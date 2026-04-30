Piero Corvetto: PJ evalúa hoy pedido de impedimento de salida contra el exjefe de la ONPE

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria admitió el recurso de apelación de la Fiscalía contra la liberación de Piero Corvetto y elevó los actuados a la Sala Penal, que ahora deberá resolver si el exjefe de la ONPE enfrenta el proceso bajo detención. (Infobae / Composición)

El Poder Judicial evalúa hoy jueves 30 de abril el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto por las fallas durante las elecciones del domingo 12 de abril.

El juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, realizará la audiencia desde las 11:00 de la mañana.

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En la audiencia habrán rostros nuevos, tanto desde la defensa de Corvetto como desde la Fiscalía.

Como se recuerda, el abogado del exjefe de la ONPE, Ricardo Sánchez, renunció por motivos personales, por lo que la defensa la asume ahora el estudio Arbizú&Gamarra de los exprocuradores Julio Arbizú y Ronald Gamarra.

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Por el Ministerio Público ya no estará el fiscal Raúl Huamán Martínez, quien inició la investigación contra Corvetto y los exfuncionarios involucrados. Sustentará el pedido de impedimento de salida el fiscal Reynaldo Abia Arrieta, a quien Tomás Gálvez le encargó la carpeta fiscal.

El requerimiento para que se prohíba la salida del Perú también alcanza al exgerente de Gestión Electoral José Samamé, el exsubgerente de Producción Electoral Juan Phang y los funcionarios de la ONPE Juan Alvarado,Hilda Otoya,William GarcíayLilia Flores.

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Juez Manuel Chuyo decidirá si impide la salida del país de Piero Corvetto. Foto: composición Infobae

Cambian al fiscal del caso ONPE

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, retiró la investigación sobre el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros funcionarios de esa entidad del despacho del fiscal Raúl Huamán Martínez —de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima— y la trasladó a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la conducción del fiscal Reynaldo Abia Arrieta.

La medida se formalizó mediante una resolución que otorga “competencia excepcional” al primer despacho de esa fiscalía. El coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción, Reggis Chávez, fue quien impulsó el traslado al argumentar la “alta repercusión nacional, gravedad de los hechos que se investigan” y la complejidad del caso, que implica un volumen elevado de actos de investigación y análisis técnico.

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La carpeta fiscal ya fue remitida al despacho de Abia, quien realizó una diligencia en la sede de la ONPE el miércoles 29 de abril. “Le estamos dando continuidad al despacho que estaba viendo el doctor Raúl, ha pasado a mis manos y vamos a continuar. El Ministerio Público sigue trabajando”, declaró el fiscal a la prensa.

El caso tiene origen en las fallas registradas durante la distribución de material electoral en los comicios del 12 de abril. El despacho de Abia sustentará este jueves 30 el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Corvetto y los demás implicados.

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A Piero Corvetto se le atribuye los delitos de colusión agravada y omisión de funciones por presuntamente haber concertado con Gálaga y no garantizar que todos los limeños puedan votar. Cabe precisar que la Fiscalía pidió inicialmente la detención preliminar; sin embargo, esta le fue denegada porque no logró acreditar peligro de fuga u obstaculización por parte del exjefe de la ONPE.