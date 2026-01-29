Perú

Federico Salazar reaparece tras 10 días hospitalizado por insuficiencia renal: “Uno enredándose solito”

El periodista de América Noticias contó que estuvo internado por una insuficiencia renal, agradeció el apoyo recibido.

El conductor sorprendió al confesar que pasó 10 días en el hospital, generando preocupación entre televidentes y colegas. Infobae Perú / Captura: IG

La inesperada ausencia de Federico Salazar, uno de los rostros más reconocidos y respetados de América Noticias, encendió las alarmas entre los televidentes y seguidores del periodista, quienes durante varios días notaron que no aparecía en la conducción del noticiero matutino junto a Verónica Linares.

Las dudas crecieron, los mensajes se multiplicaron en redes sociales y finalmente fue el propio comunicador quien decidió contar la verdad detrás de su alejamiento temporal de la televisión: estuvo hospitalizado durante 10 días debido a una insuficiencia renal que puso en riesgo su salud.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Federico Salazar compartió una imagen desde el hospital, donde se le veía recibiendo tratamiento médico. Fiel a su estilo, lejos de dramatizar, acompañó la fotografía con una frase cargada de ironía y autocrítica: “Cuándo no… uno enredándose solito”, palabras que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresarle su preocupación y enviarle mensajes de apoyo.

Seguidores preocupados por Federico Salazar
Ante la consulta directa de una usuaria que le preguntó qué había ocurrido exactamente, el periodista respondió con total franqueza y sin rodeos: “Insuficiencia renal… 10 días de hospitalización”. La breve pero contundente respuesta confirmó que su estado de salud había sido delicado y explicó el motivo de su prolongada ausencia en la pantalla chica.

La noticia no pasó desapercibida. Federico Salazar, de 65 años, no solo es una figura emblemática del periodismo televisivo peruano, sino también un comunicador cercano al público, que durante años ha acompañado las mañanas informativas de miles de hogares. Por ello, la revelación de su internamiento generó una ola de preocupación, especialmente entre quienes lo consideran una de las voces más confiables de la televisión nacional.

Tras varios días de tratamiento y reposo médico, el periodista volvió a aparecer públicamente para tranquilizar a su audiencia. En una nueva publicación en redes sociales, Federico agradeció las innumerables muestras de cariño que recibió durante su hospitalización y confirmó que su estado de salud ha mejorado tras recibir el alta médica. “Gracias a los que se preocuparon y mandaron sus saludos, ¡Listo para seguir fastidiando!”, escribió, demostrando que, pese al difícil episodio, su buen ánimo y sentido del humor seguían intactos.

Seguidores preocupados por Federico Salazar
Usuarios mandan frases de apoyo a Fedrico

En un video posterior, ya desde las instalaciones del canal, Federico Salazar se mostró visiblemente más animado y con ganas de retomar su rutina laboral. “Bueno, qué bueno estar de vuelta acá en la chamba. Acá estamos en el canal en nuestro super Z y además, en este caso, disfrutando de ‘Espectáculos de verano’ después de unos días en la clínica”, comentó con naturalidad, dejando en claro que se encontraba en proceso de recuperación y listo para reincorporarse progresivamente a sus actividades profesionales.

Sin embargo, el periodista también aprovechó el momento para hacer una reflexión personal sobre las consecuencias que dejó su problema de salud. “Bueno, ya todo está bien. Felizmente, menos peso y menos soles en la billetera, pero todo va bien”, expresó entre risas, reconociendo que la hospitalización no solo tuvo un impacto físico, sino también económico, algo con lo que muchos de sus seguidores se sintieron identificados.

La respuesta del público no se hizo esperar. Tras conocerse la noticia de su internamiento y posterior recuperación, las redes sociales de Federico Salazar se llenaron de mensajes de apoyo, cariño y alivio. “Te extrañamos mucho. Estuvimos orando por ti”, “Primero la salud, ya para recuperar los chivilines empieza a ahorrar”, “Bienvenido Federico, un abrazo fuerte, Dios te colme de muchas bendiciones” y “Las mañanas no eran las mismas si no estaba la mejor dupla de los noticieros” fueron solo algunos de los comentarios que reflejaron el afecto del público hacia el periodista.

Seguidores preocupados por Federico Salazar
