Rafael López Aliaga: “En Minsa y EsSalud está la amante, el cuñado, la pariente (...) un botín del señor Acuña”

Rafael López Aliaga propuso declarar en emergencia y reorganizar tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como EsSalud

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, propuso este domingo declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social (EsSalud), entidades que, según sus declaraciones, concentran cerca de cuarenta mil millones de soles de presupuesto y que el Ejecutivo puede intervenir.

“Eso tiene que ser reorganizado, se declara la emergencia y se interviene. El presidente de la República tiene capacidad de intervenir. ¿Qué hacemos de entrada (de ganar las elecciones)? Sacamos a toda la gente holgazana", señaló desde Cusco, en una entrevista difundida por su plataforma de YouTube.

El exalcalde de Lima, favorito en los sondeos electorales, indicó que esa será la misma experiencia que aplicó en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), donde despidió a cerca de “ocho mil vagos” durante su gestión, antes de dimitir para postular a la presidencia.

Agregó que esta intervención permitiría que ambas instituciones dejen de estar controladas por allegados o personas vinculadas al partido de César Acuña, también candidato presidencial y fundador de Alianza Para el Progreso (APP).

El exalcalde aseguró que, de ganar las elecciones, despediría al personal considerado “holgazán”, replicando la experiencia de su gestión en la Municipalidad de Lima

“En el Minsa y Essalud está la amante, el cuñado, la pariente, el partido... Lo han tomado como un botín del señor Acuña, claramente, (...) toda esa gente se va a su casa (si gana los comicios de abril próximo)”, indicó.

Según su propuesta, solo continuarían médicos y enfermeras con “mejores salarios” y exigencias de rendimiento. “Y con una condición: me trabajan 24 horas. Y calidad. Que el usuario, que el paciente, me dé una nota de cómo fue atendido”, sostuvo, y añadió que la atención médica debe realizarse sin demoras.

López Aliaga reiteró que solo admitiría seis ministerios y explicó que la reducción permitiría eliminar partidas que, según afirmó, se utilizan de forma indebida. “Se roban la plata. (...) Esa plata tiene que ir primero al hambre, a las tres comidas al día de cada criatura, cada niño peruano concebido”, dijo.

Seguidamente, mencionó inversión en infraestructura mediante ingeniería militar y afirmó que ese modelo permitiría generar empleo y construir vías hacia zonas alejadas.

En la víspera, Cuarto Poder reveló que la nuera de Acuña, Brunella Horna, aparece vinculada a un contrato millonario en Essalud a través de su entorno familiar. El reportaje expuso que la empresa Inversiones de Alimentos del Norte SAC, ganadora de una adjudicación por más de dos millones de soles para proveer alimentos al hospital Luis Heysen Incháustegui de Chiclayo, tiene como representante a Magna Sánchez, amiga cercana de la familia Horna.

López Aliaga sostuvo que ambas entidades están controladas por personas allegadas a César Acuña y su partido, Alianza Para el Progreso, y prometió removerlos del cargo si resulta electo presidente

Sánchez negó conocer a los familiares de la modelo, aunque fotografías la contradicen. Además, el número de contacto de la empresa le pertenece a Gustavo Horna, padre de la esposa del legislador Richard Acuña, y la dirección legal corresponde al mismo domicilio donde opera la empresa textil de su madre, Yuliana Bocanegra.

La investigación también muestra que la adjudicación del contrato se realizó a pesar de que Sánchez carecía de experiencia en el rubro de alimentación, motivo por el cual se presentó en consorcio con un socio que sí contaba con el historial necesario.

Comunicado

Tras el reportaje, el Seguro Social informó que la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios ha iniciado la investigación y dispuso que un equipo especial revise todos los contratos de los proveedores de servicios “a fin de determinar el cumplimiento de penalidades y ocurrencias en el marco de la ejecución contractual”.

“Es importante mencionar también que se brindará todas las facilidades a las autoridades competentes, entregando la información requerida, en estricto respeto del debido proceso y del marco legal vigente”, se lee en el comunicado oficial.