Perú

Crédito total en Perú crece 7,3% interanual en marzo de 2026

El avance del financiamiento refleja una mejora gradual en la actividad crediticia, impulsada por un mayor dinamismo tanto en los préstamos a personas como a empresas y un desempeño diferenciado según el tipo de moneda

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Este desempeño supuso un leve repunte respecto a febrero, cuando la expansión se situó en 7,1%
Este desempeño supuso un leve repunte respecto a febrero, cuando la expansión se situó en 7,1%. Foto: Gurusis

El financiamiento al sector privado en el Perú mantuvo una trayectoria ascendente al cierre del primer trimestre del 2026, consolidando una tendencia de recuperación progresiva. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú, el volumen total de créditos otorgados por el sistema financiero alcanzó los 439.718 millones de soles en marzo, reflejando una expansión interanual de 7,3%.

Este resultado implicó una ligera aceleración frente al mes previo, cuando el crecimiento había sido de 7,1%. La mejora responde a un mayor dinamismo tanto en el financiamiento a personas como a empresas, en un contexto en el que el crédito continúa mostrando señales de fortalecimiento.

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Mayor impulso en créditos a personas y empresas

El avance del crédito se explicó, en parte, por el desempeño del segmento dirigido a las personas, que registró una expansión interanual de 7,6% en marzo, por encima del 7,4% observado en febrero. Este comportamiento evidencia una recuperación sostenida de la demanda por financiamiento de consumo y otros préstamos personales.

En paralelo, el crédito empresarial también mostró una evolución positiva. En marzo, este segmento creció 7,1% en términos interanuales, superando levemente el 7% reportado el mes anterior. Este incremento sugiere una mayor actividad en la colocación de préstamos orientados a capital de trabajo e inversión.

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El crecimiento del crédito estuvo parcialmente impulsado por el segmento de personas, que en marzo mostró un aumento interanual de 7,6%.
El crecimiento del crédito estuvo parcialmente impulsado por el segmento de personas, que en marzo mostró un aumento interanual de 7,6%. Foto: Blog Bi

Evolución del crédito según tipo de moneda

Por tipo de moneda, el crédito en soles continuó con una expansión moderada, al pasar de una tasa interanual de 5,7% en febrero a 5,9% en marzo. Este desempeño refleja una tendencia gradual de crecimiento en la moneda local dentro del sistema financiero.

En contraste, el financiamiento en moneda extranjera mantuvo un ritmo más elevado, con una variación interanual de 12,7% en ambos meses. La estabilidad de este indicador muestra que, pese a las fluctuaciones en otros segmentos, el crédito en divisas conserva un dinamismo sostenido.

Dólar ahora en S/ 3,52, con alza de 4,49% en 2026

El tipo de cambio del dólar en Perú acumula un alza de 4,49% en lo que va de 2026 y ahora se cotiza en S/ 3,52. Este comportamiento responde tanto a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente como al escenario electoral local, que perfila una eventual segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la divisa estadounidense cerró en S/ 3,51, por encima de los S/ 3,50 del día previo, aunque por debajo de la apertura de S/ 3,49 registrada en esa misma sesión. En términos interanuales, el sol muestra una apreciación, con una variación de -4,22% en los últimos 12 meses.

El dólar en Perú registra un incremento acumulado de 4,49% en 2026 y se ubica en S/ 3,52.
El dólar en Perú registra un incremento acumulado de 4,49% en 2026 y se ubica en S/ 3,52. Foto: Marvelous Perú

Durante la jornada, el tipo de cambio interbancario fluctuó entre un máximo de S/ 3,52 y un mínimo de S/ 3,51, alcanzando así su nivel más alto en lo que va del año, según el ente emisor. En el mercado paralelo, las casas de cambio ofrecieron el dólar a S/ 3,53, mientras que en las plataformas digitales de los bancos el precio llegó hasta S/ 3,55.

Analistas atribuyen la presión sobre la moneda peruana a la incertidumbre política, ante una contienda electoral que enfrenta a dos candidaturas con visiones económicas opuestas. Las encuestas más recientes muestran un escenario ajustado entre ambos aspirantes de cara a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

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