Dónde votar en las Elecciones 2026: Link de la ONPE para conocer tu local de votación con tu DNI

En un espacio público de Lima, peruanos de diversas edades consultan la web "Conoce tu local de votación" de la ONPE en sus dispositivos móviles y laptops. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026 en Perú incorporan un sistema digital que permite a cada ciudadano conocer de manera simple y rápida el lugar exacto donde debe ejercer su voto. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará en los próximos días la plataforma oficial “Conoce tu local de votación”, una herramienta en línea diseñada para que cualquier persona, tanto en territorio nacional como en el extranjero, pueda identificar su recinto electoral solo ingresando su número de DNI.

Este sistema busca facilitar el acceso a la información electoral y evitar desplazamientos innecesarios o confusiones el día de los comicios. Desde el cierre del registro, el 14 de diciembre de 2025, los ciudadanos que realizaron la solicitud para elegir local ya comenzaron a recibir notificaciones oficiales con la confirmación de su asignación. La consulta estará disponible en el sitio web https://eg2026.onpe.gob.pe/para-electores/conoce-tu-local-de-votacion/, donde el usuario solo debe ingresar el número de DNI para conocer el local, la dirección exacta y la mesa donde sufragará.

La ubicación de los partidos en la cédula electoral puede influir en el voto, según advierte el especialista José Manuel Villalobos. Composición: Infobae Perú

Inspección de locales de votación

Pablo Hártil, vocero de la ONPE, declaró que el objetivo es asegurar que los más de 26 millones de peruanos habilitados puedan ejercer su derecho al voto en condiciones adecuadas y seguras. La plataforma digital es parte de un despliegue logístico que incluye la inspección previa de todos los recintos y la implementación de criterios de accesibilidad y control. La supervisión comprende 10.401 locales de votación en el ámbito nacional y 211 recintos en el extranjero, donde las oficinas consulares de Perú se encargan de la organización.

El operativo de revisión comenzó el 29 de enero de este año. Los coordinadores distritales de las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) evaluaron cada establecimiento, en su mayoría instituciones educativas públicas y privadas, para verificar su solidez estructural, los servicios básicos, el acceso universal y la seguridad perimetral. Un formulario técnico y un croquis documentan las condiciones de cada local. Si un recinto presenta deficiencias o está en refacción, la ONPE determina su aptitud y, si corresponde, reasigna las mesas de sufragio para evitar riesgos y retrasos en la jornada.

“El estado de los locales varía en cada proceso. Por eso es fundamental que los electores consulten su local con anticipación”, remarcó Hártil en declaraciones recogidas por El Comercio. Esta verificación temprana permite que los ciudadanos planifiquen su desplazamiento y contribuye al orden durante la votación.

Elecciones 2026: inicia elección de local de votación a través de plataforma de la ONPE| Andina

Consulta electoral, miembros de mesa y multas

La ONPE también puso en marcha la plataforma “Consulta Electoral” para que los ciudadanos puedan verificar, con el número de DNI, si han sido designados miembros de mesa. La asignación se comunica vía correo electrónico y en la propia página web, en simultáneo con la información del local de votación.

La jornada electoral de 2026 introduce por primera vez una cédula de sufragio de gran formato, dividida en cinco columnas independientes: una para la fórmula presidencial, dos para senadores (nacionales y regionales), una para diputados y una para el Parlamento Andino. Cada columna corresponde a una elección separada. El elector puede votar por diferentes organizaciones políticas en cada columna, o dejar alguna en blanco si lo prefiere. En la columna presidencial, solo aparecerán el símbolo y la fotografía del candidato principal, sin el nombre, lo que obliga a los votantes a informarse previamente.

Voto correcto en las Elecciones 2026

El llenado de la cédula exige marcar únicamente con cruz (+) o aspa (X) dentro del recuadro correspondiente. Cualquier otro signo, palabra o anotación fuera del espacio definido anula el voto en esa columna, pero no en toda la cédula. Para senadores y diputados, se admite el voto preferencial: el elector puede escribir hasta dos números para identificar a los candidatos favoritos. Un error en la ubicación o la mezcla de números de diferentes agrupaciones anula solo ese voto.

Entre las novedades, la constancia de haber sufragado será la firma del elector en la lista oficial, desapareciendo el tradicional sticker de votación. Además, las personas con discapacidad o necesidades especiales podrán ingresar acompañadas a la cabina, siempre que cuenten con la autorización respectiva.

Un error al marcar la cédula puede convertir tu voto en nulo y dejarlo fuera del conteo oficial en las Elecciones 2026. Captura: YouTube ONPE

El proceso distingue entre varios tipos de voto. El voto válido se emite con la marca correcta y cuenta en el escrutinio final. El voto en blanco se presenta cuando no hay marca en la columna, con un valor simbólico, mientras que el voto nulo se da por errores de marcación o anotaciones indebidas. El voto preferencial habilita la selección de candidatos dentro de una lista, y el voto cruzado permite elegir listas diferentes en cada columna, siempre y cuando no se marque más de una agrupación por columna.

La ley mantiene la barrera electoral, que exige a los partidos obtener al menos el 5% de los votos válidos y el 5% de los escaños en ambas cámaras para conservar su inscripción. Esto obliga a los electores que deseen favorecer a una organización específica a concentrar su apoyo en todas las columnas relevantes.

La labor de los miembros de mesa

Un total de tres titulares y seis suplentes conforman las mesas de sufragio, que deben instalarse desde las 7:00 de la mañana. La votación se extiende hasta las 17:00. Los miembros de mesa que no cumplan su función recibirán una multa de S/275, salvo justificación válida. De producirse ausencias totales, cualquier elector inscrito podrá ser sorteado para asumir la función. La normativa prohíbe la coincidencia de dos hermanos en la misma mesa, buscando un equilibrio en la composición de las autoridades.

El desempeño efectivo de la labor será recompensado con S/165, siempre que la participación se registre en las listas oficiales. El periodo para excusas y justificaciones está regulado y cada solicitud será evaluada conforme a la resolución 851-2025 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Una persona deposita su voto en una urna de la ONPE ante la mirada de los miembros de mesa durante las elecciones presidenciales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacitación para miembros de mesa es obligatoria y masiva, con cursos presenciales y virtuales desde el 26 de febrero hasta el 12 de abril, y dos jornadas especiales el 29 de marzo y 5 de abril en los propios locales de votación. La ONPE y el JNE desplegarán personal en todo el país para resolver incidentes y garantizar la transparencia.