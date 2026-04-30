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“Del lapso de ilusión a la hora de nervios y frustración”, la dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por Copa Libertadores

La ‘U’ pudo celebrar frente el ‘tricolor’ en el estadio Monumental, y los medios ‘charrúas’ lanzaron duras críticas con su representante en el torneo internacional

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La dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por la Copa Libertadores 2026. (A presión)
La dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por la Copa Libertadores 2026. (A presión)

La noche en el Monumental de Ate fue escenario de un encuentro vibrante donde Universitario de Deportes remontó y venció 4-2 a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026. El equipo local comenzó en desventaja tras el gol de Maximiliano Gómez, pero la expulsión de Lucas Rodríguez en el primer tiempo marcó un punto de inflexión a favor de los peruanos.

Aprovechando la superioridad numérica, Universitario igualó con un tanto de Caín Fara y pasó al frente gracias a Álex Valera. Aunque Nacional descontó por medio de Maximiliano Silvera, la ‘U’ sentenció el partido con goles de Lisandro Alzugaray y José Carabalí en la etapa final. Esta victoria representó los primeros tres puntos para el conjunto merengue en el certamen, revitalizando sus aspiraciones en el Grupo B y generando entusiasmo entre la hinchada para los próximos desafíos internacionales.

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El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

La dura reacción de la prensa uruguaya tras triunfo de Universitario ante Nacional

La derrota de Nacional de Uruguay frente a Universitario de Deportes por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2026 generó repercusiones inmediatas en la prensa uruguaya. Los medios destacaron la dificultad que enfrentó el conjunto tricolor tras quedarse con un jugador menos, debido a la expulsión de Lucas Rodríguez en el primer tiempo, y señalaron cómo esta situación condicionó el desarrollo del partido en el estadio Monumental de Ate.

- El País: “Nacional fue encontrando cada vez más espacios, Lodeiro y Verón se animaban a meter pases entre líneas y Gómez tuvo un claro mano a mano que le contuvo el arquero Miguel Vargas cuando el atacante tuvo mucho tiempo para decidir qué hacer. La U debió quedarse con 10 jugadores por una dura entrada de Fara al Ojito Rodríguez, pero el paraguayo Carlos Benítez solo sacó amarilla y el VAR -de forma sorpresiva- no intervino“.

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El País de Uruguay criticó la derrota de Nacional contra Universitario por la Copa Libertadores 2026.
El País de Uruguay criticó la derrota de Nacional contra Universitario por la Copa Libertadores 2026.

- Montevideo Portal: "Nacional visitó este miércoles por la noche a Universitario en el Estadio Monumental de Lima y perdió 4-2, por lo que no pudo escaparse en el grupo B de la Copa Libertadores. Con este resultado, todos los equipos quedaron con cuatro puntos al cabo de tres fechas disputadas“.

- ESPN Uruguay: "El Bolso se alelantó en el cierre buscando nuevamente la igualdad, pero la U liquidó el duelo sobre los 90′ a través de José Carabalí, quién recibió tras una buena habilitación de Fértoli y definió ante Mejía para el 4-2 que sentenció la noche de Copa en Lima“.

- La Diaria: "Nacional perdió en Lima 4-2 ante Universitario, en un partido complejo y con muchas situaciones de controversia, y ese resultado hizo que todos los participantes del grupo quedaran igualados en 4 puntos a falta de una rueda y 9 puntos por jugar: Nacional, Universitario, Tolima y Coquimbo están todos iguales. A los tricolores les quedan dos partidos en casa y una salida a Colombia, a Ibagué, para jugar ante Tolima. No fue un buen partido de los tricolores, pero el accidente de la expulsión sin dudas modificó la contienda“.

El portal de Montevideo reaccionó a la derrota de Nacional en el estadio Monumental.
El portal de Montevideo reaccionó a la derrota de Nacional en el estadio Monumental.

- La oral deportiva: "Hay que ser contundentes en lo siguiente; es verdad que Nacional llegaba mal en lo local pero su rival hoy está en una crisis tremenda. Renunció su gerente deportivo, cambió de entrenador hace muy pocos días y tenía bajas importantes. Ante ese rival el equipo uruguayo recibió 4 goles. Jorge Bava debió reforzar el sector izquierdo, el partido lo pedía a gritos porque Andy Polo hizo lo que quiso“.

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