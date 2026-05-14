Directivo de César Vallejo niega salida de José ‘Chemo’ del Solar: “Confiamos en lograr el ascenso con él”

Luis Gálvez asegura que el entrenador mantiene el respaldo total de la directiva, tiene contrato vigente por cuatro años y seguirá liderando el proyecto deportivo, disipando así cualquier rumor sobre su salida anticipada del club trujillano (Liga 1)

La Universidad César Vallejo enfrenta una oleada de rumores sobre la permanencia de su entrenador, José ‘Chemo’ del Solar, en el banquillo trujillano. Frente a la inquietud generada por versiones sobre una supuesta salida, Luis Gálvez, gerente deportivo de la institución, desestimó cualquier posibilidad de ruptura y recalca que el técnico cuenta con un convenio contractual de cuatro años, del cual ya ha cumplido dos.

Gálvez destaca la relación profesional y personal que une al estratega con la familia Acuña y la directiva, subrayando que la confianza en el proyecto deportivo permanece intacta, pese a los desafíos recientes en la competencia. El club, afirma, mantiene firme su apuesta por la continuidad y la estabilidad.

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Gálvez descarta la salida de ‘Chemo’ y reafirma el proyecto deportivo

Luis Gálvez ratificó la continuidad de ‘Chemo’ del Solar en César Vallejo y aseguró que la directiva mantiene plena confianza en el proyecto pese a las dificultades recientes como visitante. (César Vallejo)

Luis Gálvez, gerente deportivo de la Universidad César Vallejo, negó de manera rotunda las versiones sobre una posible desvinculación de ‘Chemo’ del Solar. El directivo explicó que el entrenador firmó un contrato por cuatro años, del cual ya transita su segundo ciclo, y que la decisión de la directiva es respetar íntegramente dicho acuerdo.

“Con ‘Chemo’ nos une no solo un compromiso contractual, sino también una relación de amistad con la familia Acuña, propietaria del club. Siempre nos informa si recibe alguna propuesta; este año tuvo dos ofertas del extranjero, pero optó por quedarse”, manifestó Gálvez en Hablemos de Max.

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A lo largo de la temporada, la Universidad César Vallejo ha lidiado con dificultades para sumar puntos como visitante. Pese a ello, la dirigencia mantiene la confianza en el cuerpo técnico y en la idea de juego que impulsa Del Solar. “El club le ha transmitido en todo momento su respaldo. Confiamos en que lograremos el ascenso a la Liga 1 al finalizar este año”, agregó el gerente deportivo.

Respecto a rumores que sugerían malestar por parte del entrenador, Gálvez fue enfático: “El único motivo de frustración viene por los resultados fuera de casa, pero la relación con la institución es excelente. Si hubiese algún inconveniente, lo conversamos internamente y lo resolvemos entre nosotros”.

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¿El ‘Pirata’ en carpeta?

La dirigencia de César Vallejo proyecta reforzar posiciones clave para el tramo decisivo del campeonato, mientras evalúa opciones nacionales y jugadores jóvenes. (FC Cajamarca)

La planificación de refuerzos ya se encuentra en marcha. Gálvez anticipó conversaciones directas con ‘Chemo’ del Solar para definir incorporaciones estratégicas de cara a la próxima ventana de fichajes. “Estamos evaluando sumar un delantero, un defensa central y posiblemente un extremo. El libro de pases se abre en julio, y ya tenemos candidatos definidos”, detalló Gálvez.

Uno de los nombres que surgió en las conversaciones fue el de Hernán Barcos, delantero de FC Cajamarca. Aunque el club reconoce el valor del futbolista, su actual vínculo contractual dificulta una eventual llegada. “Barcos sería un gran aporte y encajaría bien en nuestro esquema, pero hoy tiene compromiso vigente en Cajamarca. Si la situación cambia, estaríamos encantados de recibirlo”, expresó el directivo.

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En cuanto a la situación de Sebastián Osorio, joven jugador a préstamo de Universitario, Gálvez resaltó su potencial y las referencias positivas recibidas tanto de entrenadores como de exjugadores. “Osorio tiene solo diecisiete años y marca diferencias en el campo. Esperamos que pronto complete su proceso de nacionalización para representar a Perú, ya que está muy identificado con el país y el club”, afirmó.

Con los brazos abiertos

Luis Gálvez destacó el vínculo permanente de César Vallejo con exfiguras como Jairo Vélez y Renzo Garcés, a quienes considera referentes importantes del club trujillano. (César Vallejo)

El vínculo de la Universidad César Vallejo con sus exjugadores sigue siendo estrecho. Jairo Vélez, actual figura en Alianza Lima, dejó una huella profunda en Trujillo. Gálvez contó que tanto el club como Vélez mantienen un aprecio recíproco y que las puertas siempre están abiertas para un posible regreso. “Durante su paso por Vallejo, Jairo demostró profesionalismo y calidad humana. Terminó siendo capitán y su familia se integró plenamente al club. Si algún día decide volver, será bienvenido”, señaló.

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El gerente deportivo también destacó la trayectoria de Renzo Garcés, defensor central que se consolidó bajo la dirección de Del Solar y hoy es pieza fundamental en la selección nacional. “’Chemo’ lo potenció ubicándolo como central, y eso le permitió proyectarse hasta llegar a la selección. Aunque ahora juega en otro equipo, el afecto por Vallejo permanece”, indicó Gálvez.

Según el directivo, la política del club prioriza mantener lazos sólidos con quienes han contribuido a su historia reciente. Tanto Vélez como Garcés figuran entre los futbolistas que, según Gálvez, siempre tendrán un lugar en el club si deciden regresar.

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