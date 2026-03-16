“Ni lo conozco“: César Acuña niega injerencia en designación de Luis Rosales en EsSalud, pese a registros de visitas que lo contradicen

El líder de Alianza para el Progreso (APP) y candidato presidencial, César Acuña, negó de manera enfática haber influido en la designación de Luis Rosales Pereda como presidente ejecutivo de EsSalud, pese a las evidencias de vínculos partidarios y registros de visitas que muestran cercanía entre el funcionario y miembros del partido.

En declaraciones a la prensa sostuvo que no participó en el nombramiento de Rosales Pereda al frente de EsSalud, institución clave del sistema de seguridad social peruano y cuestionada por contratación de allegados a familiares de Brunella Horna, esposa de Richard Acuña.

“Es algo que me preocupa y molesta porque yo no tengo la culpa que el presidente haya nombrado a una persona que milita en APP. Yo no tengo que ver en absoluto en el nombramiento, yo ni lo conozco. Recuerden que son 500 mil militantes de APP”, afirmó.

“Con esa lógica, si es de APP, Acuña. Entonces esos 500 mil militantes no tendrían derecho a trabajar, no tendrían derecho a servir al país”, cuestionó el líder partidario. Incluso, denunció un presunto acoso. “La verdad a mí un poco me inquieta que cuando se nombra a un ministro, Acuña; se cambia un director, Acuña. Es injusto, yo lo veo hasta casi como un acoso a César Acuña”, sostuvo.

César Acuña denuncia un presunto acoso.

“Yo no gano nada que alguien sea presidente. En lo absoluto me suma, tampoco me resta, pero no me interesa”, sentenció, pese a la publicación de registros oficiales que documentan reuniones sostenidas entre Luis Rosales Pereda y parlamentarios vinculados a APP durante los últimos dos años, así como la trayectoria política y laboral del funcionario en entidades del sector salud relacionadas con la región norte del país.

¿Cuál es la relación entre Luis Rosales y APP?

El nuevo titular de EsSalud mantiene una relación con Alianza para el Progreso desde 2014, año en el que postuló a la alcaldía distrital de Santo Tomás, en la provincia de Cutervo, Cajamarca, bajo el símbolo del partido de los Acuña. Su carrera pública se desarrolló principalmente en el norte del país, donde ocupó cargos como médico jefe en Santo Tomás, director de la Sub Región de Salud en Cutervo y gerente de la red asistencial de EsSalud en Huaraz.

Durante su gestión en la Red Asistencial Lambayeque en 2023, Rosales afrontó cuestionamientos del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, que lo acusó de falta de capacidad de decisión y de presunta injerencia política. En ese periodo, la red enfrentó problemas de atención en el contexto de la emergencia por dengue, con denuncias de desabastecimiento de equipos y déficit de personal médico.

A ello se suman los registros públicos del Congreso de la República que muestran que Luis Rosales Pereda sostuvo reuniones reiteradas con legisladores de APP. El 19 de septiembre de 2023, se reunió con Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros, entonces presidenta de la Comisión de Salud y miembro del partido. El 25 de enero de 2024, en calidad de gerente de la Red Sabogal, participó de una reunión de dos horas con la misma comisión en el Parlamento.

El Gobierno peruano designa a Luis Rosales Pereda como presidente ejecutivo de EsSalud ante el desabastecimiento de medicamentos.

Además, el 22 de mayo de 2024, María Acuña Peralta, hermana de César Acuña y congresista, visitó a Rosales en su oficina de Lambayeque durante su gestión como Intendente Macro Regional Norte de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). Cuatro meses después, el 18 de septiembre, fue Rosales quien acudió al despacho parlamentario de la legisladora.

Además del propio Luis Rosales Pereda, su entorno familiar también ha registrado acercamientos con APP y EsSalud. Su hermano, Jaime Esteban Rosales Pereda, sostuvo una reunión con la bancada de Alianza para el Progreso en agosto de 2023. Otros hermanos ocuparon cargos en el sistema de seguridad social peruano: Francisco Elmer Rosales Pereda como médico ginecólogo en el Policlínico Pizarro de EsSalud y Vicente Linder Rosales Pereda como ingeniero y posteriormente administrador en hospitales de la red.

El historial del flamante presidente de EsSalud también incluye procesos administrativos y judiciales. La Contraloría General de la República halló responsabilidad civil y administrativa por irregularidades en su desempeño como gerente municipal de Cutervo, relacionadas con anticipos para viáticos y pasajes no rendidos adecuadamente, que superaban los 818 mil soles. Además, registros fiscales lo vinculan como imputado por el delito de estafa desde 2001, así como procesos por omisión de asistencia familiar y demandas por alimentos en los años 2000, 2003, 2004 y 2015.