Reik logra sold out en Lima: horarios, accesos, setlist y todo lo que debes saber del concierto en Costa 21

La banda mexicana interpreta sus grandes éxitos ante miles de asistentes en Lima

La banda mexicana Reik atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y lo demuestra con cifras históricas. A pocos días de su esperado concierto en Lima, el grupo confirmó el sold out total para su presentación de este jueves 14 de mayo en Costa 21, ubicado en la Costa Verde, San Miguel.

El espectáculo, parte de su Tour 2026, promete una noche cargada de romanticismo y nostalgia con todos sus grandes éxitos. La altísima demanda por entradas ha impulsado a los fanáticos a solicitar una nueva fecha, esta vez en un recinto de mayor capacidad como el Estadio Nacional o el Estadio San Marcos.

PUBLICIDAD

Tras lograr sold out, los fans expresaron, a través de redes sociales, su deseo de ver a Reik en un espacio más grande. La banda acumula una larga lista de éxitos que han marcado a varias generaciones, como “Yo quisiera”, “Noviembre sin ti”, “Creo en ti”, “Ya me enteré”, “Perfecta”, “Me niego”, “Qué vida la mía”, “Inolvidable”, “Sabes”, “Voy a olvidarte”, “Te fuiste de aquí” y “Amigos con derechos”. Estos temas son parte esencial de sus presentaciones alrededor del mundo y han convertido a Reik en uno de los grupos más influyentes del pop latino.

La agrupación se alista para arribar a Lima en las próximas horas. Según fuentes cercanas, Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín llegarán este miércoles 13 de mayo por la tarde a la capital peruana y no se descarta un posible encuentro con sus seguidores antes del show. El cariño del público peruano ha sido clave en su carrera y el grupo se muestra agradecido por las constantes muestras de afecto que recibe en cada visita.

PUBLICIDAD

Horarios y recomendaciones de ingreso para el show

La apertura de puertas en Costa 21 será a las 18:00 horas (6:00 p.m.), lo que permitirá un ingreso progresivo y seguro para todos los asistentes. El concierto está previsto para iniciar a las 21:00 horas (9:00 p.m.), con una duración aproximada de dos horas. Se recomienda llegar temprano para evitar aglomeraciones y filas de último minuto.

La boletería de Teleticket estará operativa desde las 17:00 horas (5:00 p.m.) para resolver cualquier inconveniente de entradas. El acceso posterior a la hora indicada dependerá de las reglas del organizador y del local.

PUBLICIDAD

Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín emocionan al público peruano en una noche inolvidable

Vías de acceso y zonas de ingreso

El ingreso vehicular y peatonal a Costa 21 será por la Costa Verde, a la altura del puente John Lennon en San Miguel. Quienes lleguen en taxi o vehículo particular podrán acceder por esta vía rápida, mientras que la bajada del parque John Lennon es recomendable para quienes lleguen a pie.

El recinto contará con accesos diferenciados según las zonas: Platinum, VIP, General y Tribuna. Personal de orientación y señalización estará disponible para guiar a los asistentes a sus ubicaciones asignadas.

PUBLICIDAD

Seguridad y objetos prohibidos

No se permitirá el reingreso al recinto una vez dentro. Menores de edad solo podrán ingresar acompañados de un adulto responsable, ambos con entrada válida. El aforo de estacionamientos es limitado y la producción no asume responsabilidad por el uso de la zona. Cada asistente debe identificar la salida de emergencia más cercana al ingresar.

Objetos prohibidos:

PUBLICIDAD

Cámaras profesionales, filmadoras, grabadoras, drones

Mochilas grandes, maletines, maletas

Alimentos, bebidas y todo tipo de envases

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos

Llaves con cadena, accesorios con púas, punteros láser o LED

Artefactos pirotécnicos

Palos para selfies, trípodes

Objetos punzocortantes, armas, carteles o banderolas de gran tamaño

Sillas plegables, bancos, asientos portátiles

Sustancias psicotrópicas

Se permitirá el ingreso de batería portátil para celular, cámara de bolsillo, mochila pequeña o cartera.

Setlist esperado: clásicos y éxitos recientes

El show de Reik en Lima incluirá una selección de sus temas más icónicos y nuevos sonidos. El setlist tentativo incluye:

PUBLICIDAD

Sabes

A Veces Bien Y A Veces Mal

Te Fuiste de Aquí

Me Duele Amarte

Con la Cara en Alto

Fui

Abril

Baja California

Panorama

El Correcto

Creo en Ti

Un Año

La Bella y la Bestia

Aleluya

Si Me Dices Que Sí

Ráptame

Peligro

Indeciso

TQ

Melancólico

Aquí en la Arena

Todos Buscándolo

La del Primer Puesto

Qué Gano Olvidándote

A Ciegas

Noviembre Sin Ti

Roomies

Qué Vida la Mía

Amigos Con Derechos

Me Niego

Yo Quisiera

Ya Me Enteré

Un fenómeno internacional

El concierto en Costa 21 promete convertirse en uno de los espectáculos más esperados del año en Lima, reafirmando el impacto de la banda en el mercado local y global. Reik ha conseguido récords históricos de venta de entradas en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Washington, Dallas y Houston, y consolidó en Los Ángeles su concierto más multitudinario en Estados Unidos.

La organización recomienda llegar temprano, portar el ticket o E-Ticket, cumplir con las medidas de seguridad y disfrutar de una noche inolvidable con los éxitos de Reik. Los fanáticos esperan que la historia continúe con una próxima fecha en un estadio, acorde al crecimiento y la demanda que genera la banda en Perú.

PUBLICIDAD

Reik saluda a sus fans durante el show sold out en Costa 21