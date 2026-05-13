Reik logra sold out en Lima: horarios, accesos, setlist y todo lo que debes saber del concierto en Costa 21

La banda mexicana Reik atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y lo demuestra con cifras históricas. A pocos días de su esperado concierto en Lima, el grupo confirmó el sold out total para su presentación de este jueves 14 de mayo en Costa 21, ubicado en la Costa Verde, San Miguel.
El espectáculo, parte de su Tour 2026, promete una noche cargada de romanticismo y nostalgia con todos sus grandes éxitos. La altísima demanda por entradas ha impulsado a los fanáticos a solicitar una nueva fecha, esta vez en un recinto de mayor capacidad como el Estadio Nacional o el Estadio San Marcos.
PUBLICIDAD
Tras lograr sold out, los fans expresaron, a través de redes sociales, su deseo de ver a Reik en un espacio más grande. La banda acumula una larga lista de éxitos que han marcado a varias generaciones, como “Yo quisiera”, “Noviembre sin ti”, “Creo en ti”, “Ya me enteré”, “Perfecta”, “Me niego”, “Qué vida la mía”, “Inolvidable”, “Sabes”, “Voy a olvidarte”, “Te fuiste de aquí” y “Amigos con derechos”. Estos temas son parte esencial de sus presentaciones alrededor del mundo y han convertido a Reik en uno de los grupos más influyentes del pop latino.
La agrupación se alista para arribar a Lima en las próximas horas. Según fuentes cercanas, Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín llegarán este miércoles 13 de mayo por la tarde a la capital peruana y no se descarta un posible encuentro con sus seguidores antes del show. El cariño del público peruano ha sido clave en su carrera y el grupo se muestra agradecido por las constantes muestras de afecto que recibe en cada visita.
PUBLICIDAD
Horarios y recomendaciones de ingreso para el show
La apertura de puertas en Costa 21 será a las 18:00 horas (6:00 p.m.), lo que permitirá un ingreso progresivo y seguro para todos los asistentes. El concierto está previsto para iniciar a las 21:00 horas (9:00 p.m.), con una duración aproximada de dos horas. Se recomienda llegar temprano para evitar aglomeraciones y filas de último minuto.
La boletería de Teleticket estará operativa desde las 17:00 horas (5:00 p.m.) para resolver cualquier inconveniente de entradas. El acceso posterior a la hora indicada dependerá de las reglas del organizador y del local.
PUBLICIDAD
Vías de acceso y zonas de ingreso
El ingreso vehicular y peatonal a Costa 21 será por la Costa Verde, a la altura del puente John Lennon en San Miguel. Quienes lleguen en taxi o vehículo particular podrán acceder por esta vía rápida, mientras que la bajada del parque John Lennon es recomendable para quienes lleguen a pie.
El recinto contará con accesos diferenciados según las zonas: Platinum, VIP, General y Tribuna. Personal de orientación y señalización estará disponible para guiar a los asistentes a sus ubicaciones asignadas.
PUBLICIDAD
Seguridad y objetos prohibidos
No se permitirá el reingreso al recinto una vez dentro. Menores de edad solo podrán ingresar acompañados de un adulto responsable, ambos con entrada válida. El aforo de estacionamientos es limitado y la producción no asume responsabilidad por el uso de la zona. Cada asistente debe identificar la salida de emergencia más cercana al ingresar.
Objetos prohibidos:
PUBLICIDAD
- Cámaras profesionales, filmadoras, grabadoras, drones
- Mochilas grandes, maletines, maletas
- Alimentos, bebidas y todo tipo de envases
- Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos
- Llaves con cadena, accesorios con púas, punteros láser o LED
- Artefactos pirotécnicos
- Palos para selfies, trípodes
- Objetos punzocortantes, armas, carteles o banderolas de gran tamaño
- Sillas plegables, bancos, asientos portátiles
- Sustancias psicotrópicas
Se permitirá el ingreso de batería portátil para celular, cámara de bolsillo, mochila pequeña o cartera.
Setlist esperado: clásicos y éxitos recientes
El show de Reik en Lima incluirá una selección de sus temas más icónicos y nuevos sonidos. El setlist tentativo incluye:
PUBLICIDAD
- Sabes
- A Veces Bien Y A Veces Mal
- Te Fuiste de Aquí
- Me Duele Amarte
- Con la Cara en Alto
- Fui
- Abril
- Baja California
- Panorama
- El Correcto
- Creo en Ti
- Un Año
- La Bella y la Bestia
- Aleluya
- Si Me Dices Que Sí
- Ráptame
- Peligro
- Indeciso
- TQ
- Melancólico
- Aquí en la Arena
- Todos Buscándolo
- La del Primer Puesto
- Qué Gano Olvidándote
- A Ciegas
- Noviembre Sin Ti
- Roomies
- Qué Vida la Mía
- Amigos Con Derechos
- Me Niego
- Yo Quisiera
- Ya Me Enteré
Un fenómeno internacional
El concierto en Costa 21 promete convertirse en uno de los espectáculos más esperados del año en Lima, reafirmando el impacto de la banda en el mercado local y global. Reik ha conseguido récords históricos de venta de entradas en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Washington, Dallas y Houston, y consolidó en Los Ángeles su concierto más multitudinario en Estados Unidos.
La organización recomienda llegar temprano, portar el ticket o E-Ticket, cumplir con las medidas de seguridad y disfrutar de una noche inolvidable con los éxitos de Reik. Los fanáticos esperan que la historia continúe con una próxima fecha en un estadio, acorde al crecimiento y la demanda que genera la banda en Perú.
PUBLICIDAD