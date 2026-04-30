Perú

Extorsionadores balean a vendedora de sanguchería en Chorrillos: Niños estaban a metros de los sicarios

Padres de familia huyeron con sus hijos en brazos y buscaron refugio en locales cercanos ante la intensidad de los disparos.

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Un violento ataque a balazos contra una sanguchería en el distrito de Chorrillos dejó a una vendedora herida. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que sicarios a bordo de motocicletas abren fuego en plena calle, causando pánico entre los vecinos. La policía investiga si el móvil del atentado sería el cobro de cupos. | Latina

Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito limeño de Chorrillos. Un ataque armado contra una sanguchería dejó a una vendedora de comida rápida gravemente herida, en un atentado que quedó registrado por cámaras de videovigilancia y que ha generado alarma entre los vecinos de la zona.

El violento incidente ocurrió alrededor de las 8:18 de la noche del miércoles en la avenida 12 de Octubre, en el sector conocido como Delicias de Villa. Según las imágenes difundidas por el noticiero de Latina, al menos tres delincuentes llegaron a bordo de dos motocicletas. Uno de ellos descendió, se acercó a una vivienda donde funcionaba el negocio y abrió fuego en repetidas ocasiones.

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De acuerdo con testigos, se realizaron hasta diez disparos en distintos momentos. Incluso, tras un primer ataque, los sujetos dieron la vuelta en U y volvieron a disparar antes de huir. “Vi la moto ahí, uno se bajó y tiraron balas. Ahí le cayó a la señora, quedó en el suelo”, relató un vecino al noticiero. La víctima recibió impactos de bala en el hombro y la nuca.

El ataque generó escenas de pánico en la zona. Padres de familia que se encontraban en la calle con sus hijos corrieron a buscar refugio en boticas y restaurantes cercanos mientras continuaban los disparos. “Yo con mi hijita me metí a la botica”, contó otra testigo.

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Vista nocturna dividida mostrando a la policía y civiles cerca de una motocicleta frente a un edificio, y a agentes examinando una escena acordonada
Agentes de la Policía Nacional del Perú y personal forense trabajan en la escena de una balacera en Chorrillos durante la noche. (Latina)

La mujer herida se encontraba atendiendo su carrito sanguchero en el frontis de su vivienda al momento del atentado. Los proyectiles no solo impactaron en su cuerpo, sino también en la fachada del inmueble, donde quedaron visibles varios orificios de bala.

Vecinos señalaron que la víctima habría estado recibiendo amenazas extorsivas, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque estaría vinculado al cobro de cupos. Además, indicaron que no es la primera vez que se registran hechos similares en la misma cuadra. Según versiones, en febrero de este año también se produjo un ataque a balazos contra una panadería cercana.

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional (PNP) iniciaron las diligencias correspondientes y vienen revisando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. La reiteración de ataques en esta zona ha incrementado la preocupación de los residentes, quienes exigen mayor presencia policial ante el avance de la criminalidad.

Ataque en simultáneo en velorio Cercado de Lima

En la madrugada del mismo día, un ataque armado se registró durante un velorio en la calle Feliciano de la Vega, en la zona de Manzanilla, en el Cercado de Lima. Sujetos armados irrumpieron en el lugar y dispararon de manera indiscriminada contra familiares y asistentes que despedían a Edwin Hurtado Custodio.

El atentado dejó una mujer fallecida —identificada como Nancy Leonor Armas Ponce (47)— y al menos diez personas heridas. En la escena se recogieron cerca de 58 casquillos de bala, lo que evidencia la intensidad del ataque. Según las primeras investigaciones, el hecho estaría vinculado a un presunto ajuste de cuentas entre organizaciones criminales, mientras que la Policía continúa con las diligencias para identificar a los responsables.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

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