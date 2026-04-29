Restaurante peruano se consolida por tercer año entre las mejores pizzerías de Latinoamérica: “Es resultado de esfuerzo y sacrificio”

Revive la emoción del momento en que Flama, desde Miraflores, fue galardonada como la sexta mejor pizzería de toda Latinoamérica en la ceremonia de los 50 Top Pizza. Un reconocimiento que nos llena de orgullo.

La competencia por destacar en la gastronomía latinoamericana suma cada año nuevos protagonistas, pero pocos logran sostener un lugar entre los mejores con una propuesta definida. En ese escenario, una pizzería peruana consigue mantenerse en la élite regional con un modelo que apuesta por la fidelidad a una tradición específica y por estándares técnicos exigentes. El reconocimiento no llega como un hecho aislado, sino como resultado de un proceso continuo que combina consistencia, especialización y una identidad clara dentro de un rubro altamente competitivo.

El reconocimiento llega desde una lista considerada una de las más influyentes del sector: 50 Top Pizza Latin America. Este ranking reúne a inspectores que visitan locales sin previo aviso y analizan desde la masa hasta el servicio. El resultado no responde a campañas ni postulaciones abiertas, sino a evaluaciones directas bajo criterios definidos. En ese escenario, mantenerse dentro de los primeros lugares implica consistencia en cada aspecto del negocio.

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Desde Lima, Flama Pizzería alcanza en 2026 su mejor ubicación histórica. El local, ubicado en Miraflores, figura en el sexto puesto del listado regional. El resultado marca su tercer año consecutivo dentro del ranking y la consolida como la única representante peruana en la edición.

Un ranking exigente y una posición consolidada

Flama, pizzería peruana, se consolida en la élite gastronómica de Latinoamérica al ubicarse en el sexto puesto del ranking 50 Top Pizza Latin America 2026. (Composición: Infobae)

El listado 50 Top Pizza Latin America 2026 incluye a establecimientos de distintos países que compiten bajo estándares técnicos estrictos. La evaluación considera la calidad de la masa, el equilibrio de sabores, la selección de ingredientes y la experiencia del cliente. También se revisa la coherencia del concepto gastronómico.

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En ese marco, Flama alcanza el sexto lugar por segundo año consecutivo, lo que confirma estabilidad dentro del top 10 regional. La pizzería ya había sido incluida en ediciones anteriores, pero en esta ocasión iguala su mejor desempeño.

Daniel Vergara, socio fundador del negocio, describe a Infobae Perú el proceso como acumulativo: “Realmente es un orgullo. Como le decía a Juan, estar nominados desde el primer año en la lista de las cincuenta mejores pizzerías ya era un premio al esfuerzo y sacrificio. Han sido muchas emociones desde el inicio y, gracias a Dios, hemos logrado escalar poco a poco en este ranking”.

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El empresario también señala la continuidad del resultado: “El año pasado y este año hemos quedado en el puesto seis. Hemos logrado afianzarnos en esa posición. Esto es una carrera que nunca termina y siempre presenta nuevas oportunidades para mejorar”.

Uno de los elementos que distingue a Flama es su enfoque exclusivo en la pizza napolitana tradicional. El local cuenta con certificación de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), una entidad internacional que valida el cumplimiento de estándares específicos en preparación e insumos.

El modelo del negocio se basa en la importación directa de productos desde Nápoles. Tomates San Marzano, harinas, aceites y otros componentes llegan desde Italia. A esto se suma el uso de un horno tradicional certificado, también traído desde ese país.

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Juan Carlos Romero, cofundador de Flama, explica la lógica detrás de esta apuesta: “Ser reconocidos como la sexta mejor pizzería de Latinoamérica es un premio a la persistencia por hacer las cosas bien. En Flama no negociamos la calidad: nuestro horno tradicional fue traído desde Nápoles y cada ingrediente cruza el océano para llegar a la mesa de nuestros clientes”.

El enfoque, por ahora, no contempla una fusión amplia con ingredientes locales. Según Romero, esa posibilidad existe, pero no forma parte de la etapa actual del negocio: “En este momento, con un proyecto que aún es joven, no estamos en esa fase. Sin embargo, creemos en lo que llamamos un ‘juego infinito’: la capacidad de adaptarnos y redireccionar nuestras ideas cuando sea necesario”.

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Aprendizajes tras tres años en el ranking

El ranking 50 Top Pizza Latin America evalúa calidad de masa, ingredientes, servicio y coherencia del concepto sin postulaciones abiertas. (Composición: Infobae / capturas de Flama)

La permanencia en el ranking durante tres años consecutivos genera efectos internos en la operación del restaurante. Según Vergara, la presión por sostener el nivel influye en la dinámica del equipo. “Sí, creo que siempre hemos tenido esa chispa de búsqueda constante de innovación y excelencia. Estar en este ranking te presiona, de alguna manera, incluso de forma involuntaria”, señala.

El socio fundador agrega que esa exigencia impacta en los procesos y en el producto: “Estamos en constante reunión con el equipo, buscando formas de mejorar y optimizar procesos, así como perfeccionar recetas y presentaciones”.

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Romero complementa esa idea con el valor del intercambio con otros participantes: “Compartir con otras pizzerías de la región también te nutre, tanto a nivel humano como en lo que hacemos día a día. Ves qué están haciendo otros para mantenerse a la vanguardia”.

Flama inició operaciones hace tres años. En ese periodo, el negocio pasó de una carta centrada solo en pizzas a una propuesta más amplia que incluye pastas y desayunos.

Romero describe el inicio del proyecto y su evolución económica: “Flama es un proyecto que tiene tres años como tal, y en ese tiempo ya haber logrado estos resultados es bastante importante, porque por encima nuestro hay personas que tienen diez o doce años en el mundo de la pizza”.

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También detalla el desempeño inicial: “Creo que alcanzamos el punto de equilibrio en menos de tres meses. A partir de ahí, comenzó un proceso de crecimiento interno sostenido”.

El crecimiento incluyó la incorporación de nuevas líneas de producto, como las pastas, que también fueron reconocidas dentro del circuito gastronómico: “El año pasado fuimos elegidos como la mejor propuesta de pasta en el ranking de las cincuenta mejores pizzerías de Latinoamérica y del mundo”, indica.

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Actualmente, el equipo del restaurante suma alrededor de 26 personas, según información proporcionada por los fundadores.

Carta gastronómica y expansión de la oferta

La carta de Flama combina recetas tradicionales italianas con una ejecución centrada en técnica. Entre las pizzas destacan opciones como la Margarita Verace, la Prosciutto & Arúgula y la Capricciosa. En el apartado de pastas figuran platos como spaghetti a la carbonara, tortello con ragù alla Genovese y distintas versiones de lasagna.

El restaurante también incorpora propuestas como gnocchi y frittatina di pasta, que completan la oferta. En meses específicos, como el periodo patrio, se incluyen variaciones con insumos peruanos, aunque de forma limitada.

Vergara menciona un ejemplo puntual: “En el mes patrio lanzamos varias pizzas, por ejemplo, con ají charapita. También tenemos en la carta pisco sour, que no puede faltar”.

En paralelo, el negocio amplió su horario para incluir desayunos. Esta decisión busca diversificar la experiencia del cliente y atraer nuevos públicos.

Proyecciones y planes de expansión

El restaurante alcanza su mejor posición histórica y mantiene por tercer año consecutivo presencia en el listado internacional. (Composición: Infobae / Flama)

Los fundadores proyectan nuevas etapas de crecimiento para el negocio. Entre los planes figura la apertura de un segundo local en Lima.

Romero detalla uno de los objetivos a corto plazo: “Queremos crecer. De hecho, tenemos previsto, con el favor de Dios, abrir un nuevo local este año”.

Otra línea de desarrollo apunta a la importación directa de productos italianos que aún no se encuentran en el mercado local. “El convertirnos en importadores de más productos, este, eh, certificados por la asociación o muy tradicionales en Nápoles”, explica.

Vergara añade que la consolidación del servicio de desayunos forma parte de la estrategia inmediata: “Desde hace un par de meses ya estamos ofreciendo desayunos. Tenemos una carta de desayunos bastante atractiva. Entonces, eso es lo que queremos ahorita, bueno, afianzar”.

El posicionamiento dentro del ranking internacional influye en la visibilidad del restaurante y en la llegada de nuevos clientes. Según los fundadores, ese efecto genera una demanda que obliga a mantener estándares constantes en cada servicio.