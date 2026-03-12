Perú

Usuarios ruegan a Federico Salazar que vuelva con Katia Condos tras su separación: "No echen al agua 30 años"

Seguidores inundaron las redes sociales del periodista de América TV con mensajes pidiéndole que recapacite y regrese con la actriz.

La tarde del 11 de marzo, Katia Condos conmocionó al público al anunciar en sus redes sociales la separación de Federico Salazar tras 30 años de relación.

La noticia, difundida mediante un comunicado conjunto, tomó por sorpresa tanto al entorno cercano de la pareja como al mundo del espectáculo peruano. A pesar del tono respetuoso y la solicitud de privacidad que acompañaron el anuncio, la reacción de los seguidores no se hizo esperar y generó una intensa ola de comentarios en línea.

Mientras Katia Condos optó por limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram, Federico Salazar mantuvo abierta la interacción en sus redes durante varias horas tras el anuncio. En ese breve lapso, sus seguidores aprovecharon para expresarle su pesar y, sobre todo, rogarle que recapacite y vuelva con la actriz.

Katia Condos cerró los comentarios en sus redes sociales.

“No echen al agua 30 años”: el clamor de las redes tras el anuncio

Los mensajes que inundaron la cuenta del conductor de ‘América Noticias: Primera Edición’ reflejaron la incredulidad, tristeza y esperanza de quienes seguían la historia de la pareja.

“No se pueden separar!”, “Federico no por favor!, ¡Vuelvan! Vuelvan! Vuelvan! Hacen una hermosa pareja… siempre creí en el amor verdadero y duradero y el de ustedes lo era, es y será”, y “No echen 30 años al agua... por favor recapaciten y regresen”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron en cuestión de minutos.

Otros usuarios manifestaron su sorpresa y buscaron alguna explicación al fin de una relación que parecía inquebrantable.

“¿Qué es lo que pudo haber pasado? Hace poco decían que se amaban y todo… qué pena, algo muy fuerte debe ser para acabar con un matrimonio de 30 años”, escribió una seguidora, mientras que otros, entre la incredulidad y el humor, dudaron de la veracidad del anuncio: “Alguien sabe si es martes o viernes 13, seguro es el día de los inocentes. Nos quieren engañar”.

Seguidores inundaron las redes sociales de Federico Salazar con mensajes pidiéndole que recapacite y regrese con Katia Condos.
Seguidores inundaron las redes sociales de Federico Salazar con mensajes pidiéndole que recapacite y regrese con Katia Condos. IG

Katia Condos y Federico Salazar: la historia de amor de 30 años

La noticia del fin de la relación entre Katia Condos y Federico Salazar causó impacto no solo por la fama de ambos, sino porque han sido, durante tres décadas, símbolo de estabilidad y complicidad en el ámbito artístico nacional.

Su historia comenzó en los años noventa y, tras varios años de relación, contrajeron matrimonio en octubre de 2008. Juntos formaron una familia con tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa, manteniendo siempre un perfil bajo y lejos de escándalos mediáticos.

A lo largo de los años, la pareja construyó una trayectoria conjunta basada en el apoyo mutuo y la colaboración tanto en lo personal como en lo profesional. Los seguidores destacaban precisamente esa complicidad y la forma en que supieron preservar la intimidad familiar, convirtiéndose en referentes para muchas personas.

Federico Salazar y Katia Condos.

El comunicado conjunto y la importancia de la familia

En el mensaje oficial que compartieron, Katia y Federico subrayaron la decisión tomada y la necesidad de transitar el proceso de manera privada y respetuosa.

“Después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia. Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad. Katia y Fede”, se lee en el comunicado.

Ambos insistieron en que el bienestar de sus hijos y el fortalecimiento de los lazos familiares serán su máxima prioridad, incluso en esta nueva etapa como padres separados.

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación mediante un mensaje en sus redes sociales.

El respeto a la privacidad y la reacción pública

La decisión de limitar los comentarios en redes sociales por parte de Katia Condos responde a la necesidad de proteger su espacio en un momento de alta exposición mediática.

Por su parte, Federico Salazar tardó más en tomar esa medida, lo que permitió que los mensajes de apoyo y súplica continuaran llegando durante varias horas. La mayoría de los usuarios apeló a la reconciliación y al valor de los años compartidos.

Especialistas en relaciones de pareja y figuras del espectáculo valoraron la madurez con la que ambos comunicaron su decisión, destacando la importancia de la privacidad y el respeto en procesos de cambio familiar. La actitud serena de Katia y Federico fue señalada como ejemplo de cómo afrontar una separación en el ámbito público.

Por el momento, tanto Katia Condos como Federico Salazar han optado por el silencio, concentrándose en sus respectivos proyectos y en el acompañamiento mutuo hacia sus hijos.

Fruto de su unión nacieron sus tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa.

