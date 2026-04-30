Google alertó a las autoridades y permitió desarticular red de pronografía infantil en Perú

Un detenido firma documentos judiciales en Perú durante una operación de la Fiscalía contra la pornografía infantil. (MINISTERIO PUBLICO)

Tres hombres, de 23, 24 y 26 años, fueron detenidos de manera preliminar en Lima y Piura, acusados de producir, poseer y distribuir material de pornografía infantil, en algunos casos utilizando a menores de su propio entorno familiar como víctimas. Las intervenciones se realizaron en el marco del operativo internacional ‘Aliados por la Infancia VI’, ejecutado de forma simultánea en 15 países.

Detenciones en Lima: víctimas dentro del entorno familiar

En Lima, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Fistrap) ejecutó dos allanamientos con fines de detención en los distritos de Lince y Cercado de Lima.

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El primer caso involucra a A. España (23), quien fue detenido en Lince. De acuerdo con la investigación fiscal, habría utilizado a una menor de 10 años de su entorno familiar para producir material de contenido sexual infantil dentro de la vivienda donde ambos convivían. Además de la fabricación y difusión de estos videos, la fiscalía no descarta que la menor haya sido víctima de abuso sexual reiterado.

El segundo detenido, de 26 años, fue intervenido en el Cercado de Lima. Está acusado de cometer el delito de pornografía infantil en agravio de su hermana de 13 años. Según las primeras indagaciones, el sujeto habría almacenado, producido y difundido material ilegal utilizando dispositivos electrónicos.

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Una fiscal del Ministerio Público interroga a un individuo durante un operativo por un presunto delictum, vinculado a una investigación relacionada con Lana Blakely. (MINISTERIO PUBLICO)

Ambos casos están siendo investigados bajo estricta reserva. Las autoridades no descartan que existan más víctimas ni que el material haya sido distribuido a nivel nacional o internacional.

Un aspecto clave de las investigaciones es que los implicados no habrían utilizado líneas telefónicas para cometer los delitos, sino principalmente cuentas de correo electrónico. Fue una alerta emitida por Google la que permitió detectar el intercambio de material ilícito y dar inicio a las diligencias en Perú.

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Hasta el momento, se ha confirmado la posesión y producción de contenido pornográfico infantil. Sin embargo, aún se investiga a quiénes se enviaban estos archivos y si existe una red más amplia de distribución.

Rescate de las víctimas y medidas de protección

Durante los operativos, las autoridades lograron rescatar a las dos menores afectadas en Lima. Ambas serán puestas a disposición de la Unidad de Protección Especial (UPE), bajo medidas que garantizan su integridad física, psicológica y emocional, así como la reserva de su identidad.

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Miembros de la Fiscalía de Perú inspeccionan una vivienda durante un operativo que resultó en detenciones relacionadas con pornografía infantil. (MINISTERIO PUBLICO)

Las diligencias se realizaron con apoyo de la Policía Nacional del Perú y la ONG internacional Our Rescue, especializada en la lucha contra la explotación sexual infantil.

Intervención en Piura

En paralelo, en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura, fue detenido Y. Ruiz (24), investigado por el delito de pornografía infantil en agravio de dos menores de edad.

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Durante el allanamiento, las autoridades incautaron celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y otros elementos tecnológicos que serán sometidos a peritajes para determinar la magnitud de los hechos y la posible existencia de más víctimas o redes de distribución.

Operativo internacional

Las detenciones forman parte de la operación “Aliados por la Infancia VI”, una acción conjunta entre autoridades de 15 países para combatir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

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Según el Código Penal peruano, el delito de pornografía infantil se sanciona con penas de entre 10 y 15 años de prisión. No obstante, si se comprueba el delito de abuso sexual contra menores de edad, la pena podría alcanzar la cadena perpetua.

Canales de emergencia

La Línea 113 es una herramienta muy importante para brindar apoyo y esperanza a las víctimas de violencia de género. Además de la atención en casos de violencia, ofrece servicios en especialidades como medicina, psicología, enfermería, nutrición y obstetricia, disponibles para peruanos y extranjeros a nivel nacional. Aparte de la línea 113, en Perú, las personas pueden denunciar casos de violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar a través de los siguientes números de emergencia:

Línea 100: Un servicio gratuito y confidencial que brinda información, orientación y soporte emocional las 24 horas del día.

Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú - 105: Atiende emergencias policiales.

Centros Emergencia Mujer (CEM): Ofrecen atención integral y multidisciplinaria a las sobrevivientes de violencia, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social. Los CEM operan de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los ubicados en comisarías están disponibles las 24 horas.

Además, las víctimas pueden buscar asistencia en comisarías especializadas en violencia familiar o centros de salud, donde se ofrecen servicios integrales.

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Cabe precisar que cada 25 de abril se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato infantil, con el objetivo de fomentar los derechos de los niños a nivel mundial y para concientizar a la sociedad sobre las consecuencias del maltrato en los niños.