Federico Salazar: ¿Cuántos hijos tiene el periodista y quiénes son sus madres?

El reconocido periodista peruano Federico Salazar posa en un estudio, en una imagen que acompaña un reportaje sobre su vida familiar y sus hijos.

El anuncio de la separación de Federico Salazar y Katia Condos ha causado revuelo entre quienes seguían de cerca la vida de una de las parejas más reconocidas de la televisión peruana. La noticia sorprendió a los televidentes que, durante años, identificaron a ambos como una de las uniones más duraderas del espectáculo nacional. En medio de la atención pública, resurge el interés en la vida privada de Federico Salazar, un referente del periodismo en Perú, cuya trayectoria en los medios ha dejado huella a lo largo de varias décadas en América Televisión.

Más allá de su trabajo frente a cámaras, la familia de Salazar despierta curiosidad. El periodista es padre de seis hijos, nacidos de dos relaciones diferentes. Antes de su vínculo con Katia Condos, Federico Salazar contrajo matrimonio con Carol Núñez, comunicadora y empresaria, con quien tuvo a sus tres primeros hijos. Posteriormente, junto a Condos, formó una nueva familia que también creció.

Katia Condos y Federico Salazar publican un comunicado en Instagram confirmando su separación tras tres décadas juntos.

Federico Salazar mantiene una presencia constante en la televisión, pero su vida familiar suele quedar fuera del foco mediático. Los hijos que tuvo con Carol Núñez son Geancarlo Núñez Vélez, Sebastián Salazar Núñez —quien también se dedica al periodismo— y José María Salazar Núñez, poeta y escritor. Cada uno de ellos ha tomado caminos distintos en el ámbito profesional, consolidando una familia con intereses diversos.

Carol Nuñez, junto a sus dos hijos de su relación con Federico Salazar, comparte un momento de alegría y complicidad familiar en esta instantánea.

Tras la separación de Núñez, el periodista inició una relación con Katia Condos, actriz peruana. El matrimonio se celebró a finales de 2008 y, desde entonces, ambos compartieron proyectos personales y familiares. De esta unión nacieron Vasco Salazar, Siena Salazar y Tilsa Salazar. La pareja construyó un hogar que, hasta la reciente separación, era percibido como uno de los más estables de la televisión local.

En declaraciones anteriores, Federico Salazar manifestó que no tenía intención de aumentar la familia y, por ese motivo, optó por realizarse una vasectomía.

¿Quién es Carol Núñez?

Durante la década de los noventa, Federico Salazar se casó con Carol Núñez, una figura que también dejó su marca en los medios de comunicación. Núñez es comunicadora, especializada en relaciones públicas, asesoría de prensa y estrategias de comunicación. Su carrera en televisión incluyó la conducción de espacios como “Buenas tardes, mucho gusto” en el canal 13 y “Especiales del 7” en TV Perú.

En TV Perú, además de conducir programas, lideró la secuencia “Mueva su cuerpo con energía” dentro del espacio “Vivir con energía”. Su perfil profesional se amplió con la fundación de la empresa Quinta Columna, dedicada a relaciones públicas, marketing y comunicaciones, que opera desde hace más de quince años. Sus hijos, Sebastián Salazar Núñez y José María Núñez, realizaron sus primeras prácticas profesionales en esta empresa, consolidando una tradición familiar en el ámbito de la comunicación y la literatura.

Carol Nuñez, exesposa del periodista Federico Salazar, posa sonriente en un primer plano.

El currículo de Carol Núñez abarca estudios en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico y en Marketing en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). En 2021, obtuvo el grado de licenciada en Psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón tras presentar la tesis “Autorregulación emocional y agresión en estudiantes de Psicología de una universidad de Lima”. Esta formación añade una dimensión académica a su perfil, integrando áreas de comunicación y salud mental.

Los vínculos familiares de Federico Salazar y Carol Núñez han dado origen a una red profesional y personal que se extiende en distintos ámbitos. José María Núñez, en particular, ha destacado por su trabajo como escritor y poeta con títulos como “Tartamudo” e “Isabel y yo”. La diversidad de trayectorias entre los hijos del periodista refleja el legado de una familia presente en la cultura, los medios y las letras peruanas.