Napoleón Becerra: así reaccionaron Keiko Fujimori, López Chau, César Acuña y otros candidatos presidenciales ante su fallecimiento

Candidatos presidenciales expresan condolencias tras la muerte de Napoleón Becerra| Andina

El fallecimiento de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), generó reacciones inmediatas entre los principales aspirantes al sillón presidencial, quienes expresaron sus condolencias y solidaridad ante el trágico accidente ocurrido en la vía Rumichaca, en Ayacucho.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, transmitió su pesar a través de un comunicado en donde trasladó su pesar a los familiares.

“Quiero expresar mis condolencias a los familiares, amigos y seguidores de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú. Les envío mi más sentido pésame y mi acompañamiento en este momento de profundo dolor”, escribió.

El líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores perdió la vida tras el despiste de una camioneta en Pilpichaca, donde además tres acompañantes resultaron lesionados| RPP Noticias

Por su parte, Alfonso López-Chau, postulante presidencial, recordó su vínculo con Becerra y su trayectoria política compartida.

“Lamento la partida de Napoleón Becerra, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, quien decidió dar un paso al frente para servir al país desde la política. Un amigo, a quien conocí en la militancia desde los tiempos de Alfonso Barrantes Lingan. Mi solidaridad con su familia, amigos y con todos quienes compartieron su compromiso con el Perú”, expresó López-Chau en redes sociales.

El postulante presidencial viajaba hacia Ayacucho cuando el vehículo en el que iba se volcó en la bajada a Rumichaca.|Foto: RPP Noticias

César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso, también extendió su pesar a los seres queridos del candidato de 61 años.

“Deseo también la pronta recuperación de los heridos. En momentos así, el Perú debe unirse con respeto y solidaridad. Que en paz descanse”, agregó.

En la misma línea, Ronald Atencio, otro de los contendientes al máximo cargo, recordó el estado de las carreteras a nivel nacional.

“El estado de las carreteras en el país es pésimo y el desinterés de los gobiernos se sigue cobrando vidas valiosas. Mi más sentido pésame a su familia y a sus compañeros del PTE”, escribió.

José Williams Zapata, también aspirante presidencial, hizo público su mensaje: “En estos momentos de dolor, expreso mis más sentidas condolencias a su familia, amigos y a todos quienes compartieron con él su vocación de servicio al país”.

El líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores no sobrevivió a un siniestro ocurrido en carretera, hecho en el que otros acompañantes resultaron lesionados y requieren atención médica|Latina Noticias

¿Cómo murió Napoleón Becerra?

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), Napoleón Becerra García, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a Ayacucho para cumplir actividades de campaña. El siniestro ocurrió durante la madrugada en la vía Los Libertadores, a la altura del kilómetro 183, en la zona conocida como Rumichaca, distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, en la región Huancavelica, según informó RPP.

Becerra García viajaba junto a una comitiva de al menos cuatro personas en una camioneta particular. Testimonios de autoridades locales, como el alcalde de Pilpichaca, Balvín Teobaldo Huamaní Maldonado, señalaron que el vehículo se despistó y cayó en una cuneta al costado de la carretera. La camioneta terminó incrustada en una alcantarilla, lo que ocasionó la muerte instantánea del candidato presidencial.

Emily Silvia, vocera del partido, confirmó que la comitiva se desplazaba rumbo a Ayacucho en el marco de la campaña electoral y que el accidente ocurrió a dos horas de llegar a la ciudad. Silvia detalló que la unidad en la que viajaba el candidato era de su propiedad y que Becerra la utilizaba para los desplazamientos de su campaña.