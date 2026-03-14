Vladimiro Montesinos escuchará sentencia del caso ‘Sobres bomba’ este viernes 20 de marzo

Fiscalía pide 35 años de prisión contra Vladimiro Montesinos por el caso Sobres Bomba. Foto: captura Justicia TV

El exasesor del exdictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, escuchará este viernes 20 de marzo la sentencia del caso ‘Sobres bomba’, caso donde se le atribuye graves violaciones a los derechos humanos.

El fallo será dictado por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria a partir de las 11:30 de la mañana del próximo viernes. Así lo fijó el colegiado tras escuchar los alegatos finales del coacusado de Montesinos, el coronel del Ejército en retiro Víctor Penas Sandoval.

Montesinos hizo su autodefensa en la sesión del 6 de marzo. Ahí pidió que se apliquen dos leyes promovidas por el Congreso: la Ley 32107, que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002, y la Ley 32181, que permite que condenados mayores de 80 años cumplan su condena fuera de prisión.

La Ley 32107, de acuerdo con Montesinos, fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional y establece que los delitos de lesa humanidad solo pueden ser perseguidos si ocurrieron después del 1 de julio de 2002. Él aseguró ante los jueces: “Tiene plena vigencia en el Estado, delimitando la aplicación temporal del delito de lesa humanidad a partir del 1 de julio de 2002 en adelante y no de manera retroactiva como ha estado utilizando el Ministerio Público para hechos de 1991”.

Susy Díaz confiesa que fue citada por Vladimiro Montesinos para hablar sobre la Ley del Artista. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El exasesor sostuvo además que el delito de asesinato que se le imputa, según los criterios fijados por la Corte Suprema, solo puede recibir una pena máxima de 25 años y no de 35, como requiere la Fiscalía. Invocando precedentes del Tribunal Constitucional en los casos de Juan Rivero Lazo y Ángel Pino Díaz, Montesinos pidió que cualquier condena eventual sea absorbida por la sentencia de 25 años que ya cumple por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

En el tramo final de su alegato, Montesinos solicitó que, en caso de ser condenado, se le permita cumplir su pena bajo arresto domiciliario o con comparecencia con restricciones, amparándose en la Ley 32181. Esta norma otorga a los mayores de 80 años la posibilidad de cumplir sus condenas en el domicilio por motivos humanitarios. El propio Montesinos remarcó que tanto la Corte Suprema como la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada han aplicado este beneficio a otros octogenarios sentenciados.

“Estando al principio de derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado por razones proscritas por la Constitución, como un derecho fundamental, solicito al colegiado el mismo tratamiento, de ser el caso”, fue la petición final del exasesor.

Por otro lado, Montesinos argumentó ante la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria que el Servicio de Inteligencia Nacional, bajo su dirección en la época, no tenía competencia en inteligencia antiterrorista. Esa función la ejercían el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas.

También destacó que durante el proceso cuatro exmilitares, incluido su coprocesado Víctor Penas Sandoval, negaron haber recibido órdenes suyas para remitir correspondencia con explosivos.

El caso ‘Sobres bomba’

A Vladimiro Montesinos se le imputa presuntamente haber ordenado en 1991 el envío de sobres bomba a personas consideradas opositoras o vinculadas al terrorismo durante el gobierno de Alberto Fujimori. La Fiscalía requiere contra el exasesor una condena de 35 años de prisión.