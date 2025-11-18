Perú

Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero un detalle que sorprendió a todos: “Te amamos”

La actriz expresó su amor por su hija menor con un mensaje lleno de sentimiento, acompañado de varias imágenes que retratan distintas etapas de su niñez, creando un homenaje especialmente enternecedor

La familia conformada por Federico Salazar y Katia Condos volvió a captar la atención del público, esta vez por un motivo especial y emotivo: el cumpleaños número quince de su hija menor, Siana. La joven celebró esta fecha tan significativa con una reunión íntima y sencilla en casa, rodeada de detalles personalizados y un ambiente cálido que reflejaba su estilo.

Sin embargo, lo que llamó la atención de miles de seguidores fue la ausencia del periodista en las fotografías compartidas por la actriz, lo que generó especulaciones sobre si Federico Salazar estuvo o no presente en la celebración.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió con orgullo una serie de imágenes donde se ve a la joven radiante, posando junto a una mesa cuidadosamente decorada con bocaditos dulces y salados, además de una torta hecha especialmente para ella.

“Te amamos”

La escena transmitía cercanía, alegría familiar y un cariño profundo por la joven. No obstante, de inmediato surgió la inquietud entre los usuarios: en ninguna de las fotos aparecía el reconocido conductor de noticias. La actriz tampoco hizo mención a él en la emotiva dedicatoria:

¡No puedo creer que ya tengas 15, mi princesa! Tus abrazos, tu sentido del humor, tu nobleza, esa forma empática con la que te mueves en la vida, llenan nuestros corazones de infinita felicidad. ¡Que disfrutes tu día! Y que el camino que elijas esté lleno de risas, de amor, de paz y de todo lo que tu corazón desee. ¡Te amamos!”.

La publicación, sin necesidad de mayor explicación, se llenó rápidamente de mensajes de amor y felicitaciones para la quinceañera. Rebeca Escribens comentó: “Mi Siena hermosa”. Almendra Gomelsky añadió: “Flacuchenta hermosa, feliz vida”. Incluso Denisse Dibós dedicó unas palabras: “Sienita bonita, qué criatura tan especial”. La reacción del propio Federico Salazar llamó aún más la atención: solo dejó un ‘me gusta’, sin escribir ningún mensaje adicional, lo cual avivó el debate en redes sobre su posible ausencia durante la fiesta.

Federico Salazar se muda por remodelaciones en América TV

El detalle no pasó desapercibido, especialmente porque el periodista ha sido tendencia en los últimos días tras anunciar su “despedida” del set de América Noticias junto a Verónica Linares. Aunque muchos interpretaron ese momento como el inicio de su retiro de la televisión, pronto se supo que ambos conductores se mudarían temporalmente a un nuevo edificio debido a remodelaciones en el estudio principal.

De todos modos, este contexto mediático reforzó la curiosidad sobre la dinámica familiar en el cumpleaños de su hija menor.

A pesar de que Katia Condos no especificó si su pareja estuvo o no presente durante la celebración, varias teorías comenzaron a circular, desde compromisos laborales hasta la posibilidad de que el periodista prefiriera mantenerse fuera de las fotos oficiales. Para quienes siguen de cerca a la familia, la falta de imágenes conjuntas no necesariamente implica distancia, sino una decisión reservada que han tenido en otras ocasiones.

Federico Salazar revela la posibilidad de participar en ‘El Valor de la Verdad’

Federico Salazar también se refirió a otro tema delicado cuando le preguntaron si estaría dispuesto a someterse al polígrafo de El Valor de la Verdad, el popular programa de televisión conducido por Beto Ortiz.

La respuesta de Salazar fue clara y tajante. “No, no me sentaría a hablar de las mujeres que he tenido porque no me parece ético que yo hable de otra persona sin su autorización”, explicó.

