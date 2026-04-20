Perú

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Lo último que se sabe

El calendario oficial de comicios permanece vigente, mientras las autoridades resuelven denuncias y controversias presentadas tras la primera ronda, en un contexto donde la legalidad y la transparencia del proceso han sido puestas en discusión

Guardar
La segunda vuelta presidencial en Perú está prevista para el 7 de junio de 2026 en medio de controversias y denuncias electorales. (Andina)
La segunda vuelta presidencial en Perú está prevista para el 7 de junio de 2026 en medio de controversias y denuncias electorales. (Andina)

La incertidumbre política marca el proceso electoral peruano tras la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. El país entero observa con atención si la segunda vuelta presidencial, prevista para el 7 de junio de 2026, se llevará a cabo en la fecha establecida, en medio de controversias, denuncias y pedidos de anulación por parte de distintos actores y candidatos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene la convocatoria para que los peruanos vuelvan a acudir a las urnas el domingo 7 de junio de 2026, cuando deberán elegir entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta.

De acuerdo con lo establecido por la normativa, este mecanismo se activa cuando ninguno de los aspirantes supera el 50% de los votos válidos. El proceso incluye la elección del presidente de la República, los vicepresidentes, la renovación total del Congreso bicameral y la designación de representantes ante el Parlamento Andino. El desarrollo transparente y la difusión oportuna de los resultados dependen de la coordinación entre las entidades electorales.

Dos trabajadores de la ONPE presentan resultados electorales en una pantalla grande con el mapa de Perú. Al fondo, un mapa mural de Perú.
La ONPE mantiene su convocatoria para elegir presidente, vicepresidentes y renovar el Congreso bicameral en las Elecciones Generales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados y demoras

La expectativa por conocer los nombres de quienes participarán en la segunda vuelta está condicionada por la resolución de actas observadas y pedidos de nulidad presentados ante los órganos electorales.

Según declaraciones de Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), recogidas por RPP Noticias, “tenemos previsto para la quincena de mayo estar teniendo, por lo menos, los resultados presidenciales”.

La funcionaria precisó que la diferencia entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) es de aproximadamente 10.000 votos, por lo que el avance depende del tratamiento de actas impugnadas y solicitudes de nulidad.

El JNE, presidido por Roberto Burneo, advirtió que existen 85 pedidos de nulidad por supuestas irregularidades, los cuales están en proceso de revisión. “Todas están siendo evaluadas conforme al procedimiento previsto en la normatividad. Ellos son los competentes en primera instancia de resolver estos pedidos... y tengan la seguridad que se van a publicar los resultados y también pueden ser apelados”, afirmó Burneo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Fotografía del lunes 13 de abril de 2026 que muestra a un integrante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que carga una caja para empezar la instalación de una de las mesas de votación en el colegio Señor de los Milagros, en el distrito de Lurín (Perú). EFE/ John Reyes Mejía
Fotografía del lunes 13 de abril de 2026 que muestra a un integrante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que carga una caja para empezar la instalación de una de las mesas de votación en el colegio Señor de los Milagros, en el distrito de Lurín (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

Denuncias de “fraude”

El escenario se complica tras la solicitud de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, quien exigió al JNE la convocatoria a elecciones complementarias antes del 3 de mayo, alegando sin pruebas un supuesto fraude electoral.

Según análisis del constitucionalista Alejandro Rospigliosi, citado por Exitosa, esta petición carece de sustento legal, ya que la figura de elecciones complementarias solo aplica a procesos municipales y regionales, no a elecciones generales. “No es viable. No tiene sustento legal y constitucional”, sostuvo el experto, quien agregó que la ley establece la realización de elecciones generales en una sola jornada nacional y que el Ejecutivo solo podría convocar a una nueva elección mediante un decreto supremo, algo calificado como “totalmente irregular”.

Rospigliosi también señaló que la gestión de Piero Corvetto al frente de la ONPE ha sido cuestionada por irregularidades que van desde observaciones no levantadas por la Contraloría hasta supuesta colusión penal en la contratación de transportes.

El hallazgo de votos en basureros y la ruptura de la cadena de custodia han generado dudas sobre la posibilidad de realizar un reconteo fiable en las mesas afectadas, según advirtió el especialista. Para sectores críticos, la credibilidad del balotaje depende de la capacidad de la autoridad electoral para procesar y resolver estos cuestionamientos.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

¿Puede ser anulada la segunda vuelta?

Las denuncias de fraude han incrementado la presión pública y política, aunque la legislación vigente establece condiciones específicas para la anulación de la elección presidencial. La Ley Orgánica de Elecciones N.º 26859 faculta al JNE a declarar la nulidad total solamente en dos supuestos: si los votos nulos o en blanco superan los dos tercios del total de votos emitidos, o si los procesos anulados en determinadas circunscripciones representan al menos un tercio de la votación nacional válida.

Considerando que en la primera vuelta participaron aproximadamente 19 millones de ciudadanos, al menos 12,5 millones de votos nulos o en blanco serían necesarios para anular la segunda vuelta.

La ley excluye la posibilidad de declarar la nulidad por percepciones, denuncias generales o cuestionamientos políticos, y exige que las causales sean objetivas y verificables. La decisión de anulación recae exclusivamente en el JNE, que debe evaluar si las irregularidades alcanzan el umbral legal para invalidar el proceso.

Mientras los organismos electorales procesan los reclamos y resuelven las actas observadas, la fecha oficial de la segunda vuelta se mantiene en el 7 de junio de 2026. En tanto, la ONPE y el JNE trabajan bajo la normativa vigente, con la expectativa de dar a conocer los resultados definitivos de la primera vuelta en mayo.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026JNEONPEperu-politica

Más Noticias

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

Melissa Garciglia, opuesta de 26 años, pasó de asegurar la permanencia en la Liga Peruana a asumir un nuevo desafío en México, donde terminó consagrándose campeona

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

El jefe de la ONPE se mantiene en el cargo hasta el momento y anunció a la Fiscalía su intención de entregar su pasaporte

Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

La dupla tailandesa Ginny Jayna, reconocida por su papel en la serie “Poisonous Love”, realizará por primera vez un encuentro con sus seguidores en Lima

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

¿Debo pagar la multa por no votar antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

A pocos días de definirse quiénes pasarán a la segunda vuelta electoral, los ciudadanos pueden consultar si tienen multas pendientes y entender cómo estas pueden afectar sus trámites cotidianos

¿Debo pagar la multa por no votar antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

Presidente José María Balcázar tiene la aprobación más baja de Latinoamérica, incluso menor que la de Delcy Rodríguez

El informe elaborado por CB Global Data también señala que es el mandatario que más ha caído en el último mes, con una baja de 7,3 puntos en comparación con marzo

Presidente José María Balcázar tiene la aprobación más baja de Latinoamérica, incluso menor que la de Delcy Rodríguez
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

Presidente José María Balcázar tiene la aprobación más baja de Latinoamérica, incluso menor que la de Delcy Rodríguez

Resultados ONPE al 93.585% EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau entrarían al Congreso como senadores si no logran la presidencia

Las elecciones complementarias son inviables: El vacío legal que frena la exigencia de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

Mayra Goñi y Rodrigo Brand captados besándose: actor explota contra la prensa tras las imágenes

Jeffry Fischman se lanza como solista con su primer sencillo ‘Alejándome de ti’

Dilbert Aguilar confiesa que estuvo enamorado de Janet Barboza y le compuso canción: “Tengo que olvidarla, está con mi mejor amigo”

Magaly Medina revela el método que utilizó para bajar de peso rápidamente: “Era inadmisible”

DEPORTES

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

Liga Peruana de Vóley se pronuncia tras polémica con Adeola Owokoniran y San Martín: “Ofrecemos disculpas”

Mano Menezes rompió su silencio por la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana, y si es que lo convocará ante España

Géminis y un logro fuera de la cancha: cuatro de sus jugadoras se graduaron del Ejército Peruano en plena lucha por el bronce

Javier Rabanal dejó de ser el técnico de Universitario tras derrotas en Liga 1 y Copa Libertadores