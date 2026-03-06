Vladimiro Montesinos reaparece en juicio del caso Sobres bomba y se acoge a dos ‘leyes procrimen’ del Congreso

Fiscalía pide 35 años de prisión contra Vladimiro Montesinos por el caso Sobres Bomba. Foto: captura Justicia TV

El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos reapareció públicamente este viernes 6 de marzo en el juicio oral en su contra por el caso denominado Sobres bomba. En la sesión de hoy, dio sus alegatos finales ante los jueces de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. La siguiente etapa es la lectura de la sentencia donde se determinará si se le impone una pena de 35 años de prisión como requiere la Fiscalía.

Para empezar, el ‘Doc’ aseguró que, al momento de los hechos (1991), el Servicio de Inteligencia Nacional no tenía a su cargo la inteligencia contra terrorismo, sino que esta la producía el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Y es que, en este proceso, se atribuye a Montesinos haber ordenado enviar sobres bomba a personas consideradas una amenaza para el Gobierno de Alberto Fujimori o vinculadas al terrorismo.

Al respecto, Montesinos dijo que 4 exmilitares, incluido su coprocesado Víctor Penas Sandoval, han negado en el juicio oral haber recibido alguna orden de él para remitir correspondencia con explosivos.

Vladimiro Montesinos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Montesinos y las ‘leyes procrimen’

Luego, Vladimiro Montesinos aseveró que los hechos, los sobres bomba, no pueden ser calificado como delitos de lesa humanidad porque el Tribunal Constitucional declaró constitucional la Ley 32107 que prescribe justamente estos delitos si es que se cometieron antes de 2002.

“Tiene plena vigencia en el Estado, delimitando la aplicación temporal del delito de lesa humanidad a partir del 1 de julio de 2002 en adelante y no de manera retroactiva como ha estado utilizando el Ministerio Público para hechos de 1991”, dijo.

Luego aseguró que para el delito de asesinato que se le imputa solo se puede requerir 25 años de prisión y no 35 como pidió la Fiscalía. Sostuvo que la Corte Suprema ya fijó una posición sobre ello.

Vladimiro Montesinos. (Poder Judicial del Perú)

Y en esa línea, Montesinos invocó las sentencias del TC a favor de Juan Rivero Lazo y Ángel Pino Díaz a fin de que se aplique a su favor la refundición de penas y todas las condenas que se le impongan sean absorbidas por la condena de 25 años que se le impuso por el caso Barrios Altos y La Cantuta.

Finalmente, el ‘Doc’ pidió que se aplique la Ley 32181 para que, en caso de ser condenado a prisión, se disponga que cumpla su pena en su casa o con comparecencia con restricciones. Dicha norma otorga este beneficio a mayores de 80 años, como Montesinos, solo por razones humanitarias.

El exasesor del exdictador Alberto Fujimori recordó que la Corte Suprema y la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada han aplicado la Ley 32181 y han permitido que octogenarios condenados cumplan sus penas en su domicilio o bajo reglas de conducta.

“Estando al principio de derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado por razones proscritas por la Constitución, como un derecho fundamental, solicito al colegiado el mismo tratamiento, de ser el caso”, requirió Vladimiro Montesinos a los jueces superiores de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.