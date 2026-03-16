El círculo de Brunella Horna: familiares y allegados en puestos clave y contratos millonarios en EsSalud

El nombre de Brunella Horna dejó de estar vinculado únicamente al entretenimiento y adquirió relevancia en la política peruana. A partir de su relación con Richard Acuña, su familia y entorno han cobrado protagonismo por la creciente presencia de allegados en cargos estratégicos dentro de instituciones públicas, entre ellas EsSalud. Esta transición ha puesto bajo la lupa los vínculos y el acceso de personas cercanas a la modelo.

Brunella se casó con Richard Acuña, excongresista e hijo de César Acuña, en el 2023 tras iniciar su relación en el 2017. Sin embargo, amigos y socios estarían posicionados en instituciones como el Congreso de la República y el sistema nacional de seguridad social.

La familia de Brunella Horna y su entorno: del entretenimiento a los cargos clave en EsSalud y el Estado| Composición Infobae

Las revelaciones y los vínculos con Brunella Horna

Las primeras apariciones surgieron en 2022, cuando el programa Punto Final reveló la contratación de Alejandra Ojeda Morán, pareja del hermano de Brunella Horna, como asistente en el despacho parlamentario de Lady Camones, expresidenta del Congreso. Ojeda había trabajado antes como asistente de Luis Valdez, otro parlamentario vinculado a Alianza para el Progreso (APP).

De acuerdo con el citado medio, Ojeda carecía de título profesional registrado ante la Sunedu, pero fue incorporada al equipo legislativo bajo el argumento de ser militante del partido. Camones afirmó a la prensa desconocer su relación familiar con los Horna.

La presencia de la familia Horna y su entorno en instituciones públicas no se detuvo allí. Otra investigación de Beto a Saber mostró cómo Iván Saldaña Estrada, considerado parte del círculo íntimo de Brunella Horna, pasó de trabajar como técnico del despacho de Richard Acuña en el Congreso a ocupar la jefatura del departamento de servicios generales del Parlamento, con una remuneración superior a los 19 mil soles.

La presencia de allegados a la esposa de Richard Acuña en puestos estratégicos y en contratos millonarios con el Estado ha puesto bajo escrutinio la influencia de la familia Horna en instituciones como EsSalud y el Congreso.| Cuarto Poder

Tras su paso por el Legislativo, Saldaña fue incorporado como asesor de la presidencia ejecutiva de EsSalud y, posteriormente, como responsable del CAFAE, un área clave para la gestión de beneficios económicos del personal de la institución. El reportaje detalla que Saldaña y Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella, comparten cercanía personal desde la juventud.

La influencia de la familia Horna en el sector público va más allá de los cargos administrativos. Un reportaje de Cuarto Poder documentó que Magna Sánchez Terán, amiga cercana de la familia Horna, obtuvo un contrato de más de dos millones de soles con EsSalud para proveer alimentos al hospital Luis Heysen Inchaustegui. La investigación mostró que el número telefónico utilizado como contacto por la empresa adjudicataria, Inversiones de Alimentos del Norte SAC, corresponde a Gustavo Horna Novoa.

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Además, ese mismo número fue registrado para la empresa Latina Confecciones y Diseños IRL, propiedad de la madre de Brunella, Yuliana Bocanegra.

Fotografías extraídas de redes sociales y registros públicos muestran la cercanía de Sánchez con los miembros de la familia Horna, incluido el abuelo, las tías y la propia Brunella. A pesar de la evidencia gráfica y documental, Magna Sánchez negó relación con la familia y desconoció la adjudicación del contrato. La investigación también reveló que la empresa, sin experiencia previa en el rubro de alimentación hospitalaria, se asoció con un proveedor con trayectoria para cumplir los requisitos de la licitación.

El caso suma otro elemento al analizar que la empresa de Sánchez también obtuvo contratos para servicios de cafetería en la Universidad Señor de Sipán, institución presidida por Richard Acuña.

Por su parte, la Contraloría General de la República inició investigación a comisión que presuntamente favoreció Consorcio del Norte.