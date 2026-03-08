Defensor del Pueblo rechaza trabajo remoto y clases virtuales por crisis del gas: “Tengo un sentimiento de indignación”

La crisis por el desabastecimiento de gas natural en el país ha generado cuestionamientos desde distintos sectores frente a las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la emergencia. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, criticó el anuncio de implementar trabajo remoto y clases virtuales como respuesta inmediata a la contingencia energética, al considerar que estas decisiones no abordan el problema de fondo relacionado con la seguridad del sistema energético nacional.

Durante una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el titular de la Defensoría expresó su malestar por la forma en que se comunicaron las medidas de virtualidad. A su juicio, el Ejecutivo debería concentrarse en desarrollar soluciones estructurales que permitan garantizar la continuidad del suministro energético, en lugar de trasladar el impacto de la crisis a trabajadores y estudiantes mediante el cierre temporal de actividades presenciales.

Las disposiciones de virtualidad se adoptaron en el marco de una serie de acciones impulsadas por el Ejecutivo para reducir el consumo energético y priorizar el abastecimiento en sectores considerados esenciales, luego de que se registrara una restricción en el suministro de gas natural vinculado al sistema de Camisea.

El defensor del pueblo cuestionó abiertamente que la respuesta gubernamental se limite a promover el teletrabajo y las clases virtuales para enfrentar la crisis energética. Según indicó, esta estrategia resulta insuficiente frente a un problema que afecta directamente a la matriz energética del país.

“Han anunciado como si fuera algo fácil, simplemente no vayas a estudiar, no vayas a trabajar y hazlo todo desde tu casa y con eso solucionamos el problema”, señaló Gutiérrez a 24 Horas de Panamericana Televisión.

Modificación realizada por la Defensoría del Pueblo generó suspicacias relacionadas con si se estaría modificando los requisitos por alguna persona en específico. | Andina

El titular de la Defensoría manifestó que existe una sensación de indignación frente a la falta de medidas técnicas inmediatas que permitan mantener la generación de energía eléctrica. En ese sentido, sostuvo que el país debería contar con planes de contingencia más sólidos que permitan reemplazar temporalmente el uso del gas natural por otros combustibles.

Gutiérrez mencionó, por ejemplo, la posibilidad de emplear hidrocarburos líquidos pesados para sostener el sistema de generación eléctrica mientras se resuelve la emergencia energética. A su juicio, este tipo de alternativas permitiría mantener las actividades económicas y educativas sin recurrir necesariamente a la suspensión de la presencialidad.

Además, el defensor del pueblo indicó que la institución que dirige también se encuentra monitoreando los posibles impactos ambientales vinculados a la fuga de gas registrada en el sur del país. Explicó que la Defensoría mantiene especial atención en la calidad del aire y del agua en las zonas afectadas, ya que estos factores pueden comprometer la salud de las poblaciones cercanas.

Ejecutivo promueve trabajo remoto y educación virtual ante escasez de gas

Las críticas de la Defensoría se producen mientras el Gobierno implementa un conjunto de medidas para racionalizar el uso del gas natural en Lima Metropolitana y el Callao. Entre ellas figura la promoción del teletrabajo tanto en el sector público como en el privado.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a las empresas a priorizar el teletrabajo o trabajo remoto siempre que la naturaleza de las labores lo permita. La cartera señaló que esta modalidad debe aplicarse conforme a la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo, con el objetivo de asegurar la continuidad de las operaciones sin afectar los derechos de los trabajadores.

Ministerio de Trabajo insta a implementar teletrabajo para garantizar continuidad de servicios. (Foto: FB/@MTPE)

En los casos donde el teletrabajo no resulte viable, el ministerio recomendó a los empleadores adoptar medidas alternativas mediante acuerdo con su personal, como el otorgamiento de vacaciones pendientes o vacaciones adelantadas.

Paralelamente, el sector público también fue incluido en la estrategia de reducción del consumo energético. A través de una resolución emitida por Autoridad Nacional del Servicio Civil, se dispuso la implementación excepcional y temporal del teletrabajo para las entidades estatales ubicadas en Lima Metropolitana y el Callao durante el periodo de emergencia.

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación del Perú anunció que los colegios privados, universidades e institutos de Lima y Callao deberán desarrollar sus actividades académicas en modalidad virtual durante una semana. La medida busca reducir la movilidad de estudiantes y trabajadores en la capital, así como disminuir la demanda energética durante la contingencia.

Minedu confirma que clases virtuales en colegios particulares comenzarán el 9 de marzo. (Foto: Minedu)

Según las autoridades, estas acciones forman parte de un esquema de racionalización que prioriza el suministro de gas natural para hogares, hospitales, centros de salud, transporte público e industrias esenciales, mientras se estabiliza el sistema energético.

Crisis del gas no afectará impresión de cédulas de sufragio

En medio de este escenario, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró que la crisis energética no afectará el proceso electoral en marcha ni la impresión del material de votación.

Corvetto explicó que inicialmente existía una alerta sobre un posible impacto en la impresión de las cédulas de sufragio debido a la reducción del suministro de gas natural. Sin embargo, señaló que se realizaron coordinaciones con el Ejecutivo para garantizar el abastecimiento de energía a los proveedores encargados de producir el material electoral.

Entre las entidades que podrán continuar brindando atención presencial figuran los organismos del sistema electoral. Foto: ONPE

Según indicó, se mantuvieron reuniones con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas con el objetivo de asegurar que la empresa encargada de imprimir las cédulas cuente con el suministro energético necesario.

El titular de la ONPE recordó que el cronograma electoral establece fechas clave para el inicio de la impresión del material. Entre ellas, la prueba de color de las cédulas de sufragio programada para el 10 de marzo y el inicio formal de la impresión al día siguiente.

De acuerdo con Corvetto, estas coordinaciones permitirán garantizar que el proceso electoral continúe desarrollándose con normalidad pese al contexto de crisis energética que atraviesa el país.