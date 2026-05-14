Perú

Congreso rechaza interpelar al ministro de Defensa el asesinato de cinco jóvenes en Colcabamba

El ministro Amadeo Flores no será citado para dar detalles sobre el operativo que terminó en la muerte de jóvenes a bordo de un vehículo en Huancavelica

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Primer plano de Amadeo Javier Flores Carcagno con un traje azul y corbata roja, superpuesto sobre militares y camionetas en una carretera rural montañosa
Amadeo Javier Flores Carcagno, ministro de Defensa, es requerido por el Congreso para explicar el operativo militar en Colcabamba, Huancavelica, donde fallecieron cinco jóvenes.

El Congreso de la República del Perú decidió rechazar la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, quien había sido señalado para responder por la muerte de cinco personas en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, a raíz de la intervención de miembros del Ejército en la zona.

Durante la votación por la interpelación contra el titular del Mindef solo intervinieron 82 congresistas de un total de 123 asistentes habilitados. La moción no prosperó luego de registrar 25 votos a favor, 30 en contra y 20 abstenciones, según cifras oficiales del Congreso.

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La decisión del Congreso de rechazar la convocatoria del titular del Mindef se produjo sin que exista un debate previo entre los asistentes y tan pronto culminó el registro de asistencia parlamentaria.

Fiscalía investiga a miembros del Ejército por asesinato de jóvenes

El pasado 27 de abril, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación preliminar contra ocho militares peruanos, incluido un capitán, y tres civiles por el asesinato de cinco jóvenes durante un operativo en una zona rural del distrito de Colcabamba, región Huancavelica.

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Familiares de las víctimas y su defensa rechazan la versión oficial y denuncian presiones sobre los testigos durante la investigación. No se hallaron armas ni drogas en la camioneta tras el operativo, pese a la información inicial proporcionada por el ejército. Ocurre Ahora / ATV

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja (Primer Despacho), bajo la dirección de la fiscal Zina Romero, comunicó en una nota oficial que el caso se investiga como “presunto homicidio calificado” por posible uso excesivo de la fuerza.

El operativo tuvo lugar en la carretera Colcabamba-Ayacucho, durante una acción contra el presunto tráfico ilícito de drogas. Los militares habrían ordenado detener una camioneta en circulación y, al no acatarse la orden, dispararon contra los ocupantes, de acuerdo con la nota.

Sin embargo, los familiares de tres víctimas identificadas, de entre 18 y 19 años, declararon al diario La República que en la camioneta no se encontraron armas ni drogas.

“Me amenazaron para decir que llevaba droga”

Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años, figura como una pieza clave dentro de las investigaciones. Su testimonio inicial lo ubicaba como parte de un grupo dedicado al transporte de droga en la zona. Sin embargo, un nuevo registro difundido por Epicentro presenta una versión distinta, en la que el joven afirma que aquella declaración fue obtenida bajo amenaza.

Un joven narra cómo, bajo amenaza de muerte por parte de militares, fue forzado a firmar una declaración en la que admitía transportar armas y drogas. Él niega rotundamente las acusaciones y asegura que todo fue un montaje para justificar las acciones del ejército. X: @jmhidalgo

En el registro reciente, Acuña Quispe sostiene que fue obligado por efectivos militares a incriminarse. “Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala, así”, declaró. Según su versión actual, no transportaba droga ni armamento al momento de la intervención.

l joven también indicó que los militares no se encontraban identificados. “No pensábamos que eran militares, pues estaban con la ropa de civil con capucha”, afirmó. De acuerdo con su relato, esta situación generó confusión entre los ocupantes del vehículo, lo que llevó al conductor a intentar escapar al creer que se trataba de un asalto. “Habría pensado que eran rateros así”, agregó.

Acuña explicó que logró descender del vehículo durante el ataque y se ocultó por temor. Posteriormente, decidió entregarse cuando observó la presencia de una patrulla. “Cuando vi que ha llegado una patrulla de militares, después que me sentí seguro de que ellos son militares, por eso me entregué”, señaló.

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