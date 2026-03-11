Perú

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación: “Pedimos respeto y privacidad”

La actriz y el periodista comunicaron oficialmente el fin de su matrimonio. La pareja pidió comprensión y privacidad para afrontar este momento junto a sus hijos.

Katia Condos y Federico Salazar
Katia Condos y Federico Salazar anunciaron oficialmente el fin de su relación de 30 años a través de un comunicado conjunto.

Katia Condos y Federico Salazar anunciaron el fin de su matrimonio luego de tres décadas juntos, sorprendiendo a amigos, familiares y al mundo del espectáculo peruano.

A través de un comunicado conjunto, la actriz y el periodista confirmaron que han decidido tomar caminos separados, pero que el respeto y el cariño que los une seguirán siendo el lazo fundamental en la familia que han formado.

“Después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia. Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad. Katia y Fede”, se lee en el mensaje difundido por ambos.
Katia Condos y Federico Salazar
Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación mediante un mensaje en sus redes sociales. IG

Una historia de tres décadas: amor, trabajo y familia

Katia Condos y Federico Salazar han sido una de las parejas más sólidas y queridas de la televisión peruana. Su relación, que comenzó en la década de los noventa, trascendió el ámbito profesional y se consolidó sobre bases de apoyo mutuo, colaboración y proyectos en común.

Ambos contrajeron matrimonio en octubre de 2008, luego de varios años de relación previa, y formaron una familia lejos de escándalos mediáticos. Fruto de su unión nacieron sus tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa.

A lo largo de estos 30 años, la pareja compartió momentos clave tanto en lo personal como en lo profesional. Juntos construyeron una familia y supieron mantener la discreción en torno a su vida privada, siendo ejemplo de estabilidad para muchos de sus seguidores.

Fruto de su unión nacieron
Fruto de su unión nacieron sus tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa.

El impacto del anuncio en las redes sociales

La confirmación de la separación generó una ola de reacciones en el ámbito artístico y entre el público. Personalidades del espectáculo, colegas y seguidores expresaron mensajes de solidaridad y respeto, reconociendo el legado de la pareja y la importancia de su pedido de privacidad.

Numerosos usuarios en redes sociales destacaron el tono respetuoso del comunicado y la madurez con la que ambos afrontan la nueva etapa. “Les deseo lo mejor en este proceso. Gracias por el ejemplo de amor y respeto”, fue uno de los tantos comentarios que inundaron sus perfiles.

Katia Condos y Federico Salazar
Katia Condos y Federico Salazar están casados desde el 2008. Juntos tienen tres hijos: Vasco, Tilsa y Siena.

Prioridad: el bienestar de la familia y los hijos

En el mensaje, Katia Condos y Federico Salazar enfatizaron que su prioridad seguirá siendo el bienestar de sus hijos y el cuidado del vínculo familiar. La pareja dejó claro que, más allá de la separación, seguirán recorriendo el camino de la crianza y el acompañamiento mutuo como padres.

Esta postura fue valorada tanto por especialistas en relaciones de pareja como por el público general, quienes subrayaron la importancia de mantener la estabilidad emocional de los hijos en circunstancias de cambio.

La forma en que Katia Condos y Federico Salazar han manejado el anuncio de su separación ha sido resaltada por medios y analistas como un ejemplo de comunicación clara y respeto mutuo.

Katia Condos tomó medidas drásticas con sus redes sociales

En medio del impacto mediático,Katia Condos optó por limitar los comentarios en las publicaciones de su cuenta de Instagram, buscando proteger su espacio y evitar la sobreexposición durante este periodo sensible.

Katia Condos cerró los comentarios
Katia Condos cerró los comentarios en sus redes sociales. IG

En contraste, Federico Salazar no ha restringido la interacción en sus redes sociales, donde sus seguidores han dejado numerosos mensajes pidiendo una reconciliación.

“Federico no por favor! vuelvan! Vuelvan! Vuelvaaaaaaaan! Hacen una hermosa pareja… siempre creí en el amor verdadero y duradero y el de ustedes lo era, es y será”, “¡No se pueden separar!”, “¿Cómo es posible?”, son solo algunos de los comentarios que reflejan el sentir de su audiencia.

Federico Salazar no ha restringido
Federico Salazar no ha restringido la interacción en sus redes sociales

