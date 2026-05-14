Los Chankas confirman a Walter Paolella como técnico habilitado: la Liga 1 le otorgó el carné de campo

El club andahuaylino afianza su proyecto para el Torneo Apertura tras regularizar la situación de su entrenador principal, garantizando así tranquilidad y enfoque al plantel para las próximas jornadas (Facebook / Club Deportivo Los Chankas CYC)

La directiva de Los Chankas comunicó que Walter Rodolfo Paolella quedó habilitado para ejercer como director técnico del plantel profesional, luego de que la Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional le otorgaran el Carné de Campo 2026.

El club andahuaylino, que actualmente disputa los primeros lugares del Torneo Apertura, superó así el proceso de regularización administrativa en torno a la inscripción del estratega argentino. Hasta la fecha, Yonel Iñigo figuraba como entrenador ante los registros oficiales, mientras se resolvían los trámites requeridos.

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Con la documentación ya en regla, Paolella podrá asumir formalmente el mando del equipo en las competencias oficiales, según notificó la entidad a través de un comunicado.

Situación administrativa previa a la habilitación de Paolella

Mientras se resolvía la documentación ante la FPF y la Liga 1, Los Chankas sostuvo que la presencia de Walter Paolella en el comando técnico nunca comprometió su situación deportiva. (Facebook / Club Deportivo Los Chankas CYC)

Durante las últimas semanas, Los Chankas se encontraron bajo la observación de aficionados y prensa debido a la ausencia de Walter Paolella en las planillas oficiales de la Liga 1. Si bien Paolella integraba el comando técnico, la institución explicó que su registro como director técnico principal dependía de procesos administrativos y documentarios ante los organismos correspondientes.

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En un comunicado emitido a finales de abril, el club precisó que los trámites estaban en curso y que tanto la Liga de Fútbol Profesional como la Federación Peruana de Fútbol estaban informadas sobre la situación y el estado del expediente.

La directiva enfatizó que no existió riesgo alguno en la participación del equipo en el campeonato, ya que las autoridades deportivas estaban al tanto del caso y no detectaron irregularidades. “No existe ninguna irregularidad ni sanción deportiva o resta de puntos relacionada a este tema”, sostuvo Los Chankas en uno de sus pronunciamientos, buscando despejar dudas entre sus simpatizantes y la opinión pública.

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Hasta que se oficializó la habilitación de Paolella, Yonel Iñigo figuró como director técnico registrado ante la Federación Peruana de Fútbol. El club agradeció públicamente el apoyo de Iñigo al asumir temporalmente esa responsabilidad, lo que facilitó la continuidad del trabajo del plantel profesional durante el proceso administrativo.

La presentación oficial de Paolella como técnico habilitado

Tras completar los requisitos exigidos por la FPF y la Liga Profesional, Walter Paolella fue presentado como técnico plenamente habilitado para asumir el mando de Los Chankas. (Facebook / Club Deportivo Los Chankas CYC)

Este miércoles 13 de mayo, Los Chankas informaron a través de un comunicado que Walter Paolella ya se encuentra plenamente habilitado para ejercer las funciones de director técnico. La institución destacó que el entrenador argentino cuenta con la Licencia PRO CONMEBOL y posee el Carné de Campo 2026, documento emitido por la Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, que lo acredita para dirigir al primer equipo en todas las competencias oficiales.

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“El profesor Walter Rodolfo Paolella ya se encuentra debidamente habilitado para ejercer sus funciones como Director Técnico de nuestra institución”, detalló el club en su mensaje dirigido a la hinchada y medios de comunicación. El comunicado subraya que, con la obtención del carné, Paolella cumple con todos los requisitos exigidos para asumir el cargo de forma regular.

Además, la entidad expresó su reconocimiento a Yonel Iñigo, quien durante el proceso administrativo se mantuvo como responsable principal en las planillas oficiales. “El club expresa su agradecimiento al profesor Yonel Iñigo por el apoyo brindado al comando técnico durante este proceso”, indicó la directiva, precisando que Iñigo regresará a liderar las divisiones menores del club.

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Implicancias deportivas para Los Chankas en la Liga 1

Con Walter Paolella ya habilitado, Los Chankas afrontará la recta decisiva del Apertura con estabilidad en el comando técnico y la intención de sostener su campaña protagonista. (Facebook / Club Deportivo Los Chankas CYC)

Con la habilitación de Paolella, Los Chankas podrán contar con su entrenador principal en el banco desde la siguiente fecha del Torneo Apertura. El club ocupa actualmente la segunda posición en la tabla, disputando los primeros lugares frente a equipos como Alianza Lima y Cienciano. La regularización de la situación técnica aporta estabilidad al cuerpo técnico y al grupo de jugadores, en una etapa clave de la temporada.

El proceso administrativo que involucró la inscripción de Walter Paolella no generó sanciones ni afectó el puntaje del equipo, como confirmó la propia institución. El plantel se mantuvo trabajando bajo la supervisión del comando técnico, con la colaboración de Iñigo y Paolella en las labores diarias, en espera de la resolución positiva del trámite.

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La directiva de Los Chankas reiteró la transparencia de todo el procedimiento y la colaboración de las autoridades futbolísticas nacionales, dejando constancia de que el cumplimiento de los requisitos documentarios fue verificado y aprobado por la Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Con Paolella en funciones, el equipo andahuaylino buscará consolidar su desempeño competitivo durante el resto del Torneo Apertura.