Perú

Minedu anuncia desde cuándo iniciarán las clases virtuales en colegios particulares y cuánto durará la medida

Autoridades educativas señalaron que el cambio temporal a la modalidad remota busca facilitar la movilidad en la ciudad mientras se mantienen las actividades académicas

Guardar
Gremio de colegios privados critica
Gremio de colegios privados critica decisión de pasar a clases virtuales en medio de crisis energética. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) informó que las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao deberán desarrollar sus actividades académicas en modalidad virtual durante una semana. La medida fue anunciada mediante el Comunicado N.° 03-2026-MINEDU y forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis energética y la racionalización de recursos vinculados al suministro de gas natural.

Según la disposición oficial, las clases virtuales se aplicarán del 9 al 13 de marzo en los colegios particulares que ya hayan iniciado el año escolar. La medida busca reducir la movilidad en la ciudad y contribuir a la gestión de la contingencia energética, al mismo tiempo que se asegura la continuidad del servicio educativo para los estudiantes.

Minedu confirma que clases virtuales
Minedu confirma que clases virtuales en colegios particulares comenzarán el 9 de marzo. (Foto: Minedu)

Colegios, institutos y universidades a virtual

El Minedu precisó que la disposición no solo involucra a colegios privados, sino también a universidades e institutos que operan en Lima Metropolitana y el Callao. De esta manera, el Gobierno busca disminuir el desplazamiento de estudiantes y trabajadores hacia centros educativos mientras se aplican las medidas de racionalización de recursos energéticos.

La decisión se adoptó en el marco de las acciones implementadas por el Ejecutivo para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y mitigar los efectos de la crisis energética que afecta al país. En ese contexto, las autoridades buscan evitar mayores complicaciones en el transporte urbano y en el abastecimiento energético durante el periodo de emergencia.

Ministerio de Educación dispone clases
Ministerio de Educación dispone clases virtuales en colegios particulares de Lima y Callao. (Foto: Agencia Andina)

Coordinación con autoridades educativas

El ministerio también informó que viene trabajando de manera articulada con las autoridades educativas de la capital para implementar esta disposición. Entre las entidades involucradas se encuentran la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de ambas jurisdicciones.

Estas coordinaciones buscan garantizar que las instituciones educativas puedan aplicar la modalidad remota de manera ordenada y sin afectar el desarrollo del calendario escolar. El Minedu indicó que continuará evaluando la situación durante los próximos días, mientras se ejecutan las medidas destinadas a estabilizar el suministro energético y asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales en la capital.

Escuelas privadas cuestionan clases virtuales
Escuelas privadas cuestionan clases virtuales por crisis de gas y piden priorizar la educación. (Foto: Agencia Andina)

“Prioricen la educación”

La Asociación de Escuelas Privadas del Perú expresó su rechazo a la disposición del Gobierno de trasladar las clases presenciales a la modalidad virtual en Lima y Callao, medida adoptada por la crisis de suministro de gas. El gremio sostuvo que la educación debe mantenerse como prioridad y cuestionó la decisión de suspender las actividades en los colegios, argumentando que las instituciones educativas no son grandes consumidores de gas natural ni generan un impacto relevante en el sistema de transporte.

La organización señaló que la experiencia de la pandemia evidenció las limitaciones y desigualdades del aprendizaje remoto, especialmente en estudiantes con dificultades de acceso a tecnología y conectividad. Por ello, solicitó al Ejecutivo reconsiderar la medida y buscar alternativas que permitan la continuidad de las clases presenciales, manteniendo los protocolos de seguridad y evitando nuevas afectaciones en el proceso educativo.

Ante la crisis energética nacional, colegios privados levantan su voz de alerta. En un comunicado, lamentan que se pretenda pasar a la virtualidad, recordando las consecuencias negativas del cierre prolongado de escuelas. Piden que se priorice el sector educativo y se permita a las instituciones tomar sus propias decisiones para no afectar a los estudiantes. | Canal N

Finalmente, la Asociación de Escuelas Privadas exhortó a las autoridades a establecer un diálogo con los sectores involucrados antes de adoptar decisiones que impactan directamente en la educación de miles de estudiantes. Insistió en la necesidad de priorizar la presencialidad y garantizar que cualquier política pública contemple el bienestar integral de los alumnos.

