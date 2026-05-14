La CTS no puede ser depositada de manera fraccionada: hacerlo es sancionable con multa

Las compañías no solo se exponen a sanciones económicas, sino también al pago de intereses legales y a eventuales inspecciones de la Sunafil. Foto: Infobae/Edwin Montesinos

Este jueves vence el plazo para que las empresas realicen el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente a sus trabajadores. Ante ello, especialistas en materia laboral recordaron que este beneficio debe abonarse de manera íntegra y dentro de la fecha establecida, ya que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones económicas para el empleador.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) advirtió que dividir el depósito en varias partes o realizarlo fuera del plazo fijado constituye una infracción laboral. Además de afrontar multas, las empresas deberán asumir el pago de intereses legales y podrían ser sometidas a procesos de fiscalización por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

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El depósito parcial de la CTS es considerado una infracción

El especialista en temas laborales del MTPE, Melvin Fernández, explicó que la normativa vigente establece claramente que la CTS debe ser depositada de forma completa y oportuna. Según indicó, incumplir con cualquiera de estas condiciones representa una vulneración a los derechos laborales de los trabajadores.

“El reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo señala que es un incumplimiento a la normativa laboral no depositar íntegra y oportunamente la CTS”, explicó el especialista durante el programa Andina al Día, del Canal Andina Online.

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Fernández precisó que algunas empresas optan por realizar pagos parciales pensando que luego podrán completar el monto restante. Sin embargo, remarcó que esta práctica no está permitida por la legislación laboral y puede originar sanciones administrativas.

La legislación actual señala de manera expresa que la CTS tiene que abonarse íntegramente y dentro del plazo establecido. Foto: BBVA

Asimismo, señaló que el retraso en el depósito también es considerado una infracción. “Fuera de fecha lo podrá depositar, sí, pero considerando los intereses legales que también se establecen en cada entidad financiera”, explicó.

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Sunafil puede iniciar procesos sancionadores

El representante del MTPE indicó que cuando se detecta un incumplimiento durante una inspección laboral, la Sunafil tiene la facultad de iniciar un procedimiento inspectivo y sancionador contra la empresa involucrada.

“Si ante una fiscalización laboral se ve incumplimiento, la Sunafil iniciará un proceso inspectivo y sancionador”, dijo Fernández al referirse a las consecuencias que enfrentan los empleadores que no cumplen con el depósito correspondiente.

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De acuerdo con el especialista, las denuncias relacionadas con la CTS continúan registrándose pese a las campañas informativas y llamados realizados por las autoridades para promover el cumplimiento de esta obligación laboral.

Fernández comentó que gran parte de estos casos se concentra en Lima debido al elevado número de trabajadores que forman parte de la Población Económicamente Activa. No obstante, señaló que también se reportan incumplimientos en distintas regiones del país.

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A pesar de las campañas de orientación y de los reiterados llamados de las autoridades, siguen reportándose denuncias vinculadas al incumplimiento del depósito de la CTS. Foto: Illpa Culturas Andinas

“Hay varias denuncias por parte de los trabajadores afectados, ya sea porque no se cumple con el depósito en la fecha establecida o porque no se cumple depositándolo de manera completa”, comentó.

Recomiendan evaluar antes de retirar el dinero de la CTS

El especialista también se refirió al retiro de la CTS, recordando que actualmente los trabajadores pueden disponer del 100% de este fondo hasta fines de año. Sin embargo, subrayó que el objetivo principal de este beneficio es servir como respaldo económico en caso de desempleo.

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“La naturaleza de la norma indica que la CTS sea un ahorro para cuando el trabajador ya no tenga un vínculo laboral vigente. Y en lo que le lleve encontrar otro puesto de trabajo esa CTS le sirve como respaldo económico temporal”, mencionó.

En ese sentido, recomendó a las personas analizar cuidadosamente si realmente necesitan utilizar estos recursos, considerando que se trata de un fondo pensado para afrontar periodos sin ingresos laborales.

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La CTS es uno de los beneficios laborales más importantes del régimen privado y su correcta administración puede representar un soporte financiero clave para los trabajadores en situaciones de transición laboral o desempleo.