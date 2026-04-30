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Sebastián Coates aseguró Caín Fara debió ser expulsado y explotó contra el árbitro del Universitario vs Nacional: “Todo estaba en contra”

El experimentado zaguero hizo autocrítica por la derrota del ‘decano’, pero estalló por el criterio del colegiado y del VAR en jugadas polémicas por Copa Libertadores

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Sebastián Coates aseguró Caín Fara debió ser expulsado y explotó contra el árbitro del Universitario vs Nacional.
Sebastián Coates aseguró Caín Fara debió ser expulsado y explotó contra el árbitro del Universitario vs Nacional.

Universitario de Deportes superó 4-2 en casa a Nacional de Uruguay por la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores 2026, en un partido marcado por una expulsión y jugadas polémicas que encendieron la ira del plantel visitante. En ese sentido, Sebastián Coates, defensa del ‘decano’, lamentó abiertamente la derrota y no ocultó sus críticas hacia el árbitro Carlos Paul Benítez, así como también al sistema de VAR, por considerar que durante el encuentro se tomaron decisiones desiguales y perjudiciales para su equipo.

Coates no dudó en referirse al polémico episodio ocurrido en el primer tiempo, en el que el defensor de la ‘U’, Caín Fara, realizó una acción temeraria contra Nicolás Rodríguez. “Para mí sí es roja clara. Increíblemente, con las herramientas que hoy tenemos, con el VAR y con todo, increíblemente no lo expulsó”, fueron sus primeras palabras en zona mixta.

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Esta situación generó aún más incomodidad en el conjunto ‘tricolor’, especialmente porque en la segunda mitad, Lucas Rodríguez fue expulsado por doble amarilla. El capitán añadió: “Después expulsa a Lucas en una falta que para mí no llega a tocarlo. Y luego, con otras jugadas también, ellos hicieron muchas faltas y no sacaba amarilla, pero a nosotros en la primera sí sacaba la amarilla“.

Caín Fara recibió tarjeta amarilla por temeraria falta contra Nicolás Rodríguez en Universitario vs Nacional. - captura: ESPN
Caín Fara recibió tarjeta amarilla por temeraria falta contra Nicolás Rodríguez en Universitario vs Nacional. - captura: ESPN

Durante su encuentro con la prensa, Sebastián Coates enfatizó sentir que Nacional jugó constantemente en desventaja. “A veces es muy difícil estar ahí adentro y ver que está todo en contra, ver que las pequeñas faltas son en contra y ver que te van empujando”, acotó. El experimentado defensor subrayó el impacto emocional de enfrentar adversidades arbitrales en un choque de alta tensión por Copa Libertadores, y sostuvo que la actitud del árbitro complicó el manejo anímico del grupo: “Es muy difícil jugar con uno menos y es difícil cuando tienes muchas cosas en contra”.

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Además, el exfutbolista de Liverpool de Inglaterra expresó su malestar ante la actitud del colegiado Carlos Paul Benítez dentro del terreno de juego. “Sé que los árbitros pueden cometer errores, como nosotros, pero es difícil cuando tienes un árbitro muy prepotente que no te deja hablar en ningún momento”, sostuvo.

Cuando fue consultado sobre si Nacional se desenfocó tras la expulsión, fue autocrítico: “Cometimos errores y lo asumimos, es una cosa que tenemos que trabajar. Pero el que no te respeten y el que sean prepotentes, no va con nadie”. Asimismo, insistió en que, ante la suma de factores —arbitrales y propios—, el equipo debe encontrar un camino para recomponerse en la competición.

El defensa uruguayo lamentó la caída del 'decano' y cuestionó por las decisiones del colegiado en el duelo por Copa Libertadores. (Video: Juan Pablo Romero)

DT de Nacional sobre derrota ante Universitario

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, también se refirió al arbitraje y al desarrollo del partido, destacando los intentos por mantener la calma del plantel tras las jugadas polémicas: “Tratamos de controlar a los jugadores y que la situación no se agravara más, pero nos fue ofuscando, hubo una clara dualidad de criterios en muchas jugadas. Más allá de eso, el equipo tuvo coraje y rebeldía, a pesar de todo”.

En el balance general, el DT de 44 años remarcó el esfuerzo del elenco ‘charrúa’ a pesar de las adversidades: “Si se daba la victoria quedábamos muy bien posicionados, pero ahora se apretó todo, estamos todos iguales y en las mismas condiciones para pelear por la clasificación”.

De la misma manera, subrayó que “quedan muchas sensaciones dentro de un partido. Lo tangible es la tristeza por la derrota porque veníamos a buscar los tres puntos. Creo que el equipo se plantó bien, abrió el marcador y tuvo para convertir el segundo, pero vino la expulsión. A partir de ahí el partido estuvo muy condicionado”.

Finalmente, el técnico resaltó también la reacción de sus dirigidos pese a estar con un jugador menos. “Hasta con diez tuvimos posibilidades, presionamos en campo alto, pero al final, buscando empatarlo, quedamos desbalanceados y el rival lo aprovechó”, concluyó.

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