Temas Relacionados

MineduClases virtualesColegios particularesCrisis GNVInicio de clasesAño escolarperu-noticias

Más Noticias

Nicole Pérez explicó por qué decidió jugar por Atenea, pese a oferta de Alianza Lima: “Después podré pensar en lo económico”

La máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley expuso las razones que la llevaron a fichar por las ‘diosas’, aunque no descartó vestir la camiseta ‘blanquiazul’ en el futuro

Nicole Pérez explicó por qué

Crisis de gas natural en Perú: Esto dice el Minem sobre los motivos de la falla en el gasoducto de Cusco

Ángelo Alfaro Lombardi, titular de Energía y Minas, detalla el avance de las investigaciones y explica los factores que mantienen limitado el suministro de gas natural tras la falla en la infraestructura de Camisea

Crisis de gas natural en

Sicarios en mototaxis trasladan a un hombre, lo bajan en un pasaje oscuro y lo matan con más de 15 disparos frente a iglesia

El asesinato tuvo lugar alrededor de las 00:30 del viernes en San Juan de Lurigancho, cuando cámaras de seguridad registraron la llegada de dos mototaxis al pasaje Santa Rosa, en la urbanización Zárate.

Sicarios en mototaxis trasladan a

Precio de la gasolina regular llega hasta los S/ 24,77 en Lima: máximo de la premium en S/ 26,09

La escasez de gas natural ha incrementado la demanda de combustibles líquidos en Lima, lo que se refleja en mayores precios del gasohol y diésel en varios distritos de la capital, según reportes de la plataforma Facilito de Osinergmin

Precio de la gasolina regular

Más mujeres en la alta dirección: el avance del liderazgo femenino en las empresas peruanas

En el marco del 8 de marzo, ocho ejecutivas de sectores clave comparten a Infobae sus historias, aprendizajes y desafíos al liderar en la alta dirección empresarial

Más mujeres en la alta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Energía y Minas

Ministro de Energía y Minas pide a los conductores no usar GLP en sus vehículos GNV: “Arriesgan su vida”

Proclaman a Gunther Gonzales como nuevo magistrado del JNE en reemplazo de Willy Ramírez

Jueza falla a favor de Vladimiro Montesinos y ordena recalcular sus penas: ¿El ‘Doc’ sale de prisión?

Vladimiro Montesinos reaparece en juicio del caso Sobres bomba y se acoge a dos ‘leyes procrimen’ del Congreso

Elecciones 2026: Simulación proyecta a Fuerza Popular y Renovación Popular liderando la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina ironiza ante nueva

Magaly Medina ironiza ante nueva separación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: “No pueden vivir sin la toxicidad”

Hoy concierto de Melendi en Lima: horarios, accesos y recomendaciones para disfrutar su show en Costa 21

Viaje soñado de Melissa Klug termina en angustia al quedar varada en las Maldivas por guerra en Medio Oriente: “Quiero irme a mi casa”

Marina Mora lanza su perfume exclusivo y defiende su precio: “La calidad lo vale”

Hija de Tula Rodríguez salió de sala de operaciones y conductora cuenta los detalles de la operación: “Fue complicado”

DEPORTES

Nicole Pérez explicó por qué

Nicole Pérez explicó por qué decidió jugar por Atenea, pese a oferta de Alianza Lima: “Después podré pensar en lo económico”

Christofer Gonzáles ofrece su salario para instalar iluminación en el Alberto Gallardo y jugar la Copa Libertadores: “A ojo cerrado”

Directivo de Cienciano confesó que quiso fichar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, pero DT se opuso: “Van a trastornar al grupo”

Se reveló el interés de Universitario por Adrián Ugarriza: “La ‘U’ lo está intentando traer”

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos de hoy, horarios y canales TV