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Demora en vacuna del VSR en Perú dejaría expuestos a miles de recién nacidos en plena temporada crítica, advierten especiaistas

El Minsa confirmó que la vacunación iniciaría de forma progresiva solo en Lima, Callao, Arequipa y Cusco, mientras expertos advierten que el pico de infecciones ya comenzó

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Recién nacidos en Perú recibirán protección inmediata contra el VSR. (Foto: Agencia Andina)
Recién nacidos en Perú recibirán protección inmediata contra el VSR. (Foto: Agencia Andina)

Con la llegada del invierno, el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) vuelve a encender las alertas en el país por su impacto en la salud de los más pequeños. Especialistas advierten que la demora en aplicar la vacuna contra esta infección respiratoria podría dejar expuestos a miles de recién nacidos y bebés menores de un año justo en la etapa de mayor circulación de virus, cuando los hospitales suelen registrar una mayor demanda de atención pediátrica.

Aunque el Ministerio de Salud (Minsa) ya aprobó la incorporación de la protección contra el VSR dentro del esquema nacional de vacunación, su implementación no se concretaría de inmediato. De acuerdo con lo anunciado por voceros del Gobierno, la estrategia empezaría inicialmente solo en Arequipa, Cusco, Callao y Lima, lo que ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones enfocadas en la prevención infantil, debido a que otras regiones quedarían al margen en pleno periodo crítico de enfermedades respiratorias.

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La demora en la protección contra el VSR y el riesgo para miles de bebés

Vacunación materna y anticuerpo monoclonal refuerzan defensa de bebés frente al VSR. (Foto: Agencia Andina)
Vacunación materna y anticuerpo monoclonal refuerzan defensa de bebés frente al VSR. (Foto: Agencia Andina)

El VSR es considerado una de las principales causas de hospitalización y muerte en bebés menores de un año, sobre todo durante el invierno, cuando aumentan los contagios por infecciones respiratorias. Para los especialistas, postergar la aplicación de esta medida hasta octubre o noviembre implicaría perder varios meses claves de protección y dejar sin cobertura a una población especialmente vulnerable.

“Retrasar la aplicación de esta estrategia hasta octubre o noviembre significaría perder la oportunidad de proteger a los bebés durante los meses de mayor circulación del VSR”, señaló Paloma Pacheco, presidenta de Una Vida por Dakota, asociación sin fines de lucro que impulsa la prevención de enfermedades y el acceso a la vacunación infantil en el Perú. La vocera remarcó que el país ya ingresó a la fase más crítica de casos e infecciones respiratorias, por lo que consideró necesario activar una respuesta de emergencia.

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En esa misma línea, Pacheco explicó que la prioridad debería incluir tanto la inmunización de gestantes como la protección directa de los bebés desde el nacimiento. Según indicó, la vacunación en el embarazo permite transferir anticuerpos al recién nacido, lo que ayuda a reducir el riesgo de complicaciones graves en los primeros meses de vida, etapa en la que el sistema inmunológico aún es inmaduro y la exposición al virus puede resultar mucho más peligrosa.

Temporada de frío aumenta el riesgo

Perú implementa vacuna contra el VSR en embarazadas para disminuir hospitalizaciones por bronquiolitis en menores de un año. (Foto: Infobae Perú)
Perú implementa vacuna contra el VSR en embarazadas para disminuir hospitalizaciones por bronquiolitis en menores de un año. (Foto: Infobae Perú)

Las cifras registradas en el 2025 refuerzan la preocupación. Durante la temporada de invierno, más de 7.500 bebés requirieron hospitalización por complicaciones asociadas al VSR antes de cumplir su primer año de vida, mientras que al menos 16 menores fallecieron por cuadros respiratorios graves vinculados a esta infección. Estos datos reflejan la magnitud del problema y el nivel de vulnerabilidad de los lactantes frente a este virus respiratorio.

Diversos especialistas también advierten que el número real de casos podría ser incluso mayor, debido a las limitaciones en la vigilancia epidemiológica y al diagnóstico oportuno, especialmente en los meses de mayor demanda. En ese periodo, los servicios pediátricos y las unidades de cuidados intensivos suelen enfrentar una presión adicional por el incremento de atenciones vinculadas a enfermedades respiratorias.

“Muchas familias descubren el verdadero peligro del Virus Respiratorio Sincitial recién cuando ven a sus bebés luchar por respirar o cuando reciben la noticia de que necesitan ser internados en cuidados intensivos”, agregó Pacheco. En medio de ese escenario, las organizaciones que promueven la prevención han insistido en acelerar la implementación de la vacuna contra el VSR para gestantes y recién nacidos, con el objetivo de ampliar la cobertura antes de que avance la temporada más crítica del invierno.

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