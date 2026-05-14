César Vallejo le abre las puertas a Hernán Barcos en caso se desligue de FC Cajamarca: “Que venga, encantado”

El directivo Luis Gálvez se mostró encantando con la posibilidad de contar con la producción goleadora de HB9. | VIDEO: L1MAX

Con la posibilidad latente de que Hernán Barcos se desmarque de FC Cajamarca no bien concluya el Torneo Apertura 2026, varios clubes en Perú están analizando la posibilidad de acometer una operación, aunque hay uno que puede preparar el terreno inmediatamente siempre y cuando el longevo goleador argentino quede libre.

La Universidad César Vallejo no descarta meterse de lleno en el panorama de transferencias por Barcos. Desde los despachos del club son conscientes que un futbolista de su envergadura no solo elevaría la competencia interna del plantel, también volvería a ubicar en el foco al equipo sin importar que esté en la Liga 2.

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Hernán Barcos se mantiene vigente con FC Cajamarca. - Crédito: Liga 1

Luis Gálvez, gerente deportivo de la UCV, ha hablado de la posibilidad de ir por el ‘Pirata’ a través de un movimiento directo en declaraciones con L1MAX: “La valoración está [por incorporarlo]. Es un delantero que con nosotros se cansaría de hacer goles”.

“De momento, no. Sé que tiene contrato en FC Cajamarca. Nos hubiera gustado que esté acá, pero si se desvincula encantado que venga. Es un tremendo jugador, pero hay que respetar que tiene contrato”, sumó el administrativo.

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Un partido de ida y vuelta con cinco anotaciones. Disfruta del resumen completo del FC Cajamarca vs. Sport Boys, donde los errores y las grandes definiciones fueron protagonistas en una nueva fecha de la Liga 1 Te Apuesto.

El listado de potenciales candidatos interesados por Hernán Barcos empieza con la Universidad San Martín, que en los últimos días ha tanteado la opción de contratarlo. Es más, hubo algunas reuniones con el propio futbolista, de acuerdo a fuentes cercanas a la institución de Santa Anita, para conocer su postura en un hipotético movimiento a la Liga 2.

También se ha sugerido la opción de Sporting Cristal, aunque no han existido tratativas oficiales entre la entidad y HB9. En cualquier caso, las semanas próximas semanas serán cruciales para dilucidar el porvenir de un goleador incontestable que, a todas luces, tiene cuerda para rato.

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Hernán Barcos es el líder de FC Cajamarca. - Crédito: Difusión