Perú

Estas regiones de la costa y sierra enfrentarán temperaturas extremas de hasta 33 °C este fin de semana, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía advierte sobre un inusual ascenso térmico en varias regiones, con máximas que podrían superar los registros habituales y radiación UV en niveles peligrosos

Guardar
Google icon
Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 12 de marzo.
Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 12 de marzo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una nueva una advertencia sobre un aumento significativo de las temperaturas en la costa y la sierra del Perú.

Según la entidad, el fenómeno se presentará entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo, con máximas que podrían alcanzar los 33 °C en algunas zonas, superando los valores típicos de la temporada.

PUBLICIDAD

El organismo, dependiente del Ministerio del Ambiente (Minam), alertó que la radiación ultravioleta (UV) se ubicará en niveles “muy altos” y “extremadamente altos”, lo que incrementa el riesgo de daños a la salud.

Durante este episodio climático, que afectará regiones como ÁncashArequipaAyacuchoCajamarcaCallaoHuancavelicaIcaLa LibertadLambayequeLimaMoqueguaPiuraTacna y Tumbes, se registrarán cielos despejados al mediodía.

PUBLICIDAD

Esta condición favorecerá el incremento de la radiación solar, mientras que ráfagas de viento de hasta 35 km/h impactarán principalmente por la tarde, según el pronóstico de Exitosa.

El Senamhi informó que la costa norte experimentará temperaturas máximas entre 27 °C y 36 °C, la costa centro oscilará entre 24 °C y 31 °C, y la costa sur entre 24 °C y 28 °C durante el fin de semana.

La sierra norte y centro registrará valores de 20 °C a 30 °C, mientras que la sierra sur marcará máximas de 16 °C a 30 °C. En la región interior de Ica, los termómetros podrían llegar a 33 °C. El organismo recomienda a la población extremar precauciones ante la exposición solar, especialmente en horarios de mayor intensidad.

Imagen GGH33CUWCVEHPGAOJLSTQX4DDQ

Fenómeno de El Niño y su impacto en el clima peruano

El ingeniero Nelson Quispe, meteorólogo del Senamhi, explicó a Exitosa que las altas temperaturas persistirán no solo este fin de semana, sino durante todo el otoño e incluso en el invierno limeño y de otras regiones.

Según el especialista, los niveles térmicos actuales están relacionados con el comportamiento de la temperatura superficial del mar, que se mantiene entre 4 y 5 °C por encima de lo habitual.

“El mar sigue caliente, y eso explica por qué las temperaturas altas continuarán durante esta estación y probablemente en los próximos meses”, afirmó Quispe. En Lima, la capital, se han reportado registros entre 26 °C y 30 °C en la última semana.

Distritos cercanos al mar presentan valores entre 16 °C y 25 °C, mientras que en zonas del este y el Cono Norte la sensación térmica llegó a los 31 °C.

La presencia del fenómeno de El Niño ha modificado el patrón climático, con lluvias atípicas en la costa norte, especialmente en Piura y Tumbes. Aunque las precipitaciones han cesado, el especialista subrayó que “los efectos ahora están siendo térmicos”, con registros elevados y sin la intensidad de lluvias observada en años anteriores.

El Senamhi ha subrayado la importancia de adoptar medidas de protección solar. Recomienda el uso de bloqueador solar FPS 50+, repetido cada tres horas y después de contacto con el agua, junto con prendas de manga larga, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes con filtro UV.

“Las temperaturas no solo han superado los valores históricos, también la radiación UV se ubica en niveles peligrosos para la salud humana”, reiteró el Senamhi a través de Exitosa. El organismo aconseja evitar la exposición solar directa entre las 10:00 y las 14:00, y recalca que los efectos del calor podrían prolongarse hasta la llegada de la siguiente estación.

Temas Relacionados

SenamhiCosta peruanaCalorOtoñoperu-noticias

Más Noticias

Falleció Manuel Espinoza Vásquez, profesor viral por su frase: “Cualquiera puede ser presidente del Perú, pero no cualquiera es ingeniero UNI”

La Universidad Nacional de Ingeniería confirmó el fallecimiento del docente de Estadística, cuyas clases se viralizaron en TikTok por su estilo severo y frases directas

Falleció Manuel Espinoza Vásquez, profesor viral por su frase: “Cualquiera puede ser presidente del Perú, pero no cualquiera es ingeniero UNI”

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

El candidato de Juntos por el Perú planteó que el primer encuentro se realice en la provincia cajamarquina, en respuesta a la iniciativa de Fuerza Popular de organizar tres debates

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

Aeropuerto de Tarapoto será internacional: MTC revela avances y destraba proyecto en Rioja

La cartera de Transportes también informó sobre avances en los proyectos aeroportuarios de Rioja y Juanjuí, además de nuevas intervenciones viales y puentes estratégicos para fortalecer la integración y el desarrollo económico de San Martín

Aeropuerto de Tarapoto será internacional: MTC revela avances y destraba proyecto en Rioja

Directivo de César Vallejo niega salida de José ‘Chemo’ del Solar: “Confiamos en lograr el ascenso con él”

En medio de versiones sobre un posible cambio en la dirección técnica, Luis Gálvez asegura que ‘Chemo’ tiene contrato vigente, mantiene respaldo total de la directiva y seguirá liderando al equipo en la Liga 2

Directivo de César Vallejo niega salida de José ‘Chemo’ del Solar: “Confiamos en lograr el ascenso con él”

Los Chankas confirman a Walter Paolella como técnico habilitado: la Liga 1 le otorgó el carné de campo

Con la documentación ya en regla, el técnico argentino podrá dirigir desde el banco en las competencias oficiales, tras la confirmación emitida por el club y validada por la Federación Peruana de Fútbol

Los Chankas confirman a Walter Paolella como técnico habilitado: la Liga 1 le otorgó el carné de campo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

JNE rechaza definitivamente pedido de Rafael López Aliaga para anular las mesas 900 mil

Congreso rechaza interpelar al ministro de Defensa el asesinato de cinco jóvenes en Colcabamba

JNE proclamará este domingo 17 los resultados de la primera vuelta: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían al balotaje

Elecciones 2026: canciller pide a peruanos en el exterior ser miembros de mesa y participar en la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

Reik logra sold out en Lima: horarios, accesos, setlist y todo lo que debes saber del concierto en Costa 21

Brando Gallesi revela el distanciamiento de Merly Morello tras pedir ayuda económica en TikTok: “Tiene problemas conmigo”

Miguel Rebosio recuerda el juicio que enfrentó por su sexy dance con menor de edad en ‘El Gran Show’

DEPORTES

Directivo de César Vallejo niega salida de José ‘Chemo’ del Solar: “Confiamos en lograr el ascenso con él”

Directivo de César Vallejo niega salida de José ‘Chemo’ del Solar: “Confiamos en lograr el ascenso con él”

Los Chankas confirman a Walter Paolella como técnico habilitado: la Liga 1 le otorgó el carné de campo

El primer gol de Nick Fernández en la MLS despertó la atención de la selección peruana: “Tengo contacto, hay conversaciones”

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

Mafer Reyes y campeones de surf piden modificar ley para recibir apoyo de la empresa privada para Lima 2027 y Los Ángeles 2028