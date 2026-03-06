Perú se queda sin gas natural: Las medidas de emergencia impuestas por el Gobierno para garantizar servicio en los hogares

La Presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informa sobre las acciones urgentes que el gobierno está tomando para enfrentar la emergencia por la escasez de gas natural. Conoce las medidas de racionalización, el apoyo a más de 2 millones de hogares y los beneficios para transportistas. | TV Perú

A casi una semana de generada una nueva crisis en el Perú por el desabastecimiento de combustible ante una falla aún no controlada en el ducto de Camisea, en Cusco, el Gobierno dictó una serie de medidas de emergencia para garantizar el servicio de gas natural en los hogares.

Así lo anunció la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, en una conferencia de prensa realizada la tarde de este viernes 6 de marzo.

“Para atender esta contingencia energética, estamos adoptando medidas adicionales, sobre todo, para Lima Metropolitana y el Callao, con el objetivo de garantizar el servicio de gas de más de 2 millones de hogares y garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, dijo la premier.

Asimismo, se informó que el presidente José María Balcázar y los ministros de Estado viajarán a Cusco para supervisar directamente las labores de reparación y restablecimiento del transporte de gas natural.

Denisse Miralles coordina con el Congreso y alista pedido de voto de confianza

Medidas de emergencia en Lima y Callao

• Ante la emergencia en el suministro, el Gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con un objetivo claro: garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan.

• La medida prioriza el abastecimiento de más de 2 millones de hogares que dependen de este recurso para su vida diaria.

• La racionalización permite ordenar el uso del gas, optimizar su distribución y asegurar el suministro durante la emergencia poniendo en el centro a las familias y servicios esenciales como salud, transporte público masivo y otras industrias complementarias.

Medidas energéticas para garantizar abastecimiento

• Se aprobará un dispositivo legal que permitirá liberar reservas de combustibles para reforzar el abastecimiento interno. El Ministerio de Energía y Minas autorizará esta liberación, así como la flexibilización de la mezcla de combustibles con biocombustibles y otras exigencias en la producción de hidrocarburos, a fin de ampliar la disponibilidad en el mercado.

•El racionamiento de gas natural asegurará el suministro de actividades esenciales como: ? Salud ? Industrias alimentarias ? Servicios básicos ? Telecomunicaciones Transporte y logística ? Sistema financiero ? Continuidad del proceso electoral o Seguridad y orden interno.

Medidas de protección a las familias

• Se incrementará el vale FISE para la compra del balón de gas de 10 kg. El vale pasará de S/20 a S/30 por un periodo de 30 dias La medida beneficiará a 1.3 millones de hogares, lo que representa aproximadamente 5 millones de peruanos.

MEDIDAS DE APOYO AL TRANSPORTE

• Se implementará una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural

• El Estado cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de contingencia. Este costo será asumido por el Fisco en beneficio de 165 mil vehículos convertidos.

Medidas de continuidad laboral y económica

• Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima v Callao durante el periodo de contingencia.

• Se promoverá que empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo.

• Se promoverá el adelanto de vacaciones en industrias afectadas

Medidas de educación

• Se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos en Lima y Callao por una semana.

La medida aplicará para: Colegios, institutos y Universidades privadas.

Control y fiscalización para evitar especulación

• INDECOPI intensificará el monitoreo en grifos para evitar especulación y acaparamiento de combustibles.

•OSINERGMIN reforzará la supervisión del abastecimiento y distribución de combustibles.

• Se precisará en el Código de Protección al Consumidor que el acaparamiento durante situaciones de emergencia constituye infracción grave, con sanciones correspondientes.