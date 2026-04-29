Estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′ en Perú: fecha, elenco, ausencias y más detalles de la secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway

Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt hacen su triunfal regreso en el primer tráiler oficial de 'El diablo viste a la moda 2'. Crédito: Youtube/20th Century Studios LA

Veinte años después del estreno original, El diablo viste a la moda 2 llega a la cartelera con el regreso del elenco principal y la promesa de renovar el universo de la revista Runway.

La película se estrena el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos y Canadá, y el 30 de abril en Perú y más países de Latinoammérica. La nueva entrega está encabezada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retoman los papeles que los convirtieron en referentes del cine contemporáneo.

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Una secuela que reúne a sus protagonistas

La trama de El diablo viste a la moda 2 sitúa a Andrea Sachs (Anne Hathaway) de regreso en Nueva York, donde debe aliarse una vez más con Miranda Priestly (Meryl Streep) y Emily Charlton (Emily Blunt) para salvar la revista Runway en un entorno mediático transformado por la digitalización.

Nigel Kipling (Stanley Tucci) también vuelve como parte fundamental del equipo editorial. El reparto incluye a Kenneth Branagh como el nuevo esposo de Miranda, Tracie Thoms como Lily, Tibor Feldman como Irv Ravitz y Simone Ashley interpretando a Amari Mari. Entre las nuevas figuras destacadas se suman Lucy Liu, B. J. Novak, Rachel Bloom, Donatella Versace, Lady Gaga, Ciara y Ashley Graham.

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La historia gira en torno a los desafíos de la revista Runway frente a la crisis editorial y la necesidad de adaptarse al auge de las plataformas digitales. Emily Charlton ha ascendido a ejecutiva de una marca de lujo y su apoyo económico se presenta como clave para el futuro de la publicación.

El diablo viste a la moda 2 llega a las salas peruanas el 30 de abril.

El regreso de la diversidad y la polémica en el set

Durante la producción, la inclusión y la diversidad corporal generaron un debate significativo. Meryl Streep relató en una entrevista a Harper’s Bazaar que su compañera de reparto, Anne Hathaway, intervino directamente ante los productores para asegurar mayor representación de modelos con tallas inclusivas en una secuencia central de la película.

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“Annie se dio cuenta también, y fue directo a los productores para asegurar que las modelos que aparecerían en la pasarela de nuestro filme no fueran tan esqueléticas”, sostuvo Streep, quien describió a Hathaway como “una persona íntegra” en ese contexto.

La historia se viralizó y fue interpretada como un gesto de activismo dentro de la industria, aunque también dio lugar a rumores sobre supuestos despidos por cuestiones de talla. En respuesta, Hathaway aclaró que “se está difundiendo una pequeña desinformación: nadie fue despedido por la inclusión de tallas”. Explicó que, lejos de presionar para excluir a alguien, su intervención derivó en la contratación de más modelos: “Nadie perdió su trabajo; de hecho, se crearon más empleos. Es difícil porque no puedo decir de qué trata la escena, pero hay una canción que Lady Gaga escribió y es maravillosa”.

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(20th Century Studios)

Durante la premiere mundial en Nueva York, Hathaway abordó públicamente el tema. Destacó que su única intención fue enriquecer la experiencia del público mostrando una gama más amplia de cuerpos: “Simplemente me acerqué a los productores y pregunté: ‘¿No creen que la escena sería más sólida si adoptamos un enfoque más inclusivo respecto a las tallas?’”, afirmó la actriz. Los productores respondieron de forma positiva y, en menos de una hora, incorporaron modelos de diferentes tallas al rodaje. Hathaway insistió en que la medida amplió el equipo y reforzó el valor de la inclusión como parte del proyecto.

Ausencias notorias y cameos descartados

Adrian Grenier, quien interpretó a Nate Cooper, no figura en la secuela. El director David Frankel señaló a Entertainment Weekly que existía la intención de sumar al actor en un cameo, pero el calendario de producción lo impidió: “Tenía la idea de incluirlo, pero ya era demasiado tarde en nuestro calendario de producción”.

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Grenier, por su parte, manifestó su desilusión en declaraciones a Page Six: “Fue una decepción no recibir la llamada, pero entiendo que hay cierto rechazo hacia Nate. Así que eso podría tener algo que ver”. El actor incluso protagonizó un comercial en tono irónico sobre su ausencia.

Adrian Grenier quedó fuera de la secuela de El diablo viste a la moda 2. (Captura de video)

Otra ausencia destacada es la de Sydney Sweeney, quien llegó a grabar una escena en las oficinas de Dior interpretándose a sí misma. Según Entertainment Weekly, la secuencia fue eliminada ya que “no encajaba estructuralmente” en la historia principal.

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Novedades del tráiler

El segundo tráiler de El diablo viste a la moda 2 adelantó parte de la banda sonora original. Destaca el tema “Runway”, interpretado por Lady Gaga y Doechii, que fue lanzado el 9 de abril de 2026.

La canción acompaña una de las escenas clave de la pasarela e ilustra el regreso del universo Runway con una estética renovada.

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El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)

¿Qué esperar de la nueva entrega?

La expectativa se centra ahora en cómo la película retratará la transformación del mundo de la moda y la representación de la diversidad en pantalla. Según los propios protagonistas, la secuela busca reflejar una visión más amplia y contemporánea de la belleza, integrando modelos de diferentes tallas en una de las escenas más esperadas.

El diablo viste a la moda 2 llega a los cines con el desafío de superar el impacto de la primera entrega, apelando tanto a la nostalgia como a la actualización de sus valores y mensajes para una nueva generación de espectadores.

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La preventa de boletos está próxima por comenzar. Foto: 20th Century Studios.