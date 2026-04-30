Perú

Piero Corvetto acepta que se le dicte impedimento de salida del país: “Nos vamos a allanar”, anuncia su abogado

Julio Arbizu adelantó que no discutirán requerimiento fiscal en la audiencia de este jueves. También explicó que lo que se halló en casa de exjefe de la ONPE fue su anterior pasaporte, que no tiene validez porque fue renovado

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Exjefe de la ONPE acepta que se le imponga restricción de abandonar el país. Su abogado Julio Arbizu también explica que pasaporte hallado no tiene valor porque fue renovado. Video: Epicentro TV

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto se allanará al pedido de impedimento de salida del país por 18 meses requerido por la Fiscalía en la investigación por las fallas en la entrega de material electoral durante las elecciones del domingo 12 de abril.

Así lo anunció el abogado Julio Arbizu, cuyo estudio Arbizu & Gamarra asumió la defensa de Corvetto luego de la renuncia de Ricardo Sánchez.

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“Nosotros hemos tomado la decisión, por supuesto invocada por Piero Corvetto, de allanarnos al impedimento de salida del país. En la diligencia de mañana lo vamos a expresar de manera explícita. No vamos a discutir el requerimiento de impedimento de salida del país propuesto por la Fiscalía”, declaró Arbizu en entrevista con Epicentro TV.

El Ministerio Público pide al Poder Judicial que se le restrinja la salida del Perú por 18 meses al exjefe de la ONPE en la investigación por supuesta colusión agravada y omisión de funciones.

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Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE
Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE

La fiscalía sostiene que Corvetto emitió la resolución Jefatural 0002-2026-JN/ONPE, mediante la cual estableció lineamientos especiales para la contratación de bienes y servicios electorales en 2026. Esos lineamientos —amparados en una disposición complementaria de la Ley de Presupuesto Público 2026 (Ley 32513) que permitía inaplicar la Ley General de Contrataciones Públicas— habrían sido utilizados luego para flexibilizar los términos de referencia y favorecer a la empresa Gálaga SAC en la obtención de la buena pro para el transporte del material electoral.

También se señala que Corvetto designó en 2023 a José Samamé como gerente de Gestión Electoral, sin que este contara presuntamente con la experiencia requerida, dos años antes del proceso de selección cuestionado. Además, la fiscalía afirma que Corvetto “concertó” con Juan Alvarado Pfuyo, gerente general de Gálaga SAC, aunque no aportó elementos adicionales para acreditar ese supuesto pacto más allá de los lineamientos y la designación de Samamé.

En el cargo por omisión de funciones se le imputa no haber garantizado que 63.000 electores pudieran votar el 12 de abril, ante la no instalación de sus mesas de sufragio. La fiscalía agrega que Corvetto anunció que esos ciudadanos no pagarían multa electoral.

¿Tercer pasaporte de Piero Corvetto?

Durante la entrevista con Epicentro TV, Julio Arbizu también explicó el hallazgo de un supuesto “tercer pasaporte” de Piero Corvetto. El abogado explicó que lo que halló la Fiscalía es el anterior pasaporte peruano de Corvetto, que renovó seis meses antes de que venza formalmente debido a que algunos países exigen una vigencia mínima de 6 meses para poder ingresar a su territorio.

Durante el allanamiento se incautó un pasaporte peruano supuestamente vigente (hasta agosto de 2026). (Composición: Infobae)
Durante el allanamiento se incautó un pasaporte peruano supuestamente vigente (hasta agosto de 2026). (Composición: Infobae)

“Cuando Piero Corvetto ve que se acerca la fecha de vencimiento de su pasaporte anterior (...) él dice: ‘Este pasaporte lo voy a llevar a Migraciones para que me den el nuevo pasaporte, para renovar’. En Migraciones le dicen, como es natural: ‘Bien, su pasaporte ahora ya no es ese pasaporte anterior, sino es este”. ¿Por qué? Porque el pasaporte que va a pasar por la máquina de Migraciones una vez que él sale del país es el pasaporte nuevo. El otro dejó de tener validez absolutamente", indicó.

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