentimental de Montesinos. Más adelante, testificó en los procesos judiciales por diversos casos de corrupción en los que estuvo implicado el exasesor.

Hace una década, Acuña dijo que la colaboradora eficaz “siempre decía” que fue a conversar con Montesinos, pero sin presentar pruebas, e incluso se atribuyó la caída de Fujimori. “Me tiene sin cuidado”, comentó.