Estas regiones de la costa y sierra enfrentarán temperaturas extremas de hasta 33 °C este fin de semana, según Senamhi

Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 12 de marzo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una nueva una advertencia sobre un aumento significativo de las temperaturas en la costa y la sierra del Perú.

Según la entidad, el fenómeno se presentará entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo, con máximas que podrían alcanzar los 33 °C en algunas zonas, superando los valores típicos de la temporada.

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El organismo, dependiente del Ministerio del Ambiente (Minam), alertó que la radiación ultravioleta (UV) se ubicará en niveles “muy altos” y “extremadamente altos”, lo que incrementa el riesgo de daños a la salud.

Durante este episodio climático, que afectará regiones como Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, se registrarán cielos despejados al mediodía.

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Esta condición favorecerá el incremento de la radiación solar, mientras que ráfagas de viento de hasta 35 km/h impactarán principalmente por la tarde, según el pronóstico de Exitosa.

El Senamhi informó que la costa norte experimentará temperaturas máximas entre 27 °C y 36 °C, la costa centro oscilará entre 24 °C y 31 °C, y la costa sur entre 24 °C y 28 °C durante el fin de semana.

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La sierra norte y centro registrará valores de 20 °C a 30 °C, mientras que la sierra sur marcará máximas de 16 °C a 30 °C. En la región interior de Ica, los termómetros podrían llegar a 33 °C. El organismo recomienda a la población extremar precauciones ante la exposición solar, especialmente en horarios de mayor intensidad.

Fenómeno de El Niño y su impacto en el clima peruano

El ingeniero Nelson Quispe, meteorólogo del Senamhi, explicó a Exitosa que las altas temperaturas persistirán no solo este fin de semana, sino durante todo el otoño e incluso en el invierno limeño y de otras regiones.

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Según el especialista, los niveles térmicos actuales están relacionados con el comportamiento de la temperatura superficial del mar, que se mantiene entre 4 y 5 °C por encima de lo habitual.

“El mar sigue caliente, y eso explica por qué las temperaturas altas continuarán durante esta estación y probablemente en los próximos meses”, afirmó Quispe. En Lima, la capital, se han reportado registros entre 26 °C y 30 °C en la última semana.

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Distritos cercanos al mar presentan valores entre 16 °C y 25 °C, mientras que en zonas del este y el Cono Norte la sensación térmica llegó a los 31 °C.

La presencia del fenómeno de El Niño ha modificado el patrón climático, con lluvias atípicas en la costa norte, especialmente en Piura y Tumbes. Aunque las precipitaciones han cesado, el especialista subrayó que “los efectos ahora están siendo térmicos”, con registros elevados y sin la intensidad de lluvias observada en años anteriores.

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El Senamhi ha subrayado la importancia de adoptar medidas de protección solar. Recomienda el uso de bloqueador solar FPS 50+, repetido cada tres horas y después de contacto con el agua, junto con prendas de manga larga, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes con filtro UV.

“Las temperaturas no solo han superado los valores históricos, también la radiación UV se ubica en niveles peligrosos para la salud humana”, reiteró el Senamhi a través de Exitosa. El organismo aconseja evitar la exposición solar directa entre las 10:00 y las 14:00, y recalca que los efectos del calor podrían prolongarse hasta la llegada de la siguiente estación.

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