Así fue la intensa historia de amor y desafíos entre Federico Salazar y Katia Condos: de la complicidad al adiós

La historia de amor de Federico Salazar y Katia Condos ha sido durante tres décadas un referente de estabilidad y complicidad en el espectáculo peruano. Este miércoles 11 de marzo de 2026, la noticia de su separación, anunciada a través de un comunicado conjunto en redes sociales, conmocionó al público y a la comunidad artística. El anuncio, inesperado para muchos de sus seguidores, cierra un ciclo que comenzó en los años noventa y que estuvo marcado por la admiración, el apoyo mutuo y la construcción de una familia.

Un inicio marcado por la complicidad y el miedo al compromiso

El romance entre Federico y Katia se remonta a 1996, poco después de que el periodista —ya entonces una figura reconocida en la televisión— pusiera fin a su primer matrimonio con Carol Núñez. Según han relatado ambos en distintas entrevistas, la relación nació en medio de la tristeza de Federico tras la separación, cuando amigos en común los animaron a salir y distraerse.

Su primer encuentro ocurrió en un concierto de Mar de Copas, donde, acompañados por amigos, conversaron hasta altas horas de la noche. Esa conversación se convirtió en el primer paso hacia una relación que, con el tiempo, se consolidaría como una de las más sólidas de la farándula local. Aunque la chispa fue inmediata, el inicio no estuvo exento de dudas. Katia Condos ha reconocido que en sus primeros años juntos sintió temor al compromiso y llegó a intentar terminar la relación en varias ocasiones.

“Traté de irme y no me dejó. El primer año traté de zafar varias veces, y a la tercera vez me dijo: ‘Yo ya no estoy en el colegio, me vuelves a hacer eso y ni se te ocurra buscarme’”, recordó en una entrevista. Con el tiempo, Katia descubrió que la clave de su relación era el trabajo diario: “Las relaciones se van construyendo, nunca sabes qué va a pasar ni 27 años después... Nunca damos la relación por sentada, nunca nos confiamos, siempre hay que chambear y estar atentos al otro”.

En 2008, tras más de una década de relación, Federico y Katia formalizaron su unión en matrimonio. Ya tenían dos hijos y aquel paso fue, según han contado, una decisión meditada y libre de sorpresas. “Cuando me casé con Fede, sabía exactamente con quién me casaba”, confesó Katia en una oportunidad. “No tuvimos sorpresas desagradables. Ya teníamos dos hijos”.

Familia, crisis y superación: 30 años de amor público y privado

Juntos, Federico y Katia formaron una familia con tres hijos: Vasco, Tilsa y Siena. El mayor, Vasco, estudia ingeniería de la información y, como sus padres, ha mostrado interés por seguir formándose profesionalmente. Siena y Tilsa, por su parte, han sido motivo de orgullo en numerosas publicaciones familiares donde Katia ha destacado su pasión por el baile y su carácter luminoso.

A lo largo de los años, la pareja también construyó una vida profesional conjunta. Participaron como conductores en el programa ‘Pequeños gigantes’ y, aunque cada uno mantuvo su carrera principal —él en el periodismo y ella en la actuación y la conducción—, compartieron proyectos y cultivaron la independencia como parte de la fórmula para una relación duradera.

Sin embargo, no todo fue armonía. Katia Condos ha hablado abiertamente sobre los retos que enfrentaron como pareja y las crisis superadas. En una entrevista de 2025, reconoció que buscaron ayuda profesional en más de una ocasión. “Cuando ha habido una crisis, decimos: ‘¿cómo resolvemos esto que no está funcionando?’”. Según la actriz, el deseo mutuo de continuar juntos y la admiración por el otro fueron elementos centrales para superar las dificultades.

Uno de los momentos más complicados de la pareja ocurrió durante la pandemia de Covid-19. Federico Salazar sufrió una fuerte depresión como secuela del virus, lo que afectó la dinámica familiar y su relación con Katia. “Estás deprimido, no hablas, no tienes energía para nada, yo llegaba y lo único que hacía era tirarme a la cama”, confesó el periodista.

La situación lo llevó a buscar ayuda psiquiátrica y psicoterapéutica por más de un año. Ese episodio, según han contado, los llevó al borde de la separación, pero lograron superarlo tras una sincera conversación durante un viaje en pareja. “Katia me ha contado que yo almorzaba con ellos y miraba para abajo, no me reía. Felizmente, tuvimos un viaje y ahí hablamos largo y tendido de muchas cosas de pareja”, recordó Federico.

El anuncio de la separación y la reacción del público

El 11 de marzo de 2026, Katia Condos fue la primera en publicar el comunicado en su cuenta de Instagram, al que horas después se sumó Federico Salazar. En el mensaje conjunto, ambos señalaron:

“Después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia. Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad”.

La publicación, que inicialmente tuvo los comentarios desactivados, generó una reacción inmediata en redes sociales. Mientras Katia optó por mantener la privacidad y restringir la interacción, Federico dejó abiertos los comentarios durante algunas horas, lo que permitió que seguidores y colegas expresaran su sorpresa y tristeza. La mayoría de los mensajes reflejaron incredulidad y un deseo de reconciliación: “No echen al agua 30 años”, “Les deseo lo mejor en este proceso”, “Vuelvan, hacen una hermosa pareja”.

En las semanas previas al anuncio, ambos continuaron mostrando apoyo mutuo en redes sociales. Katia comentaba y reaccionaba a las publicaciones de Federico, como ocurrió hace solo siete días cuando él compartió un video practicando yoga. Este detalle llevó a muchos a preguntarse qué pudo haber motivado la decisión final de la pareja, que hasta entonces mostraba gestos de cariño y respaldo público.

En las últimas semanas, Federico Salazar también compartió en sus redes que atravesó problemas de salud, lo que generó rumores sobre su estado físico y emocional, aunque nunca se dieron mayores detalles. Más allá de estas dificultades, la pareja siempre priorizó la discreción y la estabilidad emocional de sus hijos.

¿Cuántos hijos tiene Federico Salazar?

Antes de su sólida relación con Katia Condos, Federico Salazar se casó con Carol Nuñez, con quien tuvo a sus tres primeros hijos: Geancarlo Núñez Vélez,Sebastián Salazar Núñez—quien también se dedica al periodismo— yJosé María Salazar Núñez, poeta y escritor.

Con Katia Condos, también tuvo tres hijos: Vasco Salazar,Siena Salazar y Tilsa Salazar. Después de ello, el periodista relató que decidió hacerse la vasectomía, pues no quería agrandar la familia.

