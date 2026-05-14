Falleció Manuel Espinoza Vásquez, profesor viral por su frase: “Cualquiera puede ser presidente del Perú, pero no cualquiera es ingeniero UNI”

La UNI confirmó el fallecimiento del docente Manuel Espinoza Vásquez mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales. Composición: Infobae

La noticia sobre la muerte del ingeniero Manuel Espinoza Vásquez generó reacciones entre estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería. El docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica alcanzó notoriedad dentro y fuera de las aulas por una forma de enseñanza que circuló ampliamente en redes sociales durante los últimos años. Su figura quedó asociada a clases de Estadística marcadas por frases directas y un estilo severo que despertó debate entre usuarios de TikTok y alumnos de la UNI.

La difusión de videos grabados en sus sesiones académicas convirtió al profesor en uno de los rostros más reconocidos de la comunidad universitaria peruana en plataformas digitales. Fragmentos de sus intervenciones sumaron miles de reproducciones y comentarios, especialmente por expresiones que numerosos usuarios consideraban inusuales dentro de un entorno académico. A pesar de ello, varios estudiantes destacaban la claridad de sus explicaciones y la disciplina que imponía durante las clases.

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La Universidad Nacional de Ingeniería confirmó el fallecimiento del docente mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales. La institución expresó condolencias dirigidas a familiares y personas cercanas, además de informar los detalles del velatorio programado en el distrito de Comas, en Lima.

La viralización de sus clases en TikTok

El Ingeniero Manuel Espinoza Vásquez, profesor de la UNI, se hizo famoso por un video donde se muestra molesto con sus alumnos.

El nombre de Manuel Espinoza Vásquez comenzó a circular con fuerza en TikTok a partir de videos publicados por estudiantes de la UNI. En esas grabaciones aparecía durante exposiciones de Estadística con un lenguaje frontal y expresiones que rápidamente se transformaron en contenido viral.

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Una de las frases más repetidas en redes sociales fue: “Cualquiera puede ser presidente del Perú, pero no cualquiera ingeniero UNI”. La expresión terminó vinculada con la imagen pública del docente y fue compartida en distintos formatos por usuarios que comentaban la exigencia académica dentro de la universidad.

Los videos también mostraban intervenciones donde utilizaba palabras consideradas ofensivas por algunos usuarios. Esa situación abrió discusiones sobre los límites del lenguaje dentro de las aulas universitarias y sobre las formas de enseñanza empleadas por ciertos docentes de instituciones públicas.

La defensa de su estilo de enseñanza

En 2024, estudiantes de la UNI entrevistaron al profesor luego de la repercusión que alcanzaron sus videos en internet. Durante esa conversación, el docente respondió a las críticas relacionadas con las expresiones utilizadas en clase.

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“El decir carajo no es mala palabra, está en el idioma real de la Academia Española. ‘Oye ándate a la mierda’ no es mala palabra, está en el diccionario de la Real Academia Española. Solamente que, como es tan fuerte, te incomoda”, señaló.

El ingeniero también explicó que la viralización de sus clases no modificó la dinámica académica dentro de la universidad. Según indicó, los estudiantes priorizaban la calidad de la enseñanza por encima de la popularidad de un profesor en redes sociales o medios de comunicación.

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“Aquí, al alumno lo que le interesa es ‘este profesor enseña bien, me voy a su clase y si este profesor enseña mal, no me voy a su clase’”, puntualizó durante la entrevista difundida por alumnos de la UNI.

El comunicado de la Universidad Nacional de Ingeniería

La Universidad Nacional de Ingeniería informó la muerte de Manuel Advers Espinoza Vásquez mediante una publicación oficial difundida en sus plataformas digitales. El mensaje confirmó que el docente pertenecía a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

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“La Universidad Nacional de Ingeniería lamenta el sensible fallecimiento del Mag. Manuel Advers Espinoza Vásquez, docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica”, indicó la institución en el comunicado compartido en redes sociales.

La publicación también incluyó información sobre el velatorio. Según detalló la UNI, la ceremonia se realiza en el jirón Otuzco N.° 200, a la altura de las cuadras 4 y 5 de la avenida San Felipe, en el distrito de Comas, desde las 2:00 de la tarde del jueves 14 de mayo.

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Comunicado de la UNI

La imagen de la UNI y la exigencia académica

La figura de Manuel Espinoza Vásquez quedó vinculada con una percepción extendida sobre la exigencia académica de la UNI. La universidad mantiene reconocimiento en Perú por sus procesos de admisión y por la formación en carreras de ingeniería, aspectos que suelen aparecer en conversaciones de estudiantes y egresados.

Cada año, miles de postulantes participan en el examen de admisión de la institución, proceso que se desarrolla durante tres jornadas. La competencia por alcanzar una vacante convirtió a la UNI en una de las universidades públicas con mayor nivel de selectividad en el país.

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Dentro de ese contexto, varios contenidos difundidos en redes sociales mostraban escenas de clases, evaluaciones y dinámicas académicas que despertaban curiosidad entre usuarios externos a la comunidad universitaria. Entre esos casos, las intervenciones del profesor Manuel Espinoza Vásquez ocuparon un lugar recurrente debido al impacto que generaron sus frases y métodos de enseñanza.