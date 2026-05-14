El primer gol de Nick Fernández en la MLS despertó la atención de la selección peruana: “Tengo contacto, hay conversaciones”

De 24 años, el peruano-estadounidense se hizo cargo de la apertura del marcador contra Seattle Sounders. | VIDEO: Apple TV

Nick Fernández es el nombre propio en positivo en San José Earthquakes durante el actual ejercicio de la Major League Soccer. En tiempo récord se ha hecho de un puesto en la estructura y en esa misma sintonía ha logrado registrar su primer gol en la máxima categoría de Estados Unidos.

El futbolista peruano-estadounidense sorprendió con un espléndido impacto en el lance contra Seattle Sounders. Nada más al minuto apareció con demasiada astucia en el campo contrario para aprovechar una garrafal desatención en salida y hacerse de un balón que, finalmente, acabó dentro de la portería.

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Una vez que su diana se contabilizó en el tanteador, salió disparado de la zona de castigo con el único fin de festejar como el que más la anotación. No obstante, los ‘quakes’ sufrieron una remontada y por más que tiraron de rebeldía para establecer la igualada parcial, sobre el final se consumó la caída con un gol agónico de Osaze de Rosario.

Nick Fernández empezó su andadura goleadora en la Major League Soccer. - Crédito: San José Earthquakes

Radar activado

Aunque había un ambiente cargado de frustración por el revés, Nick Fernández no ocultó cierta felicidad al abordar un tema relacionado con la selección peruana. Durante la conferencia de prensa, reveló que desde la Villa Deportiva Nacional lo siguen con detenimiento, incluso se han establecido contactos iniciales para conocer su postura en caso de un llamamiento.

“Sí, tengo un poco de contacto con la selección de Perú. Algunos scouts se han puesto en contacto conmigo. Así que ha habido algunas conversaciones”, apuntó Fernández en una declaración recogida por Área Sports. De tal manera que, de no haber inconvenientes, es muy probable que un nuevo legionario se sume al plantel nacional.

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El área de scouting de la FPF se ha contactado con el mediocentro del SJ Earthquakes pensando en un futuro llamamiento. | VIDEO: Área Sports

Abordando la coyuntura, Nick valoró su reciente conquista y el respaldo que viene recibiendo del DT Bruce Arena: “Marcar mi primer gol es una gran sensación, especialmente por poner al equipo adelante y el entrenador nos da confianza a todos. Cree en nosotros y eso hace que sea mucho más fácil cuando salimos”.

Fernández ha ganado terreno en el plantel principal de San José Earthquakes en los últimos meses. Sus notables apariciones en la MLS Next Pro, con un repertorio loable de anotaciones y asistencias, convencieron a Bruce Arena para promoverlo. Otro factor clave para su inclusión en la estructura es su polivalencia.

Nick Fernández, de 22 años, es un mediocampista mixto con capacidad de llegada al arco contrario. - Crédito: Área Sports Net

Inicia reconstrucción

Con la asunción de Mano Menezes como director técnico de la selección peruana, se ha establecido como propósito inmediato el análisis exhaustivo de los legionarios que presentan las mejores condiciones para integrar el equipo. El enfoque apunta a fortalecer la competitividad del plantel a través de la identificación y evaluación de futbolistas que se desempeñan en el extranjero.

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Entre los nombres que han comenzado a ser considerados en este proceso destaca Fabio Gruber, quien se perfila como una de las nuevas alternativas para reforzar la defensa. Su presencia responde a la necesidad de renovar y potenciar la línea defensiva, sumando perfiles que aporten solidez y versatilidad en la estrategia propuesta por el nuevo cuerpo técnico. En este mismo apartado se encuentra también Nick Fernández.

Respecto a Fernández, se precisa que, con 24 años de edad, ya cuenta con su Documento Nacional de Identidad (DNI) habilitado, lo que lo faculta para responder de inmediato a cualquier citación oficial. Nick figura entre los jóvenes que atraviesan un momento destacado en su rendimiento, lo que incrementa sus posibilidades de ser convocado y consolidarse como una opción relevante dentro de la nueva etapa de la selección peruana.