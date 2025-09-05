Perú

Tilsa Salazar, hija de Federico Salazar, sorprende al dedicarle un emotivo mensaje a su madre Katia Condos

La joven apareció frente a cámaras y se robó el show al expresar públicamente su admiración y cariño por su madre, dejando claro el fuerte lazo familiar que las une

La reciente aparición pública de Tilsa Salazar, hija de Katia Condos y Federico Salazar, ha dejado en evidencia el fuerte lazo familiar y el orgullo mutuo que comparten, especialmente en el contexto del espectáculo ‘Planchando el despecho’.

La joven, de 21 años, no dudó en expresar su admiración por su madre, afirmando: “Súper orgullosa de ella, en verdad súper emocionada porque sé que ha estado chambeando un montón para esto y nada, feliz porque amo este show. Lo he visto 1000 veces y lo veré 1000 veces más”, según declaró a ‘Más Espectáculos’.

Durante una de las funciones del exitoso show, Tilsa acompañó a su madre y le dedicó un mensaje directo que evidenció la profundidad de la relación que hay entre ambas: “Mami, te amo con todo mi ser, eres mi reina, eres la mujer más increíble que conozco y estoy muy orgullosa de ser tu hija”, expresó la joven, dejando en claro la admiración y el cariño que siente por Katia Condos.

La relación cercana de Tilsa con su familia también se refleja en los gestos hacia su padre, Federico Salazar. Recientemente, la influencer celebró los 65 años del periodista con un obsequio pensado para su trabajo en televisión: “Ahí voy a estar chequeando a ver si la use”, comentó entre risas, al referirse a la corbata y las medias que le regaló para que luzca en el noticiero.

¿Quién es Tilsa Salazar Condos?

La exposición pública de Tilsa Salazar ha sido esporádica, en parte porque Federico Salazar ha mantenido su entorno familiar alejado de los reflectores. Se sabe que Tilsa tiene 21 años y que mantiene una relación de complicidad con su padre, como se observa en las imágenes que ambos comparten en redes sociales.

Federico Salazar orgulloso de su hija Tilsa, quien debutó en show navideño de Almendra Gomelsky. Video: América Espectáculos

Desde temprana edad, Tilsa ha estado vinculada al mundo artístico. A los 14 años, ofreció una entrevista en ‘América Espectáculos’ donde relató su experiencia en la obra musical ‘Billy Elliot’. Además, en diciembre del año pasado debutó en el espectáculo navideño ‘Ropoponpom’, dirigido por Almendra Gomelsky, con el que logró cautivar a las familias durante una temporada especial de fiestas navideñas.

La afinidad de Tilsa por el arte parece heredada de su madre, ya que comparte intereses como el baile y la actuación. Además, su presencia en plataformas como Instagram y TikTok le ha permitido mostrar a sus seguidores su pasión por viajar y bailar.

El debut artístico de Tilsa en ‘Ropoponpom’ marcó un momento significativo para la familia. Federico Salazar asistió al evento y fue captado por las cámaras de Más Espectáculos mientras observaba a su hija en el escenario. Tras la función, el periodista manifestó su satisfacción: “Tan esforzada, tan esmerada y todo el grupo. Nos cuenta que hay muchísimos tan talentosos”, destacó el conductor de ‘América Noticias’.

El propio Federico Salazar recordó que la inclinación de su hija por el arte se manifestó desde la infancia: “Desde chiquita iba para ese lado, aunque no quisiera reconocerlo. Vamos a ver qué viene después, pero ahora disfrutar lo de esta noche”, señaló, dejando abierta la posibilidad de que Tilsa continúe desarrollando su carrera artística.

Actualmente, con 21 años, Tilsa Salazar equilibra su pasión por el baile con su actividad como creadora de contenido en Instagram y TikTok, donde comparte sus viajes y aficiones con miles de seguidores.

