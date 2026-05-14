Mafias continúan controlando zonas de Gamarra pese a operativos, advierte Susana Saldaña

Susana Saldaña. (Foto composición)

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, advirtió que mafias dedicadas al cobro de cupos aún mantienen el control en diversas áreas del emporio comercial Gamarra.

Pese al reciente operativo policial que desarticuló a la banda conocida como ‘Los Pulpos de La Victoria’, la dirigente alertó que otras organizaciones delictivas han ocupado el espacio dejado por la red intervenida, reactivando las disputas por el control territorial.

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Según confirmó Saldaña en declaraciones recogidas por El Comercio, el operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía permitió liberar parcialmente algunos sectores del damero C.

Sin embargo, la empresaria precisó que todavía falta recuperar zonas como la avenida 28 de Julio, Bausate y Mesa, Parinacochas y Huánuco, donde continúan operando grupos criminales.

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“Hay otras zonas donde todavía falta recuperar estos espacios públicos en los que operan otras organizaciones”, remarcó Saldaña.

La presidenta de la asociación empresarial advirtió sobre el riesgo de enfrentamientos por el control del damero B, donde, de acuerdo con información recibida por los comerciantes, ya se han registrado altercados entre bandas rivales.

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“Ahora en el damero B, según la información que estamos recibiendo, ya están enfrentándose. ¿Quién va a liderar ahora, tras la caída de algunas de las cabezas?”, consultó Saldaña.

Ante este escenario, Susana Saldaña solicitó a la Policía Nacional reforzar la seguridad y mantener la vigilancia en las zonas liberadas, para evitar que nuevas mafias se adapten y retomen el cobro ilegal a los comerciantes. Representantes de las galerías afectadas han entregado pruebas documentales y audiovisuales que muestran la continuidad de las extorsiones pese a los operativos recientes.

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La Fiscalía de la Nación atribuye al alcalde Rubén Cano y a funcionarios municipales la creación de una estructura criminal que exigía pagos diarios a vendedores informales en el emporio comercial de Gamarra, recaudando 75 millones de soles en menos de dos años.| América Noticias

Redes criminales y operativos policiales

El reciente operativo policial expuso la estructura interna de ‘Los Pulpos de La Victoria’, organización que habría recaudado 75 millones de soles a través del cobro sistemático de cupos a comerciantes ambulantes.

De acuerdo con la Fiscalía, la trama delictiva involucraba no solo a hombres, sino también a mujeres que realizaban funciones específicas, como la recolección diaria de dinero disfrazadas de ambulantes conocidas como “bolseras”.

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Incluso una pastora evangélica fue detenida por su presunta participación en el cobro de cupos y la toma violenta de galerías comerciales.

El fiscal adjunto provincial Carlos Angelino Córdova detalló que la organización criminal lotizaba espacios públicos del emporio y los revendía bajo amenaza de desalojo a quienes no cumplían con el pago diario, que oscilaba entre diez y veinte soles.

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“La organización criminal ha acopiado setenta y cinco millones de soles”, precisó el fiscal, citando información obtenida a través de escuchas telefónicas y testimonios de colaboradores eficaces.

La investigación también involucra a funcionarios municipales y al alcalde de La Victoria, Rubén Cano, quien figura como presunto facilitador de la red delictiva. De acuerdo con la tesis fiscal, la designación de agentes de fiscalización afines a la organización permitió que la extorsión se extendiera por los sectores más densos de Gamarra, principalmente los dameros A y B.

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El caso sigue en investigación, mientras autoridades avanzan en la revisión de documentos y en la detención de presuntos implicados. Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de La Victoria no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación en Gamarra.