Rescate de empresario vidriero llevó a la desarticulación de la banda ‘Los Ecos de Lima’

Un empresario, dedicado a la venta de vidrios en Los Olivos, fue liberado tras permanecer privado de su libertad durante cinco días. Los secuestradores exigían ochenta mil soles por su rescate, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP). El caso, que involucró a la banda criminal conocida como ‘Los Secos de Lima’, culminó con la intervención de la División de Secuestros y la detención de varios implicados.

El secuestro ocurrió frente a su familia la noche del último viernes, cuando dos vehículos interceptaron al empresario en una calle de Los Olivos. Testigos relataron que el ataque duró menos de un minuto y fue ejecutado por personas armadas, identificadas como ciudadanos venezolanos. La esposa de la víctima presenció el hecho y, junto a su hijo, buscó ayuda de inmediato.

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Aproximadamente una hora después del secuestro, la familia recibió mensajes intimidatorios. El empresario apareció en videos enviados como prueba de vida, donde mostraba el rostro golpeado y signos de maltrato físico. En las imágenes difundidas por Latina Noticias se le veía con el ojo hinchado, el labio partido, y ropa rasgada, mientras los secuestradores reiteraban la exigencia de ochenta mil soles para garantizar su liberación.

Secuestro en Lima: empresario recupera la libertad tras días de cautiverio | Latina Noticias

Durante los cinco días de cautiverio, los familiares lograron reunir solo 15 mil soles. Los delincuentes insistieron en que la suma era insuficiente y continuaron presionando con amenazas. En una grabación, la víctima rogaba: “Le bajé la suma. Aproveche esta oportunidad. Ya pasó eso y lo suelto. Se lo prometo. Esta vez sí. Ya me duele la cabeza. Entienda”.

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La esposa, desesperada, respondió: “Sí, pero yo ya me presté de todos lados y ya no me quieren contestar las llamadas. Ya no sé qué hacer”.

Operativo policial y liberación

Ante la negativa de la familia para pagar el monto total, los secuestradores trasladaron al empresario desde Ancón hasta Santa Anita. La División de Secuestros de la PNP logró ubicar y liberar a la víctima. El coronel Jorge Carpio, jefe de esa división, explicó que la decisión de soltar al empresario sin recibir todo el dinero respondió al temor de los delincuentes de ser capturados.

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“Esa reacción, de liberar a una víctima sin cobrar el dinero o no cobrar la totalidad, obedece justamente al temor de que ellos ya presienten que van a ser capturados por la Policía Nacional”, señaló.

Un hombre dedicado al comercio fue encontrado por las autoridades luego de que su familia, que recibió pruebas de vida y amenazas, aportó el dinero que pudo reunir al grupo de secuestradores| Latina Noticias

En paralelo, agentes de la Dirincri allanaron un hostal en Callao, donde detuvieron a una pareja venezolana y aseguraron el auto plomo usado en el secuestro. En otra intervención en Los Olivos, cayeron tres implicados más y una menor de edad. El dinero reunido por la familia fue recibido en una vivienda de San Juan de Lurigancho, donde otras tres mujeres resultaron detenidas.

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El coronel Carpio indicó que los detenidos confesaron realizar transacciones ilícitas de manera constante, trabajando para la banda ‘Los Ecos de Lima’. “Diariamente vienen haciendo diferentes transacciones comerciales a diferentes delincuentes que pertenecen a esta banda criminal”, señaló el jefe policial.

La policía mantiene abiertas las investigaciones para determinar cómo los secuestradores obtuvieron información tan precisa sobre la rutina y los movimientos de la víctima.

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