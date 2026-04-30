Renzo Reggiardo presiona al JNE a través de la MML: demanda de amparo o recurso al TC se definirá en el Concejo Metropolitano

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, adelantó que evalúa recurrir al Tribunal Constitucional como una de las vías para cuestionar la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a convocar elecciones complementarias. En entrevista con el programa Beto a Saber, el burgomaestre señaló que esta alternativa forma parte de una estrategia más amplia, que también contempla la interposición de una demanda de amparo.

“Yo le estoy planteando al Jurado Nacional de Elecciones que se rectifique en primer término y, si no, vamos a tener que recurrir a una demanda de amparo. Y también estamos evaluando la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional”, afirmó.

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Reggiardo explicó que ambas opciones se analizan en paralelo, aunque subrayó la relevancia del recurso ante el máximo intérprete de la Constitución en el actual contexto. Precisó que la decisión final dependerá de la evaluación jurídica de su equipo, la cual será afinada tras una sesión del concejo metropolitano.

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El alcalde insistió en que el Tribunal Constitucional cumple un rol clave frente a lo que considera una vulneración de derechos fundamentales. En esa línea, remarcó que la controversia no es política ni partidaria, sino constitucional, al estar en juego el derecho al voto de un sector de ciudadanos que no pudo ejercerlo en la primera vuelta.

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Defensa del derecho al voto

El planteamiento de Reggiardo se sustenta en la defensa del sufragio, al que calificó como un principio esencial en una democracia. En ese sentido, enfatizó que, incluso si se tratara de un grupo reducido de personas afectadas, corresponde adoptar medidas para restituir ese derecho.

Asimismo, argumentó que su pronunciamiento está respaldado por la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece entre las atribuciones del alcalde la defensa de los intereses de los vecinos. A ello sumó una opinión del Ministerio de Justicia que, según indicó, “reconoce dentro de las atribuciones del alcalde la defensa y cautela de los derechos e intereses tanto de la municipalidad como de los vecinos”.

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo habría violado la neutralidad electoral al enviar mensaje a favor de la propuesta de Rafael López Aliaga de organizar "elecciones complementarias". (Foto: Municipalidad de Lima)

El burgomaestre también rechazó las críticas que lo acusan de intervenir políticamente en el proceso electoral. Aseguró que no ha favorecido a ningún partido ni alterado el curso de la elección, dado que esta ya se realizó.

Decisión del JNE y reacción de López Aliaga

Las declaraciones de Reggiardo se producen tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de descartar la convocatoria a elecciones complementarias. El acuerdo plenario, publicado en el Diario Oficial El Peruano, señala que esta figura no aplica para elecciones presidenciales ni congresales y que el proceso no puede retroceder una vez iniciado el conteo de votos.

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El organismo añadió que los retrasos registrados durante la jornada electoral tuvieron un impacto limitado y advirtió que una eventual nueva votación podría afectar la transparencia, al permitir que algunos electores voten con conocimiento de resultados previos.

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Reggiardo no ha sido el único en cuestionar esta decisión. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, figura entre los más críticos del proceso electoral y ha denunciado presuntas irregularidades. En esa línea, reiteró su pedido de una auditoría integral del sistema electoral y de la base de datos.

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El líder político sostuvo que más de un millón de electores habrían sido afectados, lo que —a su juicio— amerita una revisión profunda del proceso. Además, adelantó que su agrupación acudirá a instancias nacionales e internacionales para defender lo que considera la voluntad popular.