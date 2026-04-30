Adrián Bello responde a ataques homofóbicos tras su boda con Bruno Ascenzo: “Tienen a su niño interior muy herido”

El artista peruano enfrenta comentarios discriminatorios recibidos en redes luego de su enlace en Cusco y explica que el respaldo de sus seres queridos supera cualquier mensaje de odio. TikTok

El cantante peruano Adrián Bello respondió de forma directa a las críticas homofóbicas surgidas tras su reciente boda con el cineasta Bruno Ascenzo en el Valle Sagrado de Cusco. La pareja, que compartió imágenes y videos de su celebración, recibió numerosos mensajes de apoyo, pero también comentarios discriminatorios en redes sociales. Ante esta situación, Bello grabó un video para expresar su postura y resaltó la importancia del respaldo familiar en momentos clave de la vida.

La boda de Adrián Bello y Bruno Ascenzo reunió a familiares y amigos cercanos en una ceremonia privada en Cusco. Las imágenes oficiales difundidas en plataformas digitales mostraron a la pareja rodeada de afecto, mientras compartían uno de los días más significativos de su relación. En ese contexto, el cantante explicó que las reacciones negativas carecen de peso frente al cariño que recibió de sus seres queridos.

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Responde a críticas

En declaraciones difundidas en su cuenta de TikTok, Bello afirmó: “Algunas personas me han preguntado si es que me molestan los comentarios insultándonos u homofóbicos que han puesto por ahí en algunos videos que han subido de mi matrimonio”. El artista señaló que, en su caso, esos mensajes no logran perturbarlo debido al apoyo incondicional de su entorno. “He estado recibiendo mucho amor no solo de mi familia nuclear, de mis papás, de mi hermano, sino de la de mi ahora marido. Ha sido el día más feliz de mi vida”, aseguró.

El apoyo familiar es la clave para Adrián Bello ante críticas por su matrimonio. IG

El cantante remarcó que el respaldo de amigos de todas las etapas de su vida y la presencia de ambas familias hicieron que los comentarios malintencionados pierdan relevancia. “He estado con mis amigos del colegio, de la vida, toda la gente que me quiere como soy y que yo quiero como son. La verdad es que eso es invaluable y es un privilegio”, sostuvo. Reconoció que no todas las personas cuentan con este tipo de soporte emocional, pero en su caso, esa red de afectos le permite enfocarse en los aspectos positivos de su experiencia.

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Adrián Bello también agradeció a quienes defienden a la pareja en redes sociales y salen al cruce de mensajes discriminatorios. “Veo que incluso se pelean por nosotros con otras personas y en verdad es muy lindo ver ese apoyo. Pero la verdad que yo cuando veo un comentario así, solo pienso en que son personas que tienen a su niño interior muy herido porque les han dicho que no pueden ser así”, explicó el músico en el video.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello publican las primeras imágenes oficiales de su boda en Cusco, mostrando momentos de alegría en su celebración nupcial.

La reacción de Bello ante la hostilidad virtual se centró en la empatía y en una mirada comprensiva hacia quienes emiten mensajes homofóbicos. Consideró que muchas de esas personas enfrentan conflictos internos por no haber podido expresar su identidad abiertamente.

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“Es muy difícil cuando tú no has podido ser quien eres o no puedes ser quien eres, ver a dos personas que están siendo quienes son recibiendo amor y no rechazo, es complicado, lo sé porque también he pasaba por momentos difíciles, más chibolo. Pero hoy, ya más grande, ya no me importa tanto”, relató.

El actor Bruno Ascenzo y el cantante Adrián Bello celebraron su matrimonio simbólico en una emotiva e íntima ceremonia en el Valle Sagrado de Cusco. Rodeados de amigos cercanos y figuras del espectáculo, la pareja selló su amor tras más de diez años de relación.

Las emotivas palabras de Adrián Bello hacia Bruno Ascenzo

Durante la ceremonia en Cusco, uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el cantante dedicó sus votos a Bruno Ascenzo en el altar, lo que generó una reacción de fuerte carga emocional. “En tus ojos aprendo a mirarme con amor”, expresó Bello mientras contenía las lágrimas. Esta escena se convirtió en uno de los pasajes más comentados por quienes siguieron la cobertura del evento.

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La emotiva ceremonia marcó la consolidación de más de diez años de relación y destacó como homenaje a la diversidad, el amor y la autenticidad. (Instagram)

La pareja, que mantuvo en reserva los detalles de la celebración hasta después de la ceremonia, publicó las primeras fotos oficiales y agradeció las muestras de cariño recibidas. “La felicidad” fue una de las frases que acompañaron las publicaciones difundidas tras la boda, marcando el tono optimista que ambos buscaron transmitir a sus seguidores.

En su mensaje, Adrián Bello insistió en la idea de que el apoyo del círculo cercano resulta fundamental para enfrentar cualquier adversidad. Aseguró: “Estamos muy contentos, tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos cerca y no hay como tener eso. Así que lo demás es bulla”.

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El cantante, que en breve realizará un concierto en el Gran Teatro Nacional, concluyó su intervención alentando a las personas a buscar la felicidad y a no dejarse afectar por mensajes de odio en internet.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello compartieron imágenes de su romántica boda en Cusco, que incluyen una selfie cercana y una foto polaroid del evento.