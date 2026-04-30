Perú

Streamer Jotajoda se pronuncia tras ser encarado por padre de menor durante transmisión

El streamer Juan José escribió un extenso comunicado donde, además de disculparse, también cuestionó el actuar del padre de la menor

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Composición dividida: a la izquierda, un hombre joven posa con camisa de desierto; a la derecha, dos hombres interactúan en estilo acuarela con el texto 'La broma salió mal'.
Una composición fotográfica presenta a un joven artista posando en un retrato clásico a la izquierda, mientras que a la derecha se muestra una escena de dos hombres con un efecto de acuarela y la frase 'La broma salió mal'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El streamer Juan José, conocido como Jotajoda, publicó un comunicado tras el incidente viralizado en redes sociales, donde un padre de familia lo confrontó en plena transmisión en vivo por interactuar con su hija menor de edad en una vía pública de Lima. El video, que se difundió ampliamente, generó un intenso debate sobre los límites de los contenidos digitales y la protección de los menores.

Durante el directo, el creador de contenido se acercó a la adolescente y, en ese momento, el padre intervino abruptamente. El enfrentamiento quedó registrado en la propia transmisión. En su descargo, Jotajoda reconoció el impacto del episodio y ofreció disculpas públicas, al tiempo que cuestionó la manera en que el adulto reaccionó ante la situación.

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“Nunca hubo falta de respeto: Solo me acerqué a saludarla cordialmente durante mi stream. La propia señorita le confirmó a su papá que no le dije absolutamente nada indebido”, sostuvo el streamer en su declaración, difundida en sus redes sociales.

Captura de pantalla de un comunicado oficial del streamer Jotajoda.prime en Instagram, con texto blanco sobre fondo negro, explicando un incidente
El streamer Jotajoda publica un comunicado oficial en sus redes sociales, aclarando el malentendido y pidiendo disculpas por no preguntar la edad de una menor durante su transmisión en vivo.
A través de su comunicado, el influencer subrayó que actuó sin mala intención y atribuyó la reacción del padre a un desconocimiento del contexto real. “Reacción precipitada: Su padre me encaró sin preguntar el contexto. A pesar de explicarle que nunca falté el respeto, me insultó llamándome ‘hvón’ y otros adjetivos hacia mi persona”, detalló.

Jotajoda también explicó que en ningún momento identificó la edad de la joven y que este aspecto fue clave en su defensa. “El tema de la edad: No sabía que era menor (no lo aparentaba). Pido mis más sinceras disculpas por el error de no preguntar su edad antes de interactuar y todo queda de lección y aprendizaje”, admitió el streamer, haciendo énfasis en la importancia de ser más cuidadoso en futuras interacciones públicas.

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El desenlace del incidente se produjo tras la llegada de la madre de la menor. Según la versión de Juan José, el diálogo permitió aclarar la situación. “La situación se aclaró: Cuando llegó la mamá, le explicamos tranquilamente lo sucedido; ella lo entendió y únicamente nos pidió tener cuidado”, sostuvo el creador de contenido.

Padre interviene una transmisión en vivo para proteger a su hija de streamer.
Padre interviene una transmisión en vivo para proteger a su hija de streamer.

El enfrentamiento que se hizo viral

El episodio se originó cuando un padre de familia interrumpió la transmisión en vivo de Jotajoda al notar que este se acercó a su hija adolescente sin contar con su consentimiento. El hecho, ocurrido en una vía pública de Lima, fue grabado y replicado por N60 Noticias de Trujillo, lo que intensificó el debate en redes sociales sobre los límites del contenido callejero y la protección de los menores en espacios públicos.

Durante el “live”, el streamer intentó entablar una breve conversación con la adolescente, acción que provocó la intervención y el reclamo airado del padre. “Debes ver bien a quién te acercas”, advirtió el hombre, quien insistió en la importancia de resguardar la integridad de su hija. De acuerdo con la cobertura de N60 Noticias, Jotajoda negó haber tenido intenciones inapropiadas y reiteró ante los presentes que su interacción fue neutral y pública.

Un hombre interrumpió un video en directo para increpar a un creador de contenido que intentaba conversar con una adolescente en la vía pública. Facbook/ N60 Noticias

A pesar de la explicación, el adulto mantuvo una postura firme y exigente, generando un ambiente tenso que fue captado en su totalidad por la cámara del streamer. El video, difundido en diversas plataformas, acumuló miles de reproducciones y comentarios, reflejando la preocupación social por el contacto entre figuras públicas y menores de edad en espacios abiertos.

El caso de Jotajoda reavivó la discusión sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y el rol de los padres en la protección de los menores. Mientras tanto, el propio streamer aseguró que tomará medidas adicionales para evitar situaciones similares y que el episodio representa un aprendizaje personal y profesional.

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