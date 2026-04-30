MTC lanza curso especializado para motociclistas con beneficios en reducción de puntos en licencia

La inscripción se realiza a través de la plataforma virtual del MTC con materiales actualizados y recursos interactivos accesibles desde cualquier dispositivo con internet - Créditos: Andina.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Dirección de Seguridad Vial, puso en marcha una capacitación gratuita dirigida a motociclistas en todo el territorio nacional. La iniciativa busca fortalecer las habilidades de conducción de este grupo de usuarios de la vía pública y contribuir a disminuir el número de siniestros de tránsito, que en los últimos años muestran un incremento sostenido, según datos oficiales.

El curso se enmarca en lo dispuesto por el Decreto Supremo N.º 025-2021-MTC y sus modificatorias, normativa que exige la implementación de programas formativos en seguridad vial orientados a transformar comportamientos y actitudes al volante. La medida responde a la necesidad de fomentar una cultura de respeto por las normas y el entorno, así como sensibilizar a los conductores frente a las graves consecuencias que acarrean las infracciones y la conducción temeraria.

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La propuesta académica incorpora módulos específicos diseñados para responder a las características propias de quienes se desplazan en motocicleta. Entre los principales ejes temáticos figuran la movilidad segura y sostenible, la convivencia en espacios compartidos, la detección de conductas de riesgo, el uso correcto de cascos certificados y la relevancia de contar con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones implementó una capacitación gratuita para motociclistas a nivel nacional - Créditos: Andina.

El MTC precisó que la participación en el curso ofrece beneficios concretos para quienes deseen mejorar su récord como conductores. Aquellos que cuenten con puntos acumulados en su licencia podrán acceder a una reducción de hasta 40 puntos si eligen la modalidad virtual, o hasta 50 si optan por la formación presencial, de acuerdo a lo establecido en la normativa actual.

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Para acceder a este beneficio, las personas interesadas deberán completar la inscripción a través de la plataforma virtual habilitada por el ministerio (https://aulavirtual.mtc.gob.pe/seguridadvial/registro/). El procedimiento resulta sencillo y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Una vez registrados, los usuarios encontrarán material didáctico actualizado y recursos interactivos que facilitan la comprensión de los contenidos.

Los motociclistas que participen podrán beneficiarse con la reducción de hasta 40 puntos en su licencia en modalidad virtual y hasta 50 puntos en la modalidad presencial, según dispone la actual normativa - Créditos: Andina.

La Dirección de Seguridad Vial subrayó que esta acción forma parte de una estrategia integral para reducir la siniestralidad en las vías peruanas. El énfasis recae en la prevención, la educación continua y el refuerzo de buenas prácticas al conducir, especialmente en un contexto donde el parque de motocicletas no deja de crecer y, con ello, se elevan los riesgos asociados a su uso.

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El curso reconoce la importancia de los motociclistas dentro del sistema de movilidad urbana y rural, así como su vulnerabilidad ante los accidentes de tránsito. Por ese motivo, pone especial atención en la formación sobre elementos de protección, anticipación de situaciones peligrosas y cumplimiento efectivo de las reglas de circulación.

¿Cómo inscribirse en el curso gratuito para motociclistas del MTC?

Para participar en la capacitación de seguridad vial impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es necesario completar el registro en línea. Siga estos pasos:

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Ingrese al enlace oficial: https://aulavirtual.mtc.gob.pe/seguridadvial/registro/ Llene el formulario con los siguientes datos: correo electrónico, tipo y número de documento de identidad, apellidos, nombres, fecha de nacimiento y número de celular. Seleccione el tipo de vehículo que utiliza y la modalidad en la que desea seguir el curso (virtual o presencial). Indique la región donde llevará la capacitación. Recuerde que la selección será validada previamente y solo será aceptada si la región figura en su documento, si cometió una infracción en esa zona, o si declara mediante juramento que estudia o trabaja allí. En algunas áreas, la inscripción podría estar sujeta a habilitación previa.

Una vez registrados y validados los datos, los participantes accederán al aula virtual y podrán iniciar el programa según el cronograma establecido.