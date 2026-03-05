Perú

Rotura del gasoducto de Camisea no fue por atentado: Osinergmin atribuye el incidente a fallas durante trabajos de mantenimiento

El presidente interino de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre, confirmó que no hubo heridos ni víctimas fatales tras la rotura del gasoducto. Señaló que las tareas de reparación podrían finalizar el 14 de marzo, siempre que las condiciones climáticas sean favorables

La ruptura del gasoducto de Camisea, que ha generado un grave desabastecimiento de gas natural en Perú, no fue producto de un atentado. Según declaró Aurelio Ochoa Alencastre, presidente encargado de Osinergmin, las primeras investigaciones descartan la hipótesis de un ataque y atribuyen el incidente a un posible problema durante tareas de mantenimiento. Mientras tanto, la emergencia obliga al país a racionar el gas natural —con prioridad para viviendas, hospitales y transporte público masivo— y a afrontar sobrecostos en sectores productivos por la utilización de combustibles alternativos, aunque las autoridades confirman que no se han producido heridos ni fallecidos.

El impacto sobre el sistema de abastecimiento es drástico. Ochoa Alencastre precisó a Exitosa Noticias que el ducto normalmente transporta unos 1.600 millones de pies cúbicos diarios, pero la capacidad disponible tras la ruptura quedó reducida a 70 millones diarios.

Esta diferencia obliga a limitar el suministro y priorizar los servicios estratégicos, por lo que industrias y vehículos particulares han quedado temporalmente excluidos del acceso al recurso. Las autoridades han explicado que se agotarán los remanentes de gas aún presentes en el ducto antes de avanzar en la reparación.

Descartan atentado a ducto en Megantoni

El titular de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre, fue enfático al señalar que las pruebas recabadas no sugieren la existencia de un atentado en el gasoducto. Tras el sobrevuelo y la inspección por vía aérea, las cuadrillas de emergencia descartaron la presencia de restos compatibles con explosivos o sabotaje.

“Todos los indicios han demostrado que, felizmente, no ha sido un atentado. Otra cosa es que no ha habido afectaciones personales, vale decir, no hay heridos, menos fallecidos, y eso por lo menos nos tranquiliza”, detalló Ochoa Alencastre en declaraciones recogidas por Exitosa Noticias.

La investigación se centra ahora en una posible mala manipulación durante el mantenimiento, ya que el incidente se produjo en momentos en que la tubería estaba sometida a trabajos rutinarios. Ochoa Alencastre explicó: “Al parecer ha habido alguna manipulación que ha fracturado la tubería e inmediatamente comenzó a exhalar combustible”.

El proceso de control de la emergencia continúa con la combustión controlada del gas residual dentro del ducto, lo que explica las llamaradas menores a un metro aún visibles en la zona.

La emergencia comenzó luego de la rotura de un ducto del proyecto Camisea, ubicada en el distrito de Megantoni, en Cusco. Foto: Andina

Las condiciones climáticas y la geografía dificultan la atención de la emergencia

El acceso a la zona afectada en Megantoni, Cusco, es exclusivo por vía aérea debido a las lluvias intensas en la selva peruana. Esta situación ha supuesto un serio obstáculo para el ingreso de maquinaria y equipos técnicos. No fue sino hasta días después que los equipos de emergencia lograron el traslado de maquinaria y personal calificado.

La supervisión y fiscalización de los trabajos está a cargo de Osinergmin, que ha desplazado representantes e ingenieros especialistas para garantizar el cumplimiento de los procedimientos y evaluar la posible existencia de negligencias.

El ducto afectado aún contiene gas que debe ser quemado completamente antes de proceder con las reparaciones. Ochoa Alencastre señaló que esta fase es imprescindible para evitar riesgos al personal y explicó que el suministro actual se raciona conforme se consume el remanente atrapado en la infraestructura.

Pobladores de la selva de Cusco registraron el momento exacto de una masiva fuga de gas que provocó una enorme llamarada en el cielo. El incidente, ocurrido en una tubería del gasoducto, generó gran preocupación en la zona. Video: La Última

Plazo estimado: hasta catorce días para la reparación, sujetos a condiciones climáticas

La empresa especializada a cargo del mantenimiento y reparación del ducto ha informado que las tareas podrían completarse para el 14 de marzo, plazo considerado viable por Osinergmin siempre que el clima lo permita. Ochoa Alencastre manifestó: “La empresa es especializada y, lógicamente, para haberse aventurado a señalar el día 14 de marzo como fecha que estarían finalizando, es porque conoce del tema. Entonces sí es posible, e incluso podría eventualmente, si el clima lo permite, esto ser en menos días”.

Transportadora de Gas del Perú
Transportadora de Gas del Perú (TGP) paralizó preventivamente el transporte de gas natural y líquidos de gas natural de Camisea. Andina

No obstante, otras voces técnicas y gubernamentales instan a mantener la cautela. El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, advirtió el martes que “nadie puede asegurar” la concreción de la reparación en dos semanas y calificó de inexacta cualquier garantía en ese sentido.

Mientras continúa la investigación sobre la causa definitiva de la ruptura, las autoridades subrayan la urgencia de establecer mecanismos alternativos de seguridad energética —como ductos secundarios o estaciones regasificadoras— para evitar que incidentes similares dejen al país sin capacidad inmediata de abastecimiento, como ocurre con la emergencia actual en el sistema de Camisea.

