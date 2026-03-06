Minedu anuncia desde cuándo iniciarán las clases virtuales en colegios particulares y cuánto durará la medida

Gremio de colegios privados critica decisión de pasar a clases virtuales en medio de crisis energética. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) informó que las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao deberán desarrollar sus actividades académicas en modalidad virtual durante una semana. La medida fue anunciada mediante el Comunicado N.° 03-2026-MINEDU y forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis energética y la racionalización de recursos vinculados al suministro de gas natural.

Según la disposición oficial, las clases virtuales se aplicarán del 9 al 13 de marzo en los colegios particulares que ya hayan iniciado el año escolar. La medida busca reducir la movilidad en la ciudad y contribuir a la gestión de la contingencia energética, al mismo tiempo que se asegura la continuidad del servicio educativo para los estudiantes.

Colegios, institutos y universidades a virtual

El Minedu precisó que la disposición no solo involucra a colegios privados, sino también a universidades e institutos que operan en Lima Metropolitana y el Callao. De esta manera, el Gobierno busca disminuir el desplazamiento de estudiantes y trabajadores hacia centros educativos mientras se aplican las medidas de racionalización de recursos energéticos.

La decisión se adoptó en el marco de las acciones implementadas por el Ejecutivo para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y mitigar los efectos de la crisis energética que afecta al país. En ese contexto, las autoridades buscan evitar mayores complicaciones en el transporte urbano y en el abastecimiento energético durante el periodo de emergencia.

Coordinación con autoridades educativas

El ministerio también informó que viene trabajando de manera articulada con las autoridades educativas de la capital para implementar esta disposición. Entre las entidades involucradas se encuentran la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de ambas jurisdicciones.

Estas coordinaciones buscan garantizar que las instituciones educativas puedan aplicar la modalidad remota de manera ordenada y sin afectar el desarrollo del calendario escolar. El Minedu indicó que continuará evaluando la situación durante los próximos días, mientras se ejecutan las medidas destinadas a estabilizar el suministro energético y asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales en la capital.

“Prioricen la educación”

La Asociación de Escuelas Privadas del Perú expresó su rechazo a la disposición del Gobierno de trasladar las clases presenciales a la modalidad virtual en Lima y Callao, medida adoptada por la crisis de suministro de gas. El gremio sostuvo que la educación debe mantenerse como prioridad y cuestionó la decisión de suspender las actividades en los colegios, argumentando que las instituciones educativas no son grandes consumidores de gas natural ni generan un impacto relevante en el sistema de transporte.

La organización señaló que la experiencia de la pandemia evidenció las limitaciones y desigualdades del aprendizaje remoto, especialmente en estudiantes con dificultades de acceso a tecnología y conectividad. Por ello, solicitó al Ejecutivo reconsiderar la medida y buscar alternativas que permitan la continuidad de las clases presenciales, manteniendo los protocolos de seguridad y evitando nuevas afectaciones en el proceso educativo.

Finalmente, la Asociación de Escuelas Privadas exhortó a las autoridades a establecer un diálogo con los sectores involucrados antes de adoptar decisiones que impactan directamente en la educación de miles de estudiantes. Insistió en la necesidad de priorizar la presencialidad y garantizar que cualquier política pública contemple el bienestar integral de los alumnos.