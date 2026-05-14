Gerenta de San Martín recuerda dichos de Cenaida Uribe sobre “cheque en blanco” y cuestiona rumores en el vóley: “Nos pone en peligro”

Yudy Balcázar criticó la ligereza de los rumores en el vóley peruano y respondió contundentemente a la dirigente aliancista. (Vida: Ataque Cruzado)

Yudy Balcazar, gerenta deportivo de la Universidad San Martín, se pronunció sobre la creciente polémica en torno al mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley y cuestionó la difusión de rumores que, según señaló, han terminado escalando hasta generar conflictos públicos, versiones cruzadas entre dirigentes e incluso cartas notariales en el entorno del deporte nacional.

En una entrevista concedida al podcast de YouTube ‘Ataque Cruzado’, la dirigente ‘santa’ se refirió a las recientes controversias que han involucrado a distintos clubes locales, así como a la jugadora Flavia Montes y la exjugadora Vivian Baella, en medio de versiones sobre supuestos acuerdos, montos económicos y negociaciones que no han sido confirmadas oficialmente.

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Balcazar criticó con dureza la forma en que se manejan los comentarios informales dentro del vóley peruano, especialmente aquellos basados en rumores o fuentes no verificadas. “No solamente pasa con Vivian, sino con muchas personas, inclusive con dirigentes, diciendo ‘por ahí dicen, dicen…’. Yo siempre respondo: a mí no me digan ‘dicen’, dime quién te ha dicho, porque si no, yo no te escucho. Y a veces me replican: ‘ay, ya no te vamos a decir’. Es mejor que no me lo digan”, señaló.

La dirigente de San Martín advirtió además que este tipo de afirmaciones, cuando incluyen cifras o condiciones contractuales, pueden generar un impacto negativo en todo el entorno del vóley. “Por ejemplo, dicen números sobre la contratación y eso nos pone en peligro a todos”, agregó, en referencia a la exposición pública de supuestos montos o beneficios en los fichajes.

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Gerenta de San Martín rechaza acusación de “cheque en blanco” y responde a Cenaida Uribe.

Rumores que escalan a conflictos institucionales

En esa misma línea, la gerenta deportiva remarcó que los rumores no solo se quedan en el plano mediático, sino que han escalado hasta convertirse en problemas institucionales. Esto, en referencia a las recientes polémicas que involucraron a Flavia Montes y las versiones sobre su llegada a Alianza Lima, así como a los comentarios de Vivian Baella, situaciones que derivaron en pronunciamientos públicos y hasta el envío de cartas notariales entre las partes.

“Hablan de montos, cosas que nos han dado o que nos van a dar, o que irresponsablemente inventaron o escucharon por ahí. Yo no puedo decir a ciencia cierta cuánto le dieron a Flavia porque yo no he visto su contrato. Dicen muchas cosas”, explicó.

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Balcázar insistió en que, en muchos casos, no existe información real detrás de las versiones que circulan. “Si Flavia me hubiera dicho ‘tía, me están dando esto’, yo le habría dicho: ‘bueno, te doy lo mismo o tú dime’. Pero no existió una negociación así. Ella me dijo que quería ir y obvio, como estás libre, tú tienes el poder de decisión. Si le han dado o no le han dado tal monto, ya ese no es mi tema”, añadió.

La respuesta a Cenaida Uribe

En otro momento de la entrevista, Yudy Balcazar también respondió a las declaraciones de Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, quien había mostrado su preocupación por la supuesta superioridad económica de San Martín en el mercado de fichajes.

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La directiva ‘santa’ rechazó de forma tajante la versión de que su club maneje contratos con “cheques en blanco”, como comentó la dirigente aliancista. “Por ejemplo, me han inventado que yo doy cheque en blanco. Oye, ¿qué, qué barrabasada es esa?”, expresó con firmeza.

La jefa de equipo de Alianza Lima expresó su preocupación por el desequilibrio financiero que puede golpear al torneo. (Video: Puro Vóley)

Asimismo, cuestionó que se afirmen este tipo de cosas sin sustento y sin conocer los procesos internos de negociación de los clubes. “Esas cosas me parecen fuera de foco, porque hacen una polémica para que los demás que no saben mucho, o que no están metidos en el medio, salgan y digan: ‘le han dicho o le han dado tal cosa’. No es así. O sea, ¿cómo tú puedes afirmar algo que otra persona dijo? No cabe en mi cabeza eso”, sostuvo.

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Finalmente, Balcazar pidió mayor responsabilidad a la hora de declarar sobre temas sensibles del mercado de fichajes, especialmente en un contexto donde la difusión de rumores ha generado tensiones crecientes entre instituciones del vóley peruano, llevando incluso a conflictos formales como cartas notariales y pronunciamientos públicos entre clubes